Enlace Ciudadano 511 desde cancha de la Liga Deportiva Martha Bucaram, en Quito

El presidente Rafael Larrea condujo el Enlace Ciudadano 511 desde la cancha de la Liga Deportiva Martha Bucaram ubicada al sur de Quito en la provincia de Pichincha.

Rafael Correa: “Que viva el sur de Quito, recuerden que el sur es nuestro norte compañeros, primero el sur, el sur global, los países del sur y los barrios del sur de Quito que fueron históricamente excluidos, que alegría estar en esta mañana desde estos barrios tan queridos, donde veo además queridos amigos del centro del país, de la sierra centro, Latacunga, Cotopaxi, Tigua, Zumbahua, hay muchos compañeros que viven en este sector”.



“Desde aquí queridos compañeros desde el sur de Quito un inmenso abrazo a Quito, Pichincha, Ecuador y a todos los compatriotas dentro y fuera de la patria, vamos a hablar mucho de aquellos fuera de la patria, los migrantes porque concluí esta semana una gira, la gira más exitosa de mis 10 años, por lo menos nos encontramos calculamos con 14 mil o 15 mil hermanos migrantes, fueron increíbles convocatorias, algo nunca visto, eso es extremadamente difícil en el exterior, mientras que otros ni pagando le va la gente, además hemos tenido una agenda extensisisima, como dicen por allá en Manabí, así que no sé si traer los sanduchitos que dicen los sufridores que siempre traemos porque nos vamos a quedar como hasta las cuatro de la tarde creo por aquí, increíble la convocatoria en Europa, en España, en Italia, no como otros que tienen plata para hacer propaganda, poner banderitas los que no tienen es votos, eso se verá el próximo 19 de febrero y hablando de elecciones que campaña sucia, ya se ha perdido toda ética, están desesperados y como cierta prensa puede colaborar para interrogar al prófugo, no para investigarlo sino para que acuse a los otros, sin pruebas, sin nada, no nos van a quitar nuestra alegría, no van a quitarnos la fe en nosotros mismos, no van a quitarnos este inmenso apoyo popular, esta unidad con la que hemos logrado transformar nuestra patria, que sigan sufriendo, las mentiras se caen por su propio peso, la gente no es tonta y se da cuenta la falta de ética, de interrogar al prófugo, al ladrón para que acuse a la gente honesta, para tirar lodo al resto, que falta de ética”.



“Empezamos este deber sagrado de informar a nuestros mandantes lo que hemos hecho para cumplir ese mandato y como ya lo dije en los 10 años de la revolución ojalá que el próximo Presidente les pueda decir también con la mirada clara con la frente en alto, cumplimos, cumplimos con lo que nos ordenaron en las urnas, no significa que se ha hecho todo lo que se tenía que hacer falta muchísimo, pero también es cierto que nunca se ha hecho tanto como ahora y el sur lo conoce, acabo de pasar por esa extraordinaria plataforma social, me parece que va a estar lista en abril, acá el sur, como nunca antes en la historia va a venir el Ministerio de Salud, el Ministerio de Deportes, todas las instituciones del área social, tres mil, cuatro mil funcionarios, ese edificio además de embellecer el entorno va a dinamizar la economía”.



“Esto además de ser parte de la dignificación del servicio público, que nuestros servidores públicos puedan realizar su trabajo en un ambiente adecuado, con equipos, con oficinas convenientes y de igual forma poder atender en espacios adecuados a los ciudadanos, ¿con la partidocracia lo más feo era lo público verdad?, hasta los gobernantes eran medio feos, algunos se hicieron cirugía plástica pero ni así, con la revolución ciudadana lo más bello es lo público, esa plataforma va a embellecer todo el sur de Quito, va a dinamizar la economía pero también es parte de algo muy importante, la movilidad en Quito, eso está cerca como la plataforma financiera en el norte de una para da del metro, el problema es que el metro está atrasado, ya no parece parada de metro sino que el metro es un paro, el paro del metro parece, pero la idea es colocar estas plataformas cerca de las paradas del metro de tal forma que miles de servidores públicos ya no tendrán que utilizar carro propio, ya no tendrá que utilizar transporte público en cuanto a buses sino que pueden transportarse en el metro, lamentablemente hay un desfase por el atraso en el metro pero la plataforma sur, la social, estará aquí en el sur de Quito, el sur es nuestro norte compañeros”.



Gira Europa



Hoguera bárbara y Enlace Ciudadano Barcelona-España



“Sábado 28 de enero, a ver Mashi qué fue el 28 de enero le toma la lección de historia la hoguera bárbara, pero también otra cosa coincidencias de la historia, cumpleaños, natalicio de José Martí, uno de los más grandes latinoamericanos de la historia que conoció en vida a Eloy Alfaro, esa hoguera bárbara, ese crimen atroz, el crimen más cruel de la historia del país, el crimen político, ya lo analizamos en el enlace ciudadano desde Barcelona España, ya hablamos de la hoguera bárbara, pero prohibido olvidar, aprendamos de la historia, calco y copia, el Gobierno que hasta antes de la revolución ciudadana jamás había transformado la patria, el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, vaya a ver lo que le decían, la campaña sucia que le levantaban, que el Gobierno más corrupto, que el Gobierno con más impuestos, que tiranía, que no hay libertad de expresión, vaya y vean sí parece calco y copia, hay muy pocas cosas nuevas bajo el sol, jóvenes queridos, sobre todo ustedes a aprender de la historia para no volver a repetirla, para no ser víctima de los mismos de siempre, el pasado nunca más compañeros”.



