Enlace 506, desde Salinas

El presidente Rafael Correa dirigió el enlace ciudadano 506 desde la Concha del Club Racing, barrio Coresa 1, en el Cantón Salinas, provincia de Santa Elena.

Rafael Correa:



“¡Que viva Salinas que viva Santa Elena!, orgullosos de esta década ganada, y a prepararnos para otra década más".



"Dejaremos una economía en crecimiento y estabilizada para el próximo Gobierno. En lo económico, el próximo año Ecuador crecerá 1.4%, más que el promedio de América Latina".



"Estamos orgullosos de lo que hemos logrado y esperemos con optimismo este 2017".



Sistema de Alerta Temprana en Manabí y Esmeraldas



Rafael Correa:



"Gracias a la Ley de Solidaridad, que se aprobó tras el terremoto de 7.8 grados del pasado 16 de abril, se ha logrado reconstruir las viviendas, colegios y carreteras pero que lo recaudado no solo que sirvió para la reparación sino para la prevención".



"No nos quedamos en reparar lo que se dañó sino en prevenir, estamos completando el sistema de Alerta Temprana, ya está listo para Manabí y Esmeraldas porque pudimos utilizar los fondos de la Ley de Solidaridad para comprar las sirenas y censores"



"La mejor manera de ayudar a las zonas afectadas es reactivar la economía local haciendo turismo. Hay que estar muy preparados en Esmeraldas y tener planes de contingencia".



"Esmeraldas es una zona de alto riesgo sísmico, tenemos que estar preparados. Nos reunimos con el COE Nacional para evaluar los daños en Esmeraldas. Los daños son cuantiosos y estuvimos ahí para solidarizarnos, solucionar problemas, salir adelante".



"Tras terremoto, el Gobierno genera mecanismos que benefician la reactivación productiva de provincias afectadas. No hay mejor forma de ayudar a Esmeraldas que visitándola en este feriado para reactivar su economía".



​Recorrido del presidente Rafael Correa en la zona del desastre. Atacames y Tonsupa fueron las zonas más afectadas.



El sistema de alerta temprana permitirá que los moradores de la costa ecuatoriana se mantengan atentos ante un posible fenómeno natural.



Rafael Correa:



"Recorrimos los hospitales Tonsupa, Atacames se verificaron daños y tomaron acciones de emergencias pertinentes".



"Se movilizaron carpas para implementar albergues. En el albergue Paz y Progreso residen 347 personas damnificadas".



"Nuestra solidaridad con Atacames, no es momento de hacer politiquería, de quejarse, de victimizarse, sino de reunir esfuerzos, unir hombros, brazos, mentes y corazones para sacar adelante lo más rápido posible a Atacames con esta nueva tragedia que hemos enfrentado, gracias a Dios son pérdidas materiales, no es que hay pérdidas humanas por efecto directo del sismo".



"Estamos ya completando el sistema de alerta temprana antes tsunamis en Esmeraldas y Manabí. Hemos construido protocolos a partir del terremoto del 16 de abril y en caso de emergencia pueden ir a las UPC".



"Completamos el sistema de alerta temprana para tsunamis en Esmeraldas y Manabi gracias a la Ley de Solidaridad".



“Tenemos 71 familias y toda la población atendida, se han evaluado más de 886 viviendas y se continua con las evaluaciones, toda la población está colaborando y además ya se está haciendo el proceso para el Registro Único de Damnificados".



Intervención

Calos Bernal, secretario técnico de la reconstrucción



"159 millones de dólares fueron asignados para la reconstrucción de escuelas, carreteras, hogares en Esmeraldas".



Intervención

Susana Dueñas, secretaría nacional de gestión de riesgos:



"Hemos inspeccionado más de 380 viviendas en los sectores de Esmeraldas afectados por los últimos sismos. Han sido instaladas 93 sirenas, en las provincias de Manabí y Esmeraldas".



"Es importante que las personas se familiaricen con los sonidos de las sirenas, los identifiquen y sepan qué hacer en caso de un tsunami".



Intervención

César Navas, ministro coordinador de seguridad:



"Con más de 10 millones de dólares se ha invertido para crear un sistema donde los censores del Instituto del Geofísico o del Inhami alerten de posibles amenazas".



"Este sistema es tecnología de vanguardia, un sistema probado en Chile, la tecnología procedente de Alemania, en este momento tenemos instaladas 93 sirenas colocadas en el litoral de la provincia de Esmeraldas y Manabí, este sistema se va a completar el próximo año donde la provincia de Santa Elena, el Oro y Galápagos también tengan sus alarmas".



