La entrega de placas no mejora en Guayaquil

En Guayaquil, la entrega de placas sigue con retrasos. Según la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), el último despacho de 1 000 láminas fue del 26 de abril, pero hasta el martes pasado (16 de mayo) ya habían remitido todo a los usuarios.

La ATM ya no cuenta con material en sus bodegas. Por eso, Carlos Orellana, coordinador de registro vehicular de la entidad, dice que si los centros de matriculación o las concesionarias piden placas no tendrán cómo atenderlos y se “originarán inconvenientes”.



Para Orellana, el envío de las placas desde la Agencia Nacional de Tránsito se mantiene “a cuenta gotas en la ciudad”. Eso ha impedido “atender eficientemente la demanda de los usuarios”.



Desde enero hasta el 26 de abril de este año, la ATM ha recibido 7 900 láminas, a un promedio de 1 975 por mes. Esto ha ocasionado desabastecimiento durante el primer cuatrimestre del 2017, porque cada mes se requieren unos 4 000.



Esto afecta principalmente a los autos nuevos, pues al no estar matriculados no pueden salir de la concesionaria. Y para matricular se requiere la placa.



Para Manuel Murtinho, gerente de la Asociación Ecuatoriana Automotriz (AEA) esto ocasiona problema al cliente quien no puede llevarse el carro. José Andino, de 29 años, acudió la tarde del miércoles (17 de mayo) pasado a una concesionaria ubicada en el norte de Guayaquil para adquirir un auto.



Realizó los trámites, pero le dijeron que el vehículo no podía sacarlo hasta que lleguen las placas, un mes después.



Según Murtinho, en este mes habrán cerca de 500 clientes que no podrán retirar sus vehículos por este motivo. Las más de 20 concesionarias que operan en el Puerto Principal requieren de al menos 2 500 pares de láminas mensuales.



Para el gerente de la AEA, el problema es que la ATM no quiere entregar los dispositivos provisionales o de papel, como en otros cantones.



De su parte, la autoridad de tránsito municipal ha dicho que no otorgará estos documentos impresos en papel por motivos de seguridad, pues no descartan que las bandas las usen en autos ilegales para perpetrar delitos.



Murtinho propone que la fabricación y entrega de placas sea tarea de los municipios. “La ANT no cuenta con la materia prima ni con los recursos, porque el acero que se utiliza lo traen desde los Estados Unidos y el Gobierno no hace las importaciones a su debido tiempo”, señaló.



Este Diario pidió por escrito información a la ANT, pero no hubo respuesta. En un comunicado que la entidad publicó en su página web el 13 de abril pasado se dijo que la elaboración de las láminas “se está realizado regularmente, para la entrega de acuerdo a la planificación y cronograma establecidos por la ANT”.



13 días después, en otro comunicado, señaló que “las placas se seguirán entregando a todos los Gobiernos Autónomos que tienen las competencias en matriculación, según al cronograma vigente”.