“Lo que le pasa a la revolución ciudadana es exactamente lo que le pasó a la Revolución Liberal, con los mismos medios de comunicación, con las mismas oligarquías, atacando los procesos de transformación con los mismos insultos, corrupto, altos impuestos, elefantes blancos, el ferrocarril le llamaron elefante blanco como le dicen ahora a la Refinería del Pacífico algo que debía estar hecho hace 40 años, que dictador, que tirano, es calco y copia, por favor nos enorgullecemos de tener mi General, de tener sus mismos enemigos y al igual que usted los sabremos vencer una y otra vez”.



El presidente Rafael Correa hizo un recuento del Enlace Ciudadano 510 llevado a cabo desde la ciudad de Barcelona en España, con respecto a esto señaló “cabe indicar que en cada reunión los sufridores se habían puesto de acuerdo por Twitter para ver si hacían incidentes, por ejemplo empezaba alguien a gritar y en seguida lo filmaba alguien más para que si lo sacaban entonces eso viralizaban en las redes, siempre les fracasó, la misma gente los hacía callar, por ahí rodó un video de una señora en Milán, que resulta que era la candidata a asambleísta por lista 6 y saca la prensa que por hacer una pregunta empezó a gritar, la misma gente la hizo callar y después la tuvo que retirar la policía italiana, la gente de terno que ven es la de seguridad italiana, que vergüenza para el país, se imaginan cómo hacen quedar mal al país por tratar de ganar unos cuantos votitos, a esa gente ni medio voto partido por la mitad”.



El Primer Mandatario informó que luego del Enlace Ciudadano se trasladó a Madrid para participar de la noche cultural, al acto asistieron 4 400 personas según dijo el presidente Correa “algo nunca logrado antes de la revolución ciudadana”. Además se transmitió un video con los pormenores de la noche cultural llevada a cabo en el antiguo Palacio de los Deportes en la ciudad de Madrid.



Incidentes noche cultural Milán-Italia



Rafael Correa: “En cada una de estas reuniones siempre nos infiltraron, de hecho nos han hecho de todo, en Estados Unidos amenazaron que habían puesto una bomba, nos demoraron 45 minutos, la gente se quedó a esperarme, a este enlace amenazaron que había una bomba, porque están desesperados, ven el apoyo popular inmenso y en las diferentes reuniones, les insisto, algunos pedían permiso para protestar afuera y estaban 4, nosotros éramos 4 mil y algunos se nos infiltraban, cinco o seis y para empezar a gritar y en seguida el otro filmaba para ver si el Presidente se ponía bravo o le hacía caso, la misma gente los hacían callar por eso no han circulado esos videos, sí circuló el de Milán”.



El Presidente Rafael Correa respondió desde el Enlace Ciudadano al video que se ha vuelto viral en redes sociales. Además se manifestó al tuit publicado por la periodista Teresa Arboleda: Así “se fue la señora, la botaron x ahí…” x preguntar x la corrupción a RCorrea en Milán.



En Respuesta el Presidente Correa dijo “En verdad es la candidata Social Cristiana haciendo escándalo” y aclaró que las personas que se ven sacándola del lugar son autoridades italianas “Esos dos altos calvos que la sacan es seguridad italiana” puntualizó.



El presidente Rafael Correa señaló además “que no nos quiten la alegría, tampoco vamos a caer en su trampa, nos quieren marcar la cancha hasta el 19, para solo discutir, ellos que nos digan corruptos y nosotros defender que no somos corruptos, no, sigan con su show, con su circo, les responderemos en los niveles correspondientes, mientras tanto nosotros seguiremos proponiendo, hablando de patria nueva, hablando de nuevos sueños, hablando de nuevos desafíos, con la alegría y el orgullo de lo que hemos logrado construir en esta década ganada compatriotas”.



Entrega llave de la ciudad Murcia, Semifinal Campeonato Mundial del Encebollado



El domingo 29 de enero el alcalde de la ciudad de Murcia en España, José Francisco Ballesta, hizo la entrega de la llave de la ciudad al presidente Rafael Correa, el Primer Mandatario resaltó la hospitalidad y el respeto por parte de las autoridades de la ciudad.



El presidente Rafael Correa luego de recibir las llaves de la ciudad se trasladó a la Plaza del Cuartel de Artillería de Murcia para participar de la semifinal del Campeonato Mundial del Encebollado versión España, resaltó la presencia masiva de ecuatoriano, calculó que se encontraban entre 5 mil 500 y 6 mil compatriotas.



Video:

​

La deliciosa gastronomía ecuatoriana trasciende fronteras, en Murcia, ciudad española, se desarrolló la semifinal internacional del Campeonato Mundial del Encebollado 2017, los concursantes ecuatorianos llegaron desde Barcelona, Málaga, Madrid, Valencia, Alicante y Palma de Mallorca para demostrar su talento culinario, en este evento que se desarrolló en la Plaza del Cuartel de Artillería, participó el presidente Rafael Correa, quien fue recibido por más de seis mil compatriotas residentes en España, inclusive la plaza resultó pequeña ante la masiva concurrencia, el Primer Mandatario fue parte del jurado.



Luego de la degustación de cada platillo, Eloy Mera, del emprendimiento El Ñaño resultó vencedor, el compatriota oriundo de Balzar representará a España para la final que se realizará en la playa Las Palmas de Esmeraldas el próximo 19 de marzo.



En el marco de esta fiesta de exquisito sabor la Academia Iberoamericana de Gastronomía reconoció el esfuerzo del Gobierno ecuatoriano por difundir su cocina a nivel internacional.