"Hemos fortalecidos la capacidad operativa de los bomberos, integrando su red de comunicación con una responsabilidad de los gobierno autónomos centralizados"





Inauguró el complejo deportivo del Sur "Ramón Unamuno" en la ciudad de Guayaquil



Coliseo Abel Jiménez Parra y el estadio Ramón Unamuno



Milton Maldonado, director ejecutivo de inmobiliar:

"Este parque es un referente al gobierno de la revolución ciudadana con el objetivo de entregar un espacio de dar a Guayaquil"



Intervención

Pierina Correa, presidenta de Fedeguayas:



"Hace tres años el gobierno nacional a la falta de estos espacios verdes para la ciudadanía y consientes de que era momento de actuar. Hoy tienen ustedes la oportunidad de hacer actividad física y deporte de manera organizada para mejorar sus condiciones de vida"



Rafael Correa:

"A seguir sembrando a la ciudad de espacios verdes, espacios públicos al servicio de la ciudadanía".



"Ahora se suma está nuevo parque en el centro sur de la ciudad, que beneficia de manera directa a los habitantes del barrio Garay".



"Hemos implementado el Plan Nacional de Parques a nivel nacional y una muestra es el Complejo Unamuno en Guayaquil".



“Este es un proyecto nacional, porque son equipos de fútbol que trabajan con chicos en extrema pobreza”



"Era una propuesta que el malecón de 42 km fue promesa de campaña de candidata Viviana Bonilla para alcaldía de Guayaquil y no de gobierno, incluso de haber ganado Bonilla la alcaldía de Guayaquil, la construcción del malecón hubiera tomado varios años, debido a la magnitud de la obra, pues recordó que la Revolución Ciudadana no hace obras de puro cemento, sino con espacios verdes, áreas de recreación y juegos infantiles adecuados".



Publicación del Diario El Universo: ‘Obras pendientes del Gobierno quedan para el próximo régimen’



Diario El Universo miente sobre supuestas "obras incumplidas" por el Gobierno para Guayaquil



Rafael Correa



"Una vez más Diario El Universo tergiversando la verdad".



"Que no se hizo nada, esto fue una propuesta de campaña de la alcaldía de Guayaquil, qué prensa. Qué prensa, la Revolución Ciudadana merecía una prensa más decente como también merecía una oposición menos mediocre".





Inauguración de las escuelas de fútbol de Emelec y Barcelona de las escuelas del Astillero en Parque Samanes



Instalaciones de la escuela de fútbol de Emelec y Barcelona



Rafael Correa



"Todos los jóvenes que ingresan a las Escuelas de Fútbol del Astillero tienen que estudiar, tienen que ser grandes deportistas y grandes estudiosos. El deporte debe unir, no a la violencia. Las Escuelas de Fútbol trabajan con los jóvenes y tienen un gran impacto para ellos".



"Hay que prevenir y darles una sanas alternativas a los jóvenes una gran lucha contra el consumo de drogas y de sano esparcimiento”



"Son parte de un programa de espacios verdes que construimos en diferentes ciudades del país".

Caso Odebrecht



Rafael Correa



"Hay un adagio popular que dice, que el que nada debe, nada teme; pero eso puede ser un eufemismo, porque aquí gente que debe mucho, no teme nada por el poder que tienen y gente que no debe nada, debe temer mucho, si es que es un objetivo político. Hay que estar muy atentos con que esto no se politice".



"No hay Gobierno, ni de la región ni del mundo, que haya tratado tan duro a esta empresa corrupta y corruptora, pero con nosotros no tuvieron el menor chance porque los pusimos en orden".



"En 2008 se expulsó del país a Odebrecht tras detectarse falencias técnicas en Central Hidroeléctrica San Francisco. Odebrecht regresó al país bajo las condiciones que les pusimos como Estado".



“Había un contrato firmado por Gustavo Noboa, para la represa San Francisco, supuestamente estuvo listo en 2007 y fue inaugurado, pero fue un desastre".



"Les puse orden de arraigo a todos sus funcionaros, les suspendí los tres contratos que tenían en forma directa (Baba, Toachi Pilatón y Cabezón Chone) y les obligue a retirarse del consorcio que estaba construyendo el aeropuerto de Tena".



"Un año después, regresaron cumpliendo todas las condiciones que les impuso el gobierno. Odebrecht ganó los contratos por concurso y todas las obras realizadas por esta empresa están auditadas".



