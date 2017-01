Andrés Páez, vicepresidenciable de Creo-SUMA: ‘Los jueces que hayan actuado injustamente serán procesados’

Cuando se anunció su candidatura se dijo que usted aportaría en la fiscalización, ¿qué ha hecho hasta ahora en ese sentido?

Ecuador debe tener la certeza de que no habrá impunidad para absolutamente nadie. Todo será investigado. Serán procesados los que han abusado del poder y serán conducidos a la cárcel incluso los jueces que hayan actuado injustamente. Todos serán objeto de fiscalización.



Eso ocurrirá si ganan las elecciones, pero en este momento, ¿qué en concreto están haciendo por la fiscalización?

Tenemos un bloque legislativo que está activado alrededor del tema de Odebrecht. Especialmente Diego Salgado, que es asambleísta por Pichincha en este momento. Él está trabajando mucho en ese propósito y evidentemente estamos a merced de los resultados. Hemos acudido a la Fiscalía, pedir información y estamos pendientes de la audiencia del 20 de enero en Estados Unidos, sobre Odebrecht.



¿Viajarán para estar en esa audiencia y pedir información?

Primero necesitamos saber el criterio jurídico del abogado; a ver si nosotros nos podemos presentar como un tercero interesado en el proceso en la Corte de Nueva York a efectos de que aplicando una normativa interna de los Estados Unidos se pueda dar a conocer los nombres de los beneficiarios de las coimas.



¿Cómo puede influir esa información en la campaña electoral?

Depende de quienes consten en la nómina. Puede traer sorpresas. Ya algunos ponen las barbas en remojo y dicen que cuidado me mencionan. Pero el país demanda que esa lista se conozca.



¿Está Creo negociando con exfuncionarios del Gobierno información sobre casos de corrupción?

De ninguna manera. En toda mi vida jamás he comprado información. Si a alguien le hubiera comprado todos los demás me hubieran querido cobrar. Hay gente que se ha ido con viento fresco; algunos se han resentido y han terminado sin saber qué hacer con la información. Finalmente ha llegado a mis manos.



¿Con qué información cuenta ahora?

Tenemos una batería de información que está siendo revisada por un equipo. La daremos a conocer en el momento oportuno, cuando termine esa primera revisión documental. En un par de semanas a más tardar daremos al país información más certera sobre casos de corrupción.



Fernando Villavicencio también iba a fortalecer el trabajo de fiscalización, ¿lo abandonaron luego de que se descalificó su candidatura?

En este momento está prófugo. Tiene una orden de captura. Está a buen recaudo. Pero él será parte del equipo de fiscalización del Gobierno, sobre todo del sector petrolero y energético.