Así la sazón ecuatoriana va posicionándose en el mundo de la mano de nuestros principales embajadores, nuestros compatriotas migrantes.



Rafael Correa: “Que evento más increíble, felicitaciones al Ministerio de Turismo que organizaron este magnífico evento que superó todas nuestras expectativas, que no es entendido por algunos, pero si no entienden no hablen, o hablen para preguntar pero no para sentenciar y para quedar en ridículo, piensen lo que dijo Rafael Anson, Presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, la importancia de este evento, hasta nos dieron una condecoración, una placa, un diploma”.



Tarde cultural Valencia-España



El presidente Rafael Correa informó en el Enlace Ciudadano que luego de participar en la semifinal del Campeonato Mundial del Encebollado se trasladó hacia la ciudad de Valencia para participar de una tarde cultural con los compatriotas que residen en esta ciudad.



Video:

​

En Valencia una ciudad española ubicada en la costa levantina de la península ibérica reside una comunidad de más de treinta mil ecuatorianos, hasta esta bella ciudad porteña llegó el presidente Rafael Correa para compartir una tarde de confraternidad y cultura con la comunidad de migrantes ecuatorianos, pese a ser domingo el auditorio del Palacio de Congresos se repletó y muchos no pudieron ingresar sin embargo decidieron esperar la llegada del Mandatario, durante el evento una mezcla de sentimientos se apoderó del lugar, en los rostros de los compatriotas era evidente la emoción y la alegría por el encuentro con su Presidente, el Presidente de los migrantes como muchos lo denominaron, pero también la tristeza se manifestó al recordar que esta sería la última vez que lo verían como Mandatario.



El alcalde de Valencia, Joan Ribó, quien participó del evento se mostró complacido con la visita del Jefe de Estado y realizó la entrega de las llaves de la ciudad a nuestro Presidente.



El Presidente Correa en cambio agradeció a los compatriotas radicados en Valencia por haber sostenido económicamente a la patria durante la crisis originada a partir del feriado bancario.



La velada celebrada en Valencia, además de ser un encuentro con el arte y la cultura nacional, es también un espacio para recordar a los compatriotas en el exterior que pese a la distancia no están solos y decirles gracias infinitas por todos sus esfuerzos.



El Presidente de la República, Rafael Correa, destacó el aporte realizado por el Gobierno Nacional a los migrantes ecuatorianos, en lo que respecta a asistencia legal gratuita, la cual se brindó tras la crisis inmobiliaria que afectó a España.



El Jefe de Estado, dijo que en el país ibérico se provocó una crisis, a causa de la denominada burbuja inmobiliaria, cuyo efecto fue que miles de ecuatorianos pierdan sus viviendas y lo que es peor aún, que quedaron endeudados para toda su vida.



El Primer Mandatario destacó que hasta el momento, se ha realizado más de 30 000 asistencias y se resolvieron 3 000 casos. “Es absurdo que haya ciudadanos sin casas y bancos llenos de casas vacías”, dijo.



El Presidente aseguró que el Estado está haciendo todos los esfuerzos para que se devuelva a los compatriotas el dinero que les fue quitado. “Esperemos que con lo que se ha hecho, se pague en algo todo el esfuerzo realizado por los migrantes en beneficio del país. Somos el Gobierno que más ha trabajado por los migrantes, por eso agradecemos que la ciudadanía nos reconozca como el Gobierno de los Migrantes”.



Visita Madrid



Rafael Correa: “Como siempre el cariño que le tiene a Ecuador y su Gobierno quise saludar al presidente Rajoy, en seguida nos dieron la cita, el rey Felipe, que lo considero un amigo personal, en seguida nos dieron la cita, incluso con la mundialmente famosa alcaldesa de Madrid, una mujer extraordinaria, de izquierda, progresista, exjueza, comprometida con las causas sociales, Manuela Carmena, nos reunimos con ella para saludarla, realmente ella pidió la reunión para conocerme, yo también me moría de ganas de conocerla, estuvo en Habitat III, me solicitó una audiencia se la concedió en seguida pero no coincidió la agenda y tuvo que regresarse a España, estaba pendiente esa cita y es una mujer maravillosa”.



El presidente Rafael Correa hizo un recuento de las actividades realizadas en la ciudad de Madrid, en primer lugar se refirió a la reunión mantenida con el rey Felipe, en la cual manifestó le hizo llegar su agradecimiento por todo el apoyo recibido de parte de España. Además informó de su visita a la Universidad Complutense para realizar la ponencia académica, ‘Economía para el desarrollo, experiencia ecuatoriana’ y en la que según señaló estudian muchos ecuatorianos becados por el Gobierno.



El Presidente Correa se refirió a las becas otorgadas para maestrías fuera del país. Tras su encuentro en España con becarios de las universidades de este país sostuvo que hay quienes "quieren evitar que nuestros jóvenes talentos vayan a estudiar a las mejores universidades del mundo".



Los becarios deben regresar al país y devengar su beca a través de su trabajo en el Ecuador. La fórmula para calcular el tiempo es simple, debe ser el doble del tiempo de duración de los estudios realizados con la ayuda económica del Estado.



El Presidente Correa afirmó que aún hay mucho que hacer en el tema de educación, sin embrago entre lo fundamental está el nivel de preparación de los maestros “En educación se puede hacer mucho… pero lo más importante son los maestros, calidad de maestros” de ahí que este gobierno se ha comprometido en impartir becas que otorgan títulos de tercer y cuarto nivel en el exterior “son más de 3 mil docentes que hemos graduado” afirmó Presidente Correa.