"Aquí hay claros signos de que esto quiere ser utilizado política y geopolíticamente, y esto no lo vamos a permitir. No tenemos nada que ocultar, estas manos están limpias; ningún gobierno ha tratado tan duro a esta empresa, pero tampoco somos tan ingenuos para creer todo lo que diga esta gente".



"Si luchan por la justicia ¿Por qué no nos envían a los Isaías? ¿Por qué no envían a Pedro Delgado? ¿Por qué cualquier corrupto va a Estados Unidos? y es imposible devolverlo, sacarlo de ahí? Empiecen pues dando ejemplo, devuélvanos a todos los corruptos que viven cómodamente, seguramente, en Estados Unidos".



"El Gobierno no tiene contratos vigentes con Odebrecht ya todos los contratos han terminado o están en fase de cierre solo hay un contrato en vigencia que es el del Metro de Quito que es con el Municipio y de eso no dicen nada la prensa, y solo ese contrato es prácticamente el mismo monto que todos los contratos ha tenido el Gobierno con Odebrecht".



"Pese a que Odebrecht trabaja en el país, desde los años 80 y que en el resto de los casos, en todos los demás países, se analiza un período que va desde el 2001 al 2016. ¡Oh sorpresa!, en el caso de Ecuador se analiza solo el período 2007-2016, solo nuestro gobierno. Eso nos levanta ciertas sospechas".



"Cuidado, que no es primera vez que el Departamento de Justicia hace estas investigaciones, pero no en función de la justicia sino en función de los intereses geopolíticos de Washington. Aquí nadie va a ocultar nada, somos los primeros en querer sancionar las corruptelas, las inconductas personales, pero tampoco somos tan ingenuos, tampoco vamos a recibir sin beneficio de inventario, sin pruebas, las acusaciones de un funcionario corrupto que está vendiendo, negociando, su condena en Estados Unidos".



"Ya sabemos más o menos por dónde van los tiros. Mañana dicen 'es Correa, es (el vicepresidente Jorge) Glas' y hasta que demostremos que es mentira se nos pasó el 19 de febrero, y eso es lo que buscan: enturbiar las elecciones (generales, previstas para esa fecha)".



"La una está en el 77% y la otra en el 71%. Aquí no hay sobreprecio, no se ha designado a dedo, no se ha perjudicado ni mucho menos. Si Odebrecht ha dado la plata para algo, se la han robado, porque aquí se hacen las cosas transparentemente".



"No solo que la conducta del gobierno ha sido extremadamente correcta, sino que ningún gobierno ha tratado tan duro a esta constructora como el de la revolución ciudadana".

Económica de país



Rafael Correa



"La economía del país mejora, a pesar de los problemas por los que ha tenido que pasar, como el terremoto del pasado 16 de abril o la caída del precio del petróleo. Estos meses han sido dificilísimos, solo el terremoto nos hizo decrecer 0.7%".



"Dejaremos una economía en crecimiento y estabilizada para el próximo gobierno".



"El país lidera varios ámbitos a nivel de la región “en muchas cosas que estábamos en último lugar ahora estamos en primer lugar como: sistema de carreteras, energía, como el sistema de justicia, como avances en educación, como avances en universidades, el próximo año creceremos 1.4% más que el promedio de América Latina".



"Este 2017, Ecuador crecerá 1.4%, más que el promedio de América Latina. Esto frente a la situación que enfrentó el país durante el 2016, la economía enfrentó varios factores externos negativos, como la reducción de ingresos por exportaciones, contingentes legales y terremoto. Entre 2014 y 2016, el ingreso por exportaciones se redujo USD 9.300 millones, es decir un 36,2%. Además por pagos a la Oxy (USD 979 millones) y Chevron (USD 112 millones), el país desembolsó alrededor de USD 1.100 millones".



De acuerdo al Banco Central, la estimación de la economía para el 2016 es de -1,7%, que corresponde 0,7% por el terremoto y 1% por el pago a Oxy.



"Hay una clara recuperación de la economía en el segundo semestre de 2016. Hemos enfrentado exitosamente la tormenta que hemos pasado”



"Con mucho optimismo, con mucha esperanza, orgullosos de lo que hemos logrado juntos, orgullosos de esta década ganada en que se ha duplicado el tamaño de la economía, en que hemos reducido la pobreza a mínimos históricos, en que hemos logrado avances sociales que son referencias para el continente y el mundo y a prepararnos para otra década más compañeros".





