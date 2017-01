Enlace Ciudadano 509, desde Atacames, provincia de Esmeraldas

El presidente Rafael Correa dirigió el enlace ciudadano 509 desde el Malecón de Atacames, provincia de Esmeraldas.



Rafael Correa: "Todos a visitar la provincia verde Esmeraldas. En la patria nueva nadie está solo. ¡Ánimo Esmeraldas! Vamos a salir adelante, todos a visitar sus playas”.



Sistema de Alerta Temprana



Rafael Correa: "No dejemos de visitar nuestras playas, ya tenemos al día el sistema de alerta temprana SAT".

"En Esmeraldas ya tenemos Sistema de Alerta Temprana para Tsunamis".



"Esto no es obra física pero es lo más importante para conservar sus vidas".



“Es necesario conocer el funcionamiento del sistema, así como las rutas de evacuación. El SAT fue implementado con una inversión de 10 millones de dólares, recursos provenientes de la Ley de Solidaridad”.



Intervención Andrés Sandoval, director general del SIS ECU 911:

"Son 93 sirenas de alerta temprana que se han implementado en el perfil costanero de Esmeraldas y Manabí, de las cuales también están implementadas 12 sirenas para el tema de las represas de Manabí, al momento ya culminado toda la implementación tecnológica de la repotenciación del Inami (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología) del Inocar (Instituto Oceanográfico de la Armada) del (Instituto) Geofísico y Secretaría de Riesgos. Esta herramienta cuenta con cuatro mecanismos de telecomunicaciones, con la finalidad de impedir el colapso del sistema debido a los eventos naturales que pudieran presentarse”

“El próximo simulacro se realizará e tsunami en Esmeraldas y Manabí, el próximo 31 de enero”



Video: Prueba del sistema SAT. El ECU-911 realiza simulacros para probar dicho sistema y la respuesta de los habitantes del perfil costero del país. 10.2 millones invertidos en el Sistema de Alerta Temprana, con 93 sirenas.



Reconstrucción después del terremoto del 16 de abril



La actividad comercial se retoma de a poco y la población se demuestra más optimista para iniciar una buena etapa.



Al menos 45 mil bonos han sido entregados para la reconstrucción y reparación de viviendas afectadas en las provincias costeras de Esmeraldas y Manabí.



Rafael Correa: “Lamentó que los políticos de oposición continúen asegurando que el Gobierno no ha emprendido las labores de reconstrucción para Esmeraldas. Un caso puntual es el de la prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa, quien pese a no asistir a la sesiones del Comité de Operaciones de Emergencia, asegura que esa provincia no ha sido atendida”.



“La reconstrucción después del terremoto del 16 de abril continúa y aunque es el peor desastre que ha sufrido el país en los últimos 70 años, lo hemos reparado todo en 9 meses" Además "el caso de Muisne, Chamanga, que tanto han politizado, estamos haciendo nuevas ciudades ahí".



“Con cada réplica implica más casas dañadas, la peor de ellas para Atacames habría sido en diciembre pasado, por la que se creó un nuevo albergue, las réplicas fueron tan fuertes en diciembre, en Atacames que causaron una nueva emergencia”.



Intervención Gabriel Rivera, gobernador de Esmeraldas:

“El accionar de estos políticos es ya conocido, pues son los mismos que se opusieron a la Ley de Solidaridad para ayudar a los damnificados por el terremoto”.



“Existen problemas con las expropiaciones que se hacen para la reconstrucción. Cada vez que se expropia un terreno para construir casas (los opositores) se prestan (los opositores) para dar asesoría los dueños de esos terrenos para que nos metan juicio (al Estado)”.



Intervención Carlos Bernal, Secretario del Comité para la Reconstrucción

“Son más de 160 millones de dólares los que se han destinado, hasta el momento, para las zonas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. Se ha avanzado en la construcción de urbanizaciones para Muisne y Chamanga, además de la construcción de un Centro de Atención Ciudadana (CAC), un Puerto Pesquero Artesanal y 26 nuevas Unidades Educativas del Milenio prefabricadas”.



