13 entidades darán cifras al terminar los comicios

Los primeros datos oficiales se conocerán a las 20:00 del 19 de febrero. A esa hora, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene previsto revelar los resultados de las elecciones presidenciales; a solo tres horas del cierre de las juntas receptoras del voto. Los informes completos y definitivos de todas las candidaturas se entregarán ocho días después.

Sin embargo, las primeras proyecciones y tendencias de votación se conocerán a la misma hora del cierre de las mesas. A partir de las 17:00, ocho empresas y tres personas naturales (ver gráfico) están habilitadas para emitir resultados a boca de urna o ‘exit poll’. Estas son encuestas que se realizan a los votantes, a la salida de los recintos electorales.



Todas estas encuestadoras deberán indicar el tamaño de la muestra que utilizaron, el lugar en el que las realizaron, el nivel de confianza y el margen de error de los resultados.



Cualquier información de este tipo, difundida antes del cierre de las juntas o por alguien no acreditado ante el CNE, se considerará un delito electoral, según la ley. Esto porque 10 días antes de las votaciones, desde este viernes, todo tipo de pronóstico electoral o encuesta está prohibida por la Ley Electoral.



Después llegarán los primeros resultados oficiales del CNE. A a las 20:00 será para el binomio presidencial y, dos horas más tarde, a las 22:00, para los legisladores.



Este conteo rápido se hará con la información recopilada de las actas de escrutinio, transmitidas a través de escáneres, desde los 1 800 recintos de transmisión y procesamiento de actas.



Diego Tello, coordinador de Procesos Electorales del CNE, explicó que se prevé obtener las cifras de unas 10 000 juntas receptoras del voto. De estas, 2 500 aportarán datos para los resultados del binomio presidencial y las 7 500 restantes para los legisladores.



Para realizar esta tarea, el Consejo contrató una consultoría de la Escuela Politécnica Nacional . La institución se hará cargo de los temas técnicos, ya que la rectoría del proceso es de la autoridad electoral.



Natacha Reyes, gerenta general de Proyectos de la Politécnica, afirmó que el diseño y la selección de las muestras se realizará con un nivel de confianza del 99% y un margen de error igual o menor a 1%.



Para emitir este tipo de resultados, aunque no oficiales, también está acreditada la Corporación Participación Ciudadana. Esta organización de la sociedad civil asegu­ra que su método garantizará, igualmente, un margen de error del 1%.



Serán 10 500 los voluntarios que trabajarán en la recopilación de los datos, la muestra estadística será del 25% de las juntas receptoras del voto.



Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de la organización, explicó que no hay una hora específica para dar sus resultados, ya que solo pueden hacerlo después de que la muestra se estabilice, con al menos el 80% de los datos. Pero ella calcula que darán su primer reporte entre las 20:00 y 20:30.



Silencio electoral

​

La veda electoral se iniciará 48 horas antes del día de los comicios, según lo establece el Código de la Democracia.



Es decir, está prohibida la difusión de todo tipo de información dispuesta por las instituciones públicas, publicidad electoral, opiniones e imágenes que induzcan a los electores sobre una posición o preferencia electoral. Tampoco se podrán realizar mítines, concentraciones o cualquier otro acto de carácter político.



Ayer, 5 de febrero del 2017, el CNE puso a prueba el 100% del proceso electoral. Comprobaron la operatividad. del sistema de escrutinios, de los 18 000 Recintos de Transmisión y Publicación de Actas y 1 270 recintos regulares, del conteo rápido, del traslado de actas y del Call Center. Participaron 25 Centros de Procesamiento de Resultados, incluido uno por el exterior.



Así mismo asistieron los equipos de las misiones internacionales de observación electoral que estarán en la jornada del 19 de febrero.