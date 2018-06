ECU 911 y Policía entregan niño perdido a su madre en Macas

LEA TAMBIÉN

El Servicio Integrado de Seguridad de Ecuador, ECU 911 en coordinación con la Policía Nacional, logró devolver a su madre a un niño de corta edad que se había extraviado en Macas, capital de la provincia de Morona Santiago, en la Amazonía del Ecuador.

Así lo informó la noche del domingo 4 de junio del 2018 el ECU 911 en su cuenta de Twitter. El jefe del operativo local del servicio de emergencias centralizado, Mauricio Luna, explicó que el centro había recibido una llamada de alerta sobre un menor se había extraviado aunque no precisó la fecha en la que se habría registrado este caso.



"Estaba en el Consejo Provincial y me percato de que un niño de 2 o 3 años se había extraviado", indicó Jesús Manrique, quien localizó al pequeño que se encontraba llorando y asustado.

La coordinación entre el #ECU911 @PoliciaEcuador y la colaboración de la ciudadanía permitieron entregar a un niño que se había extraviado a su madre.

— ECU 911 (@ECU911_) 4 de junio de 2018



Los efectivos de seguridad pidieron al ciudadano que retuviera al niño hasta la llegada de los efectivos policiales, que inmediatamente iniciaron un barrido por el sector para localizar a la progenitora.



Finalmente encontraron a la madre del menor a la que se lo entregaron.

"Me siento muy contento, sinceramente, porque yo tengo dos niñas y si, Dios no lo quiera, se me extravían mis hijas, me gustaría que hicieran lo mismo que yo hice", apostilló Manrique.