10 años de la revolución ciudadana



Esta Década Ganada ha constituido un proceso de cambio radical para crear el socialismo el buen vivir.



Rafael Correa: "Cumplimos el domingo 15 de enero, 10 años de esta la Década Ganada, un sueño cumplido que nadie puede negarlo".



“Que la mala fe de los de siempre no nos robe la esperanza, el orgullo de lo que hemos construido en estos 10 años".



“Hay candidatos politiqueros que ofrecen derogar la Ley de Comunicación, es de los pocos instrumentos que tenemos para empoderar al ciudadano a defender nuestros derechos ante los abusos de la prensa”.



"Gracias Ecuador, ustedes saben que nunca les hemos fallado y nunca les fallaremos".



"Los politiqueros de siempre se opusieron a Ley de Solidaridad para reconstruir zonas afectadas por el terremoto. No permitiremos que nos digan corruptos, defenderemos nuestras manos limpias y nuestra integridad".





Video: Conmemoración de los 10 años de la revolución ciudadana. Los ciudadanos acompañaron al presidente Rafael Correa, en el recorrido en la avenida 9 de Octubre en Guayaquil.



Este proyecto político prioriza al ser humano por encima del capital y las acciones del gobierno viabilizan la construcción de un estado al servicio de las grandes mayorías.



Video: Década Ganada



Década decadente para propietarios de medios de comunicación.



Rafael Correa: “Los diez años de un proceso político, como la Revolución Ciudadana, no fueron noticia relevante para ciertos medios de comunicación, como El Comercio y La Hora. Para estos diarios, dicha noticia bastó con una publicación en páginas interiores. Sin embargo, cuando la oposición al Gobierno hizo una concentración multitudinaria en la misma avenida 9 de Octubre de Guayaquil, dicha noticia sí mereció ser publicada en la portada de ambos rotativos. Lo sucedido demuestra una clara manipulación de la información por parte de estos medios de comunicación, evidenció el Primer Mandatario. Sin embargo, este accionar viola los artículos 10, 18 y 22 de la Ley Orgánica de Comunicación”.



“Mala fe” el titular del editorial “La década decadente” que publicó Diario Expreso, en días pasados, en referencia a los diez años de la Revolución Ciudadana.



“De acuerdo con el editorial de Expreso, el dinero fue malgastado en corrupción, impuestos y en una Constitución aprobada a la ligera. Lo decadente ha sido para los propietarios de los medios de comunicación, que ahora no gozan de ese estrecho vínculo con el poder. Antes del Gobierno de la Revolución Ciudadana el papel periódico estaba exento del pago de impuestos”.



“La década decadente ha sido para la partidocracia, la banca corrupta, para quienes manejaban la educación pública para sus propios intereses y para quienes creaban universidades de garaje. Durante los diez años de la Revolución Ciudadana se ha beneficiado a la mayoría de los ecuatorianos, con obras fundamentales en educación, saluda, vialidad, vivienda, sectores estratégicos, entre otros ámbitos”.



Caso Petroecuador



Los casos de corrupción que se han detectado no quedarán en la impunidad, se seguirán auditando los contratos de la Refinería de Esmeraldas.



Rafael Correa: "No se imaginan lo que hemos descubierto, hay centenas de mensajes de Internet, que han podido ser recuperados con orden judicial. Antes de presentar un video con nuevos correos electrónicos recuperados de la computadora personal de Charlie Pareja Cordero, antes de que huya del país, estos mails revelan que el socialcristiano era el cabecilla de la red de corrupción de Petroecuador”.



“Álex Bravo y Carlos Pareja Yannuzzelli son unos traidores a la Patria en el caso de Bravo era un funcionario de carrera en Petroecuador. Sin embargo la corrupción en la estatal petrolera no es nueva, el capo era Charlie Pareja Cordero, ligado al partido Socialcristiano. ‘Charlie’, además de haber sido secretario de la presidencia de León Febres Cordero, participó en las campañas de Jaime Nebot, actual alcalde de Guayaquil. Además fue abogado de empresas vinculadas a las telecomunicaciones, abogado de los hermanos Isaías y primo de Carlos Pareja Yannuzzelli. El dinero que las empresas pagaban como coimas eran depositados en paraísos fiscales, no solo en Panamá, sino en Bahamas, Islas Caimán y Estados Unidos”.