Finalmente “la educación está mejorando a pasos agigantados” aseguró el Presidente Correa.



Reunión con comunidad Glbti



El Presidente Rafael Correa informó sobre los avances en cuanto a políticas de inclusión de la comunidad Glbti con quien se reunió por quinta ocasión el pasado miércoles, en el Palacio de Carondelet. Precisó que este grupo ha sido históricamente excluido por la sociedad pero con la revolución ciudadana ahora es visibilizado. Uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno es el inicio de una campaña de prevención sobre el uso de biopolímeros para proteger la salud de este grupo.



En el país existen 228 centros de salud inclusivos, es decir, que los profesionales de salud están capacitados para atender a la comunidad Glbti.



Asimismo, se harán programas especiales de bachillerato acelerado para miembros del colectivo. “Estas políticas son generales pero con énfasis en estos grupos bastante vulnerables y vulnerados”, explicó el Presidente Correa.



También se establece políticas afirmativas para créditos con acompañamiento. En este sentido se otorgarán créditos a los miembros de la comunidad para que abran sus propios emprendimientos.



Otro de los puntos acordados fue la capacitación y sensibilización a los servidores públicos en el tema de género y violencia.



En el plano educativo, se otorgarán becas y créditos para que los miembros de estos colectivos sigan desarrollándose académicamente. Además, se conformó la comisión de seguimiento en caso de muertes violentas.



Finalmente, el Presidente Correa agradeció el apoyo constante de la comunidad Glbti a este proceso de cambio.



Función Judicial



El Gobierno Nacional inauguró el complejo judicial más moderno de la región, en Quito. En esta obra se invirtieron más de USD 66 millones, para servir con eficiencia.



El edifico inteligente, equipado con tecnología de punta cuenta con 66 salas de audiencias, entre las que constan, las unidades judiciales de Trabajo, Civil, Penal y Contravenciones; los tribunales Contencioso Tributario, Administrativo y de Garantías Penales; la Defensoría Pública, el Centro Nacional de Mediación y el Archivo.



Aquí laborarán 144 jueces, 26 defensores públicos y 654 funcionarios que atenderán a no menos de 3 mil personas por día, de esta manera evacuará con mayor prontitud y celeridad los procesos judiciales del país.



En el Enlace Ciudadano, el Presidente Rafael Correa recordó cómo en el viejo país funcionaban los juzgados en edificaciones vetustas, pero esta realidad ha cambiado en estos últimos años.



“Ahora hay oficinas dignas con tecnología, salas de audiencias y espacios lúdicos”, expresó el Mandatario ecuatoriano al destacar el nuevo Complejo Judicial Norte.



Además, en abril se inaugurará el Complejo Judicial del Sur, en Quitumbe, una obra que refleja los pilares de una nueva justicia: oportuna, transparente y efectiva.



Caso Petroecuador



Rafael Correa: “Gratitud siempre al favor es un deber justo y grato, por eso el hombre ingrato, es un monstro que da pavor, José Joaquín de Olmedo, poeta guayaquileño en Alfabeto para un niño, eso le deberían decir a Capaya, prestarse a tanta traición, a tanta porquería y con los Isaías, lo que buscan es que, el acuerdo es que le den el asilo, tienen el amarre con los Isaías para que declarándose el gran denunciante ahora, no es un ladrón corrupto prófugo, es el que denuncia la corrupción, hecha lodo con ventilador, está en peligro su vida, entonces ya es perseguido político y ya van a pedir el asilo en EE.UU., anótenlo, ese es el acuerdo con los Isaías y que venga acá a dar la cara y a pagar sus culpas si tiene algo de decencia, que venga acá con el polígrafo, pero no a responder preguntas preestablecidas y con polígrafos chimbos, que venga acá si quiere le ponemos un polígrafo, pero a responder cuánta plata robó, en cuantas cuentas depositó lo robado, que Jorge Glas sabía todo lo de Petroecuador, que si sabía que estaba robando, que no tergiverse las cosas, que si Andrés Páez es empleado de los Isaías o no, que venga pues a responder eso, que si se reunió con los Isaías o no, venga le damos todas las garantías y le ponemos un polígrafo de verdad para que responda esas preguntas, payaso traidor”.



“Si hablar tonterías pagara IVA, ya financiaría el presupuesto del Estado para los próximos 50 años y por si acaso, si ven lo que dice del manejo económico, lo que hemos hecho los economistas, por ahí hay un video donde Capaya, primero hace pedazos a la Refinería del Pacífico, o sea él sabe más que, saben quién hizo los estudios, Corea del Sur, Hyundai, es uno de los que quiere construir la Refinería, pero él sabe más que Hyundai y sabe más que los técnicos de Corea del Sur, payaso y también me dijo que soy un pésimo economista, vean lo que me escribía hace un mes, Presidente extraordinario, ahora soy un pésimo economista, lo compraron los Isaías, hay gente que vende hasta su alma por un plato de lentejas, que vergüenza”.



La polémica por los conocidos Capayaleaks continúa, el Presidente de la República, Rafael Correa, se refirió nuevamente a las acusaciones realizadas por el exministro de Hidrocarburos y principal investigado en los casos de corrupción en Petroecuador. "Insisto: no necesita un polígrafo sino un psiquiatra", señaló el mandatario.



A través de su cuenta oficial de Twitter, el Presidente ecuatoriano publicó nuevamente las cartas que le habría enviado Cayapa a finales de 2016, en donde pide clemencia para él y su familia y se excusa de haber participado en estos casos de corrupción.



