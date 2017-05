Enrique Peña Nieto pide a estados evitar repunte de criminalidad

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, afirmó hoy, 3 de mayo, que 2017 ha presentado "un desafío mayor" en seguridad, por lo que pidió a los gobiernos estatales asumir compromisos propios para evitar que la criminalidad vuelva a niveles ya superados.

Ante la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) reunida en Jojutla, en el central estado de Morelos, el presidente reconoció los esfuerzos que llevaron a una reducción "gradual pero consistente" de los índices de criminalidad en el país.



No obstante, advirtió a los gobernadores que "2017 nos presentó un desafío mayor" porque los índices de criminalidad en varios estados "empezaron a regresar a escenarios del pasado que no queremos que vuelvan".



Ante eso, el Gobierno federal dialoga y coopera con las autoridades estatales para enfrentar este desafío, porque "no puede permitirse" que se pierdan los logros y la tendencia a la baja en distintos delitos que se había logrado, señaló.



Expresó que con los gobernadores ha coincidido en la necesidad de que cada estado "asuma esfuerzos propios, mucho más decididos, y también comprometidos, que vayan más allá de la inercia en el manejo de las instituciones de seguridad".



Peña Nieto aseguró que los tiempos actuales exigen una modernización real de todo el sistema de procuración de justicia, de las fuerzas policiales y, por supuesto, del Poder Judicial.



"El Gobierno de la República siempre está dispuesto a acompañar los esfuerzos para una mayor seguridad en los estados", apuntó.



Destacó que el Gobierno tiene que seguir promoviendo ante el Congreso las reformas para "materializar la ley de seguridad interior, la ley de mando único, que nos permita la debida modernización de las corporaciones policiacas" en los estados.



El presidente hizo un amplio reconocimiento a las Fuerzas Armadas, que han tenido una presencia permanente de respaldo a los esfuerzos de cada estado.



Asimismo, felicitó a las fuerzas de seguridad por la captura este martes 2 de mayo de Dámaso López, alias "el Licenciado", quien había tomado el liderazgo del cártel de Sinaloa como heredero de Joaquín "el Chapo" Guzmán, extraditado a Estados Unidos.



Dámaso López "prácticamente encabezaba el crimen organizado en la zona del Pacífico, que era en donde anteriormente el Chapo tenía liderazgo", dijo. "Felicidades por esta gran acción que ha permitido la detención de este delincuente de alta peligrosidad", acotó.