“Contra eso nos hemos tenido que enfrentar, son mafias que han venido desde la época de León Febres Cordero. Charlie Pareja es la cabeza de la red de corrupción de Petroecuador, a pesar de que hubo épocas en los que no era funcionario público, daba órdenes dentro de instituciones, arreglaba concursos y recibía coimas”.



“En el país del pasado, el Registro Civil, las Aduanas, las Cortes había múltiples casos de corrupción y no por un caso (la corrupción en Refinería) la oposición y ciertos medios de comunicación traten de ocultar que este es un Gobierno de manos limpias. “Somos responsables políticos de un caso de corrupción”.



Video: Correos electrónicos; se habla sobre cómo arreglar carpetas para el concurso público.



Como parte de las investigaciones se encontraron correos electrónicos en los cuales se detalla la forma de operar de esta red de corrupción en la estatal petrolera. Por ejemplo



En un correo electrónico de febrero de 2014, enviado por Charlie Pareja:



Edwin Salazar

- ¿Te refieres a la carpeta que te entregué?

Sí, gracias, exactamente a esa carpeta, ya estamos en camino, yo te comunico paso a paso el avance.

En esos mismos días se piden coimas y porcentajes

- Por favor, ¿cuál sería el porcentaje para los colaboradores y cuál para el suscrito y hasta cuánto aceptaría bajar el rubro?

Correo del 26 de septiembre de 2014, Bastidas, contador de un contratista de Petroecuador a Charlie Pareja

Doctor estamos tratando de calificar a tres empresas por sistema de incendios.

- Ok, te ruego de favor resolver el tema Brasil. No doy más.

Un mes antes, ‘Capaco’ influenciaba en los concursos públicos para que las empresas de su interés sean seleccionadas.

Correo del 29 de agosto de 2013, Charlie Pareja a Arturo Escobar, coordinador de gestión empresarial de Petroecuador y socio de Álex Bravo. en varias empresas offshore.

Mira esto, auxilio, hay que contestar la pregunta formulada de tal manera que podamos participar, de lo contrario, solo hay una que puede hacerlo.

En los siguientes correos se copian las preguntas y se determina que la empresa logró manipular las bases.



Rafael Correa: “Cartas de los propios contratistas llegaban al correo de Charlie Pareja, se concretaban así los arreglos de los contratos. Charlie Pareja logró inmiscuir a su primo, Carlos Pareja Yannuzzelli en el proceso de la revolución ciudadana para continuar con su negociado”.



“El caso Petroecuador no quedará en la impunidad”.



Caso Odebrecht



Rafael Correa: “Voy a mandar una delegación del Gobierno a Brasil porque esta es información pública, es una información que se ha realizado allá; para obtener más datos de lo relacionado a Ecuador, si no tenían nada oculto, por qué utilizaban alias”.



“Igual que el caso de Mauro Terán, un asesor ‘ad honorem’ del alcalde de Quito quien tiene movimientos por seis millones de dólares quien está siendo investigado por el presunto delito de defraudación tributaria. El candidato Jacobo San Miguel, de CREO a la Asamblea Nacional alterno, que ha movido cerca de 30 millones en sus cuentas en un año y ahora dice que es por un negocio familiar, por una gasolinera, y la oposición y los medios de comunicación no se pronuncian al respecto”.



“El escándalo de corrupción de Odebrecht desatado por las revelaciones de una exsecretaria que trabajó en esa empresa entre 1987 y 1992. A esta secretaria la despidieron y en vez de destruir los papeles donde se anotaba la corrupción, se los llevó a su casa y los presentó hace unos meses en Brasil, ocasionando un cataclismo político y se han descubierto tremendos casos de corrupción. De allí viene la debacle de Odebrecht”.