Sobre los videos que desde el viernes circularon en redes sociales y la participación de algunos medios de comunicación y periodistas, el Presidente Correa rechazó este acto y lo calificó como antiético. Este sábado, el Expreso publicó una nota en donde explica que la entrevista realizada a Capaya nunca fue publicada en su medio por no tener pruebas de las acusaciones hechas.



“De ser cierto que Expreso no publicó la entrevista a Capaya porque ‘no aportó una sola prueba de sus graves acusaciones´ y dado que ‘su línea argumental gira por completo sobre la inconsistencia de un prófugo que a la vez es acusador sin mostrar pruebas’, les debería una disculpa, que no tengo problemas en dársela”, escribió el Presidente Correa.



Asimismo, señaló que esto ratifica que ciertos medios de comunicación han sido utilizados para un show político y que los videos de Capaya no son otra cosa que campaña sucia. “Bien por Expreso, pero ojalá también entiendan nuestra indignación”, comentó.



Centros de Salud fortalecen el Seguro Social Campesino



El Seguro Social Campesino incrementó 11 nuevos centros de salud en siete provincias que fueron inaugurados de forma simultánea el pasado 2 de febrero. Las modernas edificaciones ubicadas en Cañar, Chimborazo, El Oro, Imbabura, Los Ríos, Manabí y Pichincha, se suman a las 650 existentes. El hecho fue destacado por el Presidente de la República, Rafael Correa durante el Enlace Ciudadano.



El Mandatario dijo que pese a los rumores infundados sobre una supuesta desaparición del Seguro Social Campesino, hoy se trabaja en una ampliación de la seguridad social, señaló que se debe crear seguro para transportistas, para artistas, e hizo referencia que ya existen más de 160 mil amas de casa con seguridad social, pues la Constitución así lo ordena.



Los 11 Centros benefician a 115 mil campesinos y pescadores, cuentan con equipamiento de última tecnología, lo que garantiza su funcionalidad, ofertando un servicio de calidad, “ahora lo público es lo mejor” dijo el Presidente.



Con la llegada de la revolución ciudadana, se reorganizó el Seguro Social Campesino, para lograr una gestión articulada con la Red de Salud Pública.



Ecuador en positivo



Otavalo se ubica como uno de los mejores destinos turísticos para visitar en 2017



Ya son varias las instituciones, publicaciones y certámenes que han colocado al Ecuador como uno de los destinos turísticos del mundo. Esta vez, Lonely Planet, una de las más prestigiosas revistas del planeta habló del país en su última edición.



Publicó la lista de las mejores ciudades y los mejores destinos para viajar en 2017 y en su último número, destaca que la Plaza de los Ponchos, ubicada en el cantón Otavalo (provincia de Imbabura), es una de las mejores experiencias para visitar en Sudamérica.



El magazine dice textualmente: “Los vendedores tienen una asombrosa variedad de mercancías en el mercado de artesanías en la Plaza de los Ponchos cada día, pero el sábado es el principal día de mercado. Las carreteras están atestadas de visitantes quienes miran sus productos básicos de lana, tales como tapicerías, mantas, ponchos, suéteres, bufandas y sombreros, así como blusas bordadas, hamacas, toallas, joyas, pinturas, entre otros”.



La Plaza de los Ponchos es uno de los atractivos principales de Otavalo. Su importancia también fue destacada en el video de The Royal Tour Ecuador, que se estrenó el año anterior en Estados Unidos y fue realizado por el realizador Peter Greenberg y narrado por el propio Presidente de la República, Rafael Correa.



Caso Petroecuador



Rafael Correa: “Vamos a hablar de la última farsa, del último show, del último circo de la oposición desesperada para ver si nos ganan el 19 de febrero y ya ni siquiera buscan subir, porque ya no suben hace rato, buscan bajar a Lenín para obligar una segunda vuelta, si hay una segunda vuelta de todos modos los derrotamos, pero ojala haya una sola vuelta compañeros”.



“Veamos la porquería que mostraron ciertos medios, es que da vergüenza ajena, supuestos periodistas no van a escrutar, a indagar al prófugo, al ladrón, no, van a darle el micrófono para que el ladrón eche lodo sobre la gente honesta, si presentara una sola prueba, eso sí un marco que impresiona, a mí me recuerda mucho esto el estilo de Bucaram, me acuerdo que en la campaña electoral contra Borja, allá en el 88, acusó a Borja de dipsómano, se le ocurrió decirle dipsómano a Borja, dipsómano significa alcohólico, y en una de sus intervenciones y este dipsómano y aquí están las pruebas de su dipsomanía y sacó dos botellas de whisky y esa era la prueba, la imagen impresionante, lo mismo este payaso, dice cualquier cosa y que Jorge Glas sabía todo, ya Jorge Glas lo sabía todo porque lo dijo un prófugo de la justicia y se pone el polígrafo y Jorge sabía todo, pero porque no le preguntaron si sabía los robos que estaba haciendo este sinvergüenza, eso no preguntan, pero tremendo marco y con la música, puro circo, pura campaña sucia, los ecuatorianos a rechazar esta campaña sucia, más aún, atrás de esta campaña sucia están los Isaías y se los vamos a demostrar, esa gente quiere a como dé lugar que pierda Alianza País para que venga otro Gobierno títere, les devuelva sus cosas, las empresas incautadas y no tengan que pagar 20 centavos de los millones que estafaron al Estado ecuatoriano, entonces ese pasado nunca más, pero es más por ética todos a rechazar esta campaña sucia y nuestros candidatos a seguir con la revolución de la alegría, de la esperanza a no caer en esta miseria humana”.



A través de un video, el gobierno de Ecuador se refirió a los conocidos Capayaleaks, una serie de videos difundidos en redes sociales, donde el exfuncionario culpabiliza al vicepresidente Jorge Glas de los casos de corrupción en Petroecuador. El Presidente Rafael Correa reiteró que todo se trata de un "circo" y un "show" para que Alianza PAIS pierda en las próximas elecciones.



Rafael Correa: “Que vergüenza, que bajo que ha caído la oposición porque se sienten perdidos, ganen con armas honestas legítimas, que daño le hacen a la república, felizmente el país es otro y ya no cree estas patrañas que además nunca se las iba a creer, da repugnancia ver que bajo pueden caer, van a entrevistar un delincuente no para que diga como robo, quienes son sus cómplices sino para echar lodo con ventilador, el ladrón está allá y ver si se lo deja en la impunidad, cual es la verdad compañeros, como no somos muy mushpas ya teníamos informes de inteligencia, cuando yo viajo el 13 de enero a Nueva York para recibir la presidencia del G77, ya me informaron autoridades ecuatorianas en dicho país que el miércoles 11 de enero, Carlos Pareja Yannuzzelli se había reunido con los hermanos Isaías en una mansión en Miami y que ya acordaron entonces en su desesperación, para quedar en la impunidad y para que le de asilo en los Estados Unidos y los Isaías tienen mucha influencia en eso, han financiado campañas hasta de senadores, etc., y para tratar de que pierda el Gobierno y venga un gobierno títere, los Isaías, básicamente Lasso con Páez, que Páez es un asalariado de los Isaías, Páez lo impusieron, Lasso no lo quiere a Páez no lo puede ni ver, porque además Páez es un dañado en su vida pública y en su vida privada, entonces en su vida privada Lasso es un tipo más sano, pero no lo puede ver a Paéz, además que la imagen negativa de Paéz es la peor del país, como es que escoge a ese tipo como binomio, se lo imponen los Isaías y para que, para en caso de llegar al gobierno diluyan todos los procesos legales y puedan regresar al país y no paguen dos reales de todo lo que se robaron, entonces ese es el acuerdo, se reunieron el miércoles 11 de enero, Carlos Pareja Yannuzzelli con los hermanos Isaías en Miami, para crear toda esta patraña, no es la única, es toda una guerra sucia, campaña sucia hasta el 19 de febrero, la próxima semana nos van a lanzar otra bomba y la semana siguiente otra bomba, les anticipo para que ya no coman cuento compañeros, porque podemos desmentir todo, pero primero nos quieren encasillar en eso, que nos dicen que somos corruptos, que como Jorge Glas conocía todo y tenemos que demostrar nosotros que no conocía nada, a pesar de que no presentan una sola prueba, donde está la cuenta donde ha recibido dinero Jorge Glas, cuanto se le ha dado, todo es mentira y me recuerda las estrategias de la oposición, acuérdense cuando Fabricio Correa hizo contratos a mis espaldas a través de empresas fantasmas en Panamá, contratos ilegales con el Gobierno, también cuando le preguntaron y su hermano conocía, Rafico conoce todo, no, que pregunte si yo conocía esas empresas fantasmas y de sus negocios con el Estado, jamás los conocí pero así dejaban sembrada la incertidumbre, lo mismo, Jorge Glas conocía, no hay nada que se hiciera en Petroecuador que Jorge Glas no conociera, primeramente es mentira, no hay capacidad humana que pudiera lograr eso, segundo conocía el contrato que se daba legalmente, pero pregunten si conocía que Carlos Pareja estaba robando, eso jamás lo ha conocido, que Jorge Glas es una persona íntegra que no roba ni deja robar”.



“Prepárense esta es la primera parte de una telenovela y de las bombas que van a lanzar, la próxima semana yo sospecho que van por Odebrecht, que van a sacar a cualquiera por ahí diciendo que yo he recibido plata, dineros de Odebrecht, a mi revísenme lo que les dé la gana, pero el problema es ese si no estamos preparados, nos sorprenden y hasta que expliquemos todo, porque aquí el acusado es el que tiene que explicar, no el acusador, revertido gracias a la prensa, pasa el 19 de febrero, a no creer nada, cualquier cosa discutimos luego del 19 de febrero y la condición de que si alguno de nuestros candidatos está involucrado en algo chueco renuncie, que les parece, pero no a dejarse desconcentrar, a no caer en la trampa de estos nos marcan la cancha de la discusión y que no nos robe la esperanza y la alegría, cuanta cantidad de basura hay en esto, cuanta bajeza, no me voy a poner a desmentir a este tipo, pero una cosa que dice, que las preventas a Petrochina, esas reventas petroleras nos aseguraron el mercado, los últimos años todo el mundo conoce los mercados petroleros han estado recontra inestables, se han estado peleando por acciones de mercado por eso se derrumbó el precio, nosotros tuvimos mercado seguro, las ventas se han hecho a precio de mercado, pero él dice que hay un informe de la OPEP dice que hemos vendido cuatro dólares más bajo de nuestro mercado, no existe ese informe de la OPEP, pero el mismo se contradice, que no sean cuatro, porque hemos vendido USD 700 millones de acuerdo a él, hemos perjudicado al país en USD 2 800 millones, nunca explicó porque se iba a perjudicar al país, pero hemos perjudicado 2 800, pero que no sea en 4 que sea en 2, hemos perjudicado al país en USD 1 400 millones que seriedad en el análisis, que no sea 2 que sea 0 no se ha perjudicado en nada, que no sea 0 que sea -2 y nos hemos beneficiado en USD 1 400 millones, ya basta de payasadas, ya basta de jugar así con los intereses de la patria, todos a rechazar esta campaña sucia, de derecha o izquierda, la gente decente a rechazar esta clase de campañas”.



