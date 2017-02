Enrique Ayala Mora sufrió agresión que le causó un trauma cráneo encefálico

Enrique Ayala Mora, candidato a asambleísta por la provincia de Imbabura por Unidad Popular, permanece internado bajo observación médica en una clínica privada de la ciudad de Ibarra, en el norte de Ecuador. Esto tras sufrir una supuesta agresión por dos sujetos, que no fueron identificados.

El ataque al político imbabureño, de 66 años, se habría producido alrededor de las 00:45 de hoy, jueves 2 de febrero, en las inmediaciones del domicilio de un familiar, situado en la ciudadela Jardín. El hecho ocurrió cuando sorprendieron a los individuos pintando las paredes con frases ofensivas e intimidantes en contra de Ayala, explicó Luis Andrango, candidato alterno.



“Salimos del domicilio -Enrique Ayala, su cuñado, Wilson Larrea, y Luis Andrango- para ir a comprar comida, cuando encontramos a dos hombres pintando las paredes". Antes de fugar agredieron al historiador, a quien le habrían empujado contra la puerta de hierro de la vivienda y lo derribaron al piso.

En la capital de Imbabura, familiares y coidearios informaron sobre la agresión de la que habría sido víctima Enrique Ayala Mora. Foto: Francisco Espinoza para EL COMERCIO

Los presuntos agresores abandonaron el sitio en un auto que los esperaba cerca y que era conducido por una tercera persona.



Por los golpes que habría recibido Ayala se desmayó y perdió el conocimiento por lo que fue trasladado a la casa de salud, indicó Miryam Ayala, hermana del aspirante a la Asamblea. También explicó que este hecho le causó un trauma cráneo encefálico leve por lo que continuará bajo observación médica, al menos, durante 48 horas.



Durante la mañana se interpuso una denuncia por intimidación en la Fiscalía Provincial de Imbabura. Familiares y coidearios no responsabilizan a nadie, pero exigen que se haga investigación rigurosa. Andrango comentó que este incidente se sumaría a una cadena de intimidaciones que habría recibido Ayala Mora e incluso algunos familiares, en los últimos meses, a través de llamadas y mensajes de correo electrónico amenazantes.



Miryan Ayala cree que el hecho tiene directa relación con la campaña política. “Estamos a pocos días de las elecciones y Enrique –Ayala- es un candidato que ha recibido el respaldo ciudadano”.



Las voces de adhesiones no se hicieron esperar. "Mi solidaridad para Enrique Ayala Mora ante la cobarde agresión. No nos detendrán, con el apoyo del pueblo vamos a triunfar", señaló David Rosero, candidato a la Asamblea.