“De esos datos se ha obtenido una lista de 18 nombres de ‘parceiros (amigos) de Odebrecht’ en Ecuador, quienes utilizaban un alias. Seguimos investigando, no permitiremos que estas cosas queden en la impunidad. Ojalá que el Departamento de Justicia (de EE.UU.) dé pronto los nombres que le ha dado Odebrecht, posiblemente coinciden con lo que hemos obtenido acá”.



“Un diario consiguió ya una lista y es tanta la falta de ética que tachó los nombres, solo puso los apodos: Toba o Matraca, muchos sabemos cómo llaman al Alcalde de Guayaquil. Imagínense que en esa lista hubiera estado el Presidente de la República, primera plana”.



Video: Sobre los estudios y el desarrollo del proyecto de Trasvase Santa Elena, adjudicado a Odebrecht a fines del gobierno del exlíder del Partido Social Cristiano, León Febres Cordero (+), en 1987, y cuyo contrato posiblemente fue logrado con el apoyo de militantes de ese partido que habrían recibido coimas de la empresa brasileña.



Se precisa que fue bajo la influencia de Charlie Pareja donde se originó el primer contrato con la empresa brasileña para la construcción del trasvase de aguas del río Daule, que tuvo un costo de USD 200 millones.



A pesar de varias irregularidades halladas, incluso en algunos periódicos se recoge que “según las denuncias se habría favorecido a una firma brasileña, cuyos personeros tendrían estrecha vinculación con el gobernador del Guayas, Jaime Nebot”.



Rafael Correa: “Los nombres revelados, según demuestra la historia estuvieron relacionados con el trasvase Santa Elena, hace 30 años. La oposición buscaba jugar con la transparencia de su gestión, pero lo que se está descubriendo son cosas más graves que involucran a varios líderes de la oposición”.



"La solvencia moral de quienes conformamos la Revolución Ciudadana no podrá ser derrotada"



"Vamos a defender nuestro honor y vamos a demostrar al pueblo ecuatoriano quienes son los verdaderos corruptos".



Inauguración del Hospital Guasmo Sur.



Con la construcción de los hospitales de Monte Sinaí y Guasmo Sur, Guayaquil alcanzará una cobertura de 2,05 camas por cada 1 000 habitantes.



Rafael Correa: "Que alegría que el Guasmo Sur cuente con una obra histórica para preservar el derecho a la salud, a la vida a la ciudadanía".



“Como financian salud, como financian educación, los quieren volver a privatizar pero atentos romperían la Constitución. Porque por Constitución se debería destinar el 6% del PIB en Educación y el 4% para Salud”.



"A nivel de salud ha sido una semana sin precedentes en el país".



Video: Hospital de Guasmo Sur



La inversión para la construcción del hospital del Guasmo Sur, fue de USD 187,2 millones sobre un área de 56.000 m2 con capacidad para 474 camas.



Este hospital forma parte del proyecto denominado “Campus del milenio”, el cual contará con: centro de atención ciudadana, UPC, CIBV, Unidades educativas, canchas deportivas, etc.



Inauguramos el Tramo 6 del Parque Lineal en el Estero Salado, ubicado en la Isla Trinitaria



El gobierno nacional está empeñado en rescatar las bellezas natural e la ciudad, a través del Proyecto Guayaquil Ecológico.



Rafael Correa: “Esta etapa comprende un tramo de 3,2 kilómetros y un área de 41.000 metros cuadrados, con el que se recuperó otra parte importante de la ribera del estero y que tuvo una inversión de 4.2 millones de dólares”.



“Esta obra titánica y la recuperación del estero son responsabilidad municipal; sin embargo ante la desesperación de que no se atendía y se destruía la belleza de la urbe porteña, se decidió intervenir con el programa Guayaquil Ecológico. La ausencia de áreas verdes que existe en Guayaquil, la que dijo tenía todo para ser una de las ciudades más bellas del mundo. Se destruyó todo eso por el desorden urbano, se contaminó el Estero Salado, se poblaron los cerros, el río Guayas nunca se los aprovechó y a la Isla Santay nunca se la incorporó”.



“El Gobierno está empeñado en rescatar las bellezas naturales de la ciudad, a través del proyecto Guayaquil Ecológico, que tiene tres componentes: la Isla Santay, el Parque Samanes y el Estero