“Ya hablamos de Refinería del Pacífico una de las obras urgentes, hay muchísimos interesados, el problema es el financiamiento, pero no la parte técnica como habla este payaso, es el financiamiento, porque una inversión tan grande, que debe haber plazos adecuados, periodos de gracia, tenemos como tres propuestas, pero estamos negociando, pero de acuerdo a él nunca se va a hacer, hemos engañado a Manabí, cuanta payasada y lo único que hacía elefantes blancos era él, como el edificio nuevo que lo hizo a mis espaldas de Petroecuador en la Costa que cuando me enteré de sus sueños faraónicos le metí siete instituciones donde él iba a meter solo Petroecuador, porque tenía oficinas gigantescas, pisos de mármol, prohibí todo eso y donde iba a estar solo Petroecuador le mandé siete instituciones pero esas eran las obras de este payaso”.



“Como impresiona, saca el papel, y esta compañía el mismo abogado que le hizo a Álex Bravo le hizo a Pedro Merizalde, hacer compañías en paraísos fiscales no es delito, el delito es tener depósitos de millones de dólares fruto de las coimas y eso es lo que tiene Álex Bravo y no tiene Pedro Merizalde pero impresiona como Bucaram sacando las botellas de whisky para demostrar que Rodrigo Borja era dipsómano, alcohólico, ya basta puro show, no hay nada, no tiene pruebas, no hay nada, echan lodo con ventilador atentando contra las más elementales normas de la ética y a prepararse porque les insisto vienen más, están desesperados, quieren un gobierno que los deje en la impunidad y Pareja quiere aparecer como víctima que lo van a matar para pedir asilo político, ese es el trato con los Isaías, lo que quieren los Isaías es que pierda la revolución ciudadana las elecciones para volver impunemente al país y Capaya lo que quiere es que le den asilo en los EE.UU., recuerden estamos luchando, no contra Capya, ni siquiera contra CREO, contra los Isaías, en esto está metido CREO no están metidos los socialcristianos, es CREO y el enlace es Páez, tuvieron reunión hasta la madrugada Monje con Pons, ese pobre hombre que tanto daño le ha hecho al país, en lugar de retirarse, callarse, siguen tratando de meter su veneno en la política nacional, entonces detrás de esto están sobre todo los Isaías, jamás permitir que esa gente vuelva a dominar el país, tengan eso muy consiente, muy claro en su conciencia el 19 de febrero”.



“Finalmente es tan burdo esto, tan burdo que Expreso ya tomó distancia, ‘La entrevista ultrajada que no se publicó’, resulta que los videos que han publicado el día de ayer, capítulo del 1 al 10 ya parece telenovela mexicana, sin decir nada puro show, que prueba han presentado, que cuenta han dicho, que coima han dicho a tal persona se le dio una coima, no como el director de Petroecuador como contrató con Odebrecht todos son culpables de coima, por Dios, por favor poquito más de decencia, pero es tan puerco esto, perdonen la palabra, que ya diario Expreso, porque yo si dije en un momento dado aquí están los Isaías con CREO y la complicidad de Expreso, Teleamazonas y Ecuavisa, porque los tres fueron a entrevistar a Capaya, pero resulta que Expreso no ha publicado la entrevista y dice ‘La entrevista ultrajada que no se publicó’, Injustificado ataque de Correa a Expreso por buscar e interrogar a Pareja Yannuzzelli. Expreso actuó con ética; no la difundió porque el prófugo no aportó prueba alguna de sus acusaciones. Maravillosos, si esto es cierto les pido disculpas de la forma más frontal y sincera a diario Expreso, yo no tengo ningún problema, pero que les cuente a sus colegas, una Tania Tinoco que muy por el contrario trata de forzar a Pareja para que diga que el culpable es Jorge Glas, si vieron no la entrevista que tampoco ha salido al aire, ya les digo tampoco somos tan mushpas, si manejamos algo de información que le diga pues a los otros medios de comunicación que publicaron en sus páginas web los videos de esta entrevista no publicada que fue utilizada por los equipos de los Isaías y de CREO para hacer esos videos y asustar a la gente, que les digan como publica videos con una entrevista que nosotros no nos hemos atrevido a publicar, nosotros que la hicimos porque es totalmente falta de ética, porque atenta contra el código deontológico de los periodistas, que le diga hoy día a las publicaciones que tiene diario El Universo y DIARIO EL COMERCIO, La Hora, que esa entrevista diario Expreso ni siquiera la publicó por ser una entrevista totalmente inválida, que le diga pues a sus colegas, pero que bueno que por lo menos Expreso lo diga tan claramente”.



“Nos están dando la razón, cuéntenle eso a los politiqueros sin escrúpulos, a los politiqueros que al final de este artículo ellos mismos entrevistan es una contradicción y a sus colegas periodistas y a Tania Tinoco y a Janeth Hinostroza, porque Tania Tinoco lejos de decir no aportó prueba alguna trata de torturar, forzar a Carlos Pareja Yannuzzelli para que acuse a Jorge Glas porque es parte del complot de esa señora por el odio que nos tiene y sus limitaciones intelectuales dicho sea de paso, dice ‘La entrevista nunca vio la luz en apego estricto al buen periodismo, al código deontológico, a la ética profesional y a la responsabilidad’, que bueno felicitaciones diario Expreso, pero cuéntele eso al Universo, al Comercio, a La Hora, cuéntele eso a Tania Tinoco, a Ecuavisa, a Janeth Hinostroza, a Teleamazonas y a toda la oposición que ustedes entrevistan al respecto, que bueno, pero nos está dando toda la razón, pero otros medios en cambio dieron validez a tanta tontería, a un prófugo sin pruebas acusando a todo el mundo, que vergüenza, más adelante dice, ‘La razón de no publicar la entrevista, también: Carlos Pareja no aportó una sola prueba de sus graves acusaciones dirigidas a miembros de la alta jerarquía del Gobierno’ y tienen toda la razón, pero porque los demás medios no lo dicen porque es parte de una patraña…esta es la porquería que nos presentan los medios de comunicación, felizmente Expreso ha tomado distancia, bien por Expreso, mis disculpas si no se ha prestado a esta patraña y a esta campaña sucia”.



“Lamentablemente si cae en una contradicción, dice que la entrevista no vale, por ética, por código deontológico, por responsabilidad periodística, afirma como es correcto, que este prófugo no aportó una sola prueba en sus acusaciones a todo el mundo, pero al final entrevista a los candidatos opositores sobre la entrevista que no vale, pide la opinión, dice Lenín Moreno: Oficialmente en silencio, Cynthia Viteri: Hay que llegar a Alí Baba, supongo que soy yo Alí Babá, no se preocupen ya cayó Charlie Pareja Cordero socialcristiano que ahora dice que ni lo conoce y pronto caerá la mama lucha también, Guillermo Lasso: Denme una explicación, sobre una entrevista que no sirve para nada, que no ha aportado una prueba, que explicación se debe, si ven las contradicciones del propio diario, publica media página de que la entrevista no sirve, que falta de ética, que no aporta ninguna prueba, que son las declaraciones de un prófugo, que no tiene validez periodística, pero sobre eso entrevistan a los opositores, no se me contradigan así, Pesántez pero para que Pesántez ni existe así que para que, Lasso: Denme una explicación como él debe una explicación cuando fue ministro de Mahuad y ordenaron a la CFN que compre los Certificados que esta gente le robaba a la gente y así lucraron eso es corrupción, esa es la corrupción legalizada porque se habían tomado el poder político, también explíquenos eso, además donde compra las gallinas a USD 21, como lucró con la tragedia de nuestro pueblo con esos Certificados de Depósito y en base al poder político cuando le compraban a la gente al 50% sus Certificados, obligaron a la CFN a comprarle a ustedes los banqueros, al Banco de Guayaquil al 100%, quebraron la CFN, llenaron de papeles inútiles, pero ustedes se llenaron los bolsillo, eso es corrupción legalizada, porque fruto de la corrupción más grande haberse tomado el poder político ciertos banqueros no en función del bien común sino en función de sus bolsillos, eso era corrupción, el gobierno más corrupto: Dalo Bucaram, qué caretuco, por favor que caretuco, si el PRE, Abdalá Bucaram a la corrupción es como las venezolanas a los concursos de belleza o Manabí a los nombres raros, nadie les quita el campeonato, así que no se acuerdan como se llevaban en sacos de yute la plata, se acuerdan como festejaban el primer millón en las aduanas, que vergüenza este tipo, que desmemoriado, hay que ser caretuco, cuidado nosotros no nos quedamos en la mediocridad nosotros somos corruptos pero peor sos vos, no, lo que estamos diciendo es que ahí era corrupción descarada, generalizada, tolerada de la cual se aprovechaban, lean una noticia en la que Abdalá Bucaram cuando se pelea con Alfredo Adoum su socio y compinche dice Alfredito Adoum me obligaba a contrabandear, eso lo dice Abdalá Bucaram reconoce que lo obligaban a contrabandear eso era corrupción, ahora la corrupción son coimas en paraísos fiscales, no esa corrupción generalizada, que caretuco, no nos crean amnésicos, esto sí que es un descaro total y Paco Moncayo dice investigación a denuncia, yo creo que Paco Moncayo es un tipo honesto, lastimosamente a participado de las horas más oscuras a nivel político en los últimos años en el país, pero el problema también es la gente de que se ha rodeado, por ejemplo el MPD eso es lleno de corrupción, esa gente nunca buscó la reivindicación de los pobres sino mantener sus espacios de poder, pero la pregunta del millón, si es una entrevista que no sirve, es un prófugo que acusa a todo el mundo sin aportar pruebas, que no reúne las condiciones de ética periodística, responsabilidad periodística, el código deontológico, como es que entrevistan opositores en base a eso que no sirve, esperamos que nos conteste diario Expreso, pero que bueno que haya tomado distancia de esta patraña que ya superó todo límite y escrúpulo, la mayor expresión de la campaña sucia, la mayor expresión de lo peor de la política, a rechazar esto y a no quedarnos en esto, nosotros a mirar adelante y a seguir con la alegría de siempre para una nueva victoria electoral el próximo 19 de febrero”.



“Vamos a mandar el Twitter con el video, pero además otra cosa vamos a mandar, venga Carlos Pareja no sea cobarde tiene todas las garantías y nadie va a atentar contra su vida si quiere mandamos una comisión internacional a que lo cuide no hay problema, y venga ante un verdadero polígrafo a contestarnos las siguientes preguntas, se las voy a mandar en Twitter”.



“No hay nada peor que un traidor corrupto”.