Cinco entidades públicas empezaron con la atención al público en la nueva Plataforma Financiera

El Servicio de Rentas Internas (SRI), el Biess, el Ministerio de Finanzas, la Corporación Financiera Nacional (CFN) y la Senae empezaron con la atención al público en la nueva Plataforma Financiera, ubicada en la Amazonas y Villalengua, en el norte de Quito, este lunes 15 de mayo del 2017.

Patricio Orbe, director general del Servicio de Inmobiliar, señaló que estas instituciones ya están operando en este nuevo edificio aunque reconoce que no han llegado muchos usuarios. "Son las 09:30 de la mañana, este es el primer día, hay que esperar que las personas se vayan enterando poco a poco que estas cinco instituciones están operando y tienen todos los servicios acá", dijo.



Las oficinas del SRI tuvieron poca afluencia este lunes 15. Empezó a atender desde las 07:00 pero hasta las 09:00 tenía poco usuarios. El Ministerio de Finanzas, la CFN y la Senae también lucieron vacías este lunes.



No así, los usuarios del Biess que llegaron en mayor número a la nueva Plataforma. Carmen Chicaiza señaló que esta mañana se enteró que estaban atendiendo en este lugar, cuando llegó a las antiguas oficinas de este banco, ubicado en la Amazonas y Japón. Ahí le informaron que se dirija a este nuevo edificio para la atención al público.





"Este edificio está bonito y más cómodo", dijo Chicaiza, mientras esperaba sentada en una de las sillas de espera ubicadas en el lugar.



En cambio Luis Uzho, usuario del Biees, expesó su malestar por la falta de información de las entidades estatales que funcionan desde hoy en la Plataforma Financiera. Él señaló que esta mañana se encontró con una hoja de papel pegada en la puerta del anterior edificio del Biess, en la Amazonas y Japón, en la que informaban que desde ese 15 de mayo ya no atendía en ese lugar. "Yo tengo un préstamo hipotecario aquí y no me he enterado del cambio, incluso hablé con un funcionario (del Biess) el viernes y no me informó nada, si molesta la falta de información", dijo.

Entidades públicas como el BIESS ya atienden en la Plataforma Financiera este lunes 15 de mayo del 2017. Foto: Lucía Vásconez / EL COMERCIO



Mayor movimiento se observó en el edificio cerca de las 08:30 de hoy. Varios empleados públicos avanzaban por los pasillos del primer piso del lugar, mientras una cuadrilla de más de 30 trabajadores de la empresa Asolimplus y otra empresas aún limpiaba con trapadores y escobas los pisos del edificio.



El próximo 22 de mayo será la inauguración formal de la Plataforma Financiera que comprende un área de 53 626,13 m² y 132 823,70 m² de construcción y que acogerá a cerca de 4000 servidores públicos de distintas entidades gubernamentales como los ministerios: Coordinador de la Política Económica y el de Finanzas; los bancos: Central del Ecuador, del Estado (Bede), BanEcuador (ex Nacional de Fomento), Banco del IESS (BIESS); Servicio de Rentas Internas, SRI; Corporación de Finanzas Populares y Solidarias y Corporación de Seguros y Depósitos, Cosede.