Intervención

​ Diego Martínez, ministro coordinador de política económica:



"Hay signos adicionales de recuperación uno de ellos la recaudación tributaria que ya para los últimos tres meses del año, crece al respecto del año anterior, esto quiere decir que la actividad económico las ventas están aumentando".



"El país vivió una coyuntura difícil, quizás las más difícil en los últimos 30 años".





Desastres naturales Terremoto del 16 de abril



​Imágenes del terremoto del 16 de abril y de su desarrollo



El Gobierno está diseñando y ejecutando una serie de estrategias y medidas para beneficio de las personas afectadas por los sismos.



Rafael Correa



"En el terremoto del 16 de abril reaccionamos muy bien, tanto el sector público como el privado. Las entidades públicas han reaccionado bien ante las dificultades presentadas entregando el contingente necesario".



"Se entregaron Unidades Educativas Provisionales en provincias afectadas. Los estudiantes regresaron a las aulas en tiempo récord. Todos necesitamos un país más equitativo y más justo y viviremos mejor".



"Fue una prueba durísima el terremoto del 16 de abril, pero que bien respondió el país y la ayuda internacional".



Construcción del nuevo mercado Tarqui en Manta



El Mercado de Tarqui, Manta, se construyó en 4 meses, con una inversión de US$ 14.1 millones.



Rafael Correa



"De la tragedia que nos sucedió el 6 de Abril nos pudimos levantar con más fuerza. ¡Todos ayudamos!. Fue una dura prueba el terremoto, pero que bien respondió el país".



"Gracias a la Ley de Solidaridad se pudo construir el Centro Comercial Nuevo Tarqui".



"Nadie en el nuevo Ecuador está solo y saben que cuentan con nosotros. Hay que salir adelante. Mi solidad y abrazo fraterno a quienes perdieron a sus seres queridos, recuerden que su Gobierno está con ustedes".





Ley de Plusvalía



Rafael Correa



"Ley para evitar la especulación fue aprobada gracias a los asambleístas por eso la importancia de contar con mayoría legislativa. Ley de Plusvalía contiene elementos técnicos adecuados al establecer una ganancia ordinaria y una extraordinaria. El tiempo nos dará la razón".



"Estamos defendiendo con la Ley de Plusvalía a quienes les quieren hacer pagar el doble. Queremos cambiar el país pacíficamente, democráticamente, se tiene que tener mayoría en la asamblea. Una cosas es independencia de funciones del estado... otra cosa es que el Legislativo sea enemigo del ejecutivo, esa fue una de las causas para que el país se haya estancado".



"Con mucha fe para el futuro a nivel ejecutivo y legislativo. Los sufridores saben que tienen la presidencia perdida… entonces están apuntando a la Asamblea".





Fuerzas Armadas



Rafael Correa



"Así de contradictoria es nuestra burguesía, si en el Club de lujo le piden una contribución adicional para una nueva piscina ahí sí contribuyen pero si se les pide dos puntos más en el IVA para reconstruir Manabí y Esmeraldas: este gobierno estatista que nos asalta".



"La gente sabe que el Ecuador ya cambió excepto ciertas élites que perdieron el poder, ojalá algún día tengan mentalidad de patria, ojalá no piensen solo en su mundillo, solo en su minúsculo entorno, solo en club de lujo, solo en su barrio, solo en sus escuelas exclusivas, sino piensen en el bien común".



"Las diferencias que existían dentro de algunas instituciones del estado, en especial de las Fuerzas Armadas, sobre espacios que no podían ser compartidos por ser de un diferente nivel jerárquico, incluso de la desigualdad en la comida. Yo no entiendo eso de que los unos comen una comida y los otros otra comida, igual a las casas que tenían características especiales en relación con su nivel de mando, siendo los integrantes de la tropa los que tenían menos preferencias".



"Se necesita un país con igualdad ya basta, a inaugurar un país de todos y de todas, con igualdad de derechos".

Caso Petroecuador



Rafael Correa



"Los actos de corrupción en la estatal petrolera vienen mucho antes de la posesión de mi gobierno, pues la mayoría de involucrados, son funcionarios de carrera, con excepción de Carlos Pareja Yanuzzelli, quien es un traicionero".



"El verdadero cerebro es un socialcristiano, lo logramos descubrir, porque por exceso de confianza, descubrimos un pago el que compró el terreno de la casa a Carlos Pareja Yanuzzelli, es su primo, Charlie Pareja Cordero exsecretario de Febres Cordero".



"Va a caer un pez gordo, tal vez el pez más gordo de la corrupción de las últimas décadas en Ecuador, un hombre extremadamente poderoso socialcristiano, fue mano derecha de Febres Cordero, abogado principal de los hermanos Isaías y principal abogado de Odebrecht".



"Felicitaciones a la Policía, a la Fiscalía y porque después de recibir la información, las instituciones reaccionaron inmediatamente y allanaron viviendas de personas investigadas, pese a que era feriado de Navidad. Sin embargo, no se logró capturar a ‘Charlie’ Pareja Cordero, quien había huido a Perú y tenía un pasaje aéreo para viajar a Miami".



"De hecho, este tipo ya había salido 45 días del país, después de que capturamos a Álex Bravo regresó, entonces alguien le sopló de que estábamos a punto de sacar órdenes de prisión y huye hacia el Perú".



"Lo bueno es que se le pudo retirar el pasaporte, legalmente, al menos no puede viajar a Estados Unidos. Con su cédula se puede mover alrededor del pacto andino, estamos atrás de este tipo, ojalá pronto se lo pueda capturar porque es uno de los logros más grandes de la historia".



“Es uno de los peces gordos de la historia del país, desde hace décadas. Él actuaba con una empresa privada, donde se realizaban los pagos y desde ahí realizaba las transacciones a Álex Bravo. Le compraba los terrenos a Carlos Pareja, este tipo es el que cobraba las comisiones”



"No es coincidencia que haya salido el informe de Odebrecht en épocas electorales, pues ‘Charlie’ Pareja Cordero es el principal abogado de la compañía brasileña. Es gente mala y perversa, gente que este tipo estuvo involucrado en las torturas de Alfaro Vive Carajo, gente que te pone droga, te manda a matar o te choca el carro".



"Pedimos asistencia internacional para traer deportado al país a uno de los peces gordos de la corrupción"



"Ojalá podamos capturar lo más pronto a este pez gordo de la corrupción que le ha hecho mucho daño al país"



Operativo 'Navidad'



De las empresas vinculadas a este caso, destaca Projinvest Management, cuyo beneficiario directo es Carlos Pareja Cordero, compañía creada en Estados Unidos.



Esta empresa tiene registrada una cuenta en Regions Bank y recibió transferencias por 1’909.647 dólares. Al momento la fiscal Diana Salazar investiga el caso y solicitó la detención de Pareja Cordero, su hijo Carlos Pareja Dassum, y de Ernesto Weisson. Los dos primeros fugaron por el Perú.





Canasta transfronteriza



Rafael Correa:



"El programa fue un éxito y se verificó estas navidades"



"El 14% de IVA en el país solo será hasta junio del 2017 y que en Colombia desde el primer día de enero el IVA crecerá del 16% al 19%".



"El objetivo de esta canasta es que los comerciantes del país puedan comprar los productos sin aranceles y salvaguardias para poder venderlos en el Ecuador a menor precio y que así los compradores puedan concurrir a las ciudades fronterizas a realizar las compras, pero aportando al país".



Ecuador en positivo



Rafael Correa:



"En lugar de comprar en Ipiales o en Perú, regresar pagando salvaguardias, IVA, etcétera, les permitimos a los comerciantes de Tulcán comprar ciertos bienes sin pagar los aranceles o salvaguardias, y van a tener un margen de ganancia y va a generar empleo y a reactivarse la economía".



"Algunas provincias se vieron afectadas por la devaluación de las monedas de los países vecinos, pues esto hace que los productos sean más baratos cuando se tiene otra moneda más fuerte, como el dólar. De ahí la gran concurrencia de los ecuatorianos, sobre todo a Ipiales a adquirir equipos tecnológicos, principalmente".



"Pero ahora los ciudadanos pueden ir a Tulcán a comprar el mismo plasma, la misma impresora, al mismo precio".



"Somos un país de bajos impuestos, recordemos que el IVA 14% es momentáneo y se emplea para ayudar a damnificados".





Subasta



Rafael Correa



"En la Subasta para el pueblo se han recaudado USD 678 291 dólares, que serán utilizados para obras de solidaridad”



"El próximo enero iniciaremos la Subasta para el Pueblo con camisetas que están firmadas por famosos jugadores"





Mensaje de despedida



"¡Que tengan un muy feliz 2017! Que la revolución continúe, que nos roben todo menos la esperanza. Un maravilloso 2017 para todos y todas, ¡Que viva Ecuador!, ¡Que viva la Patria Nueva!, hasta la victoria siempre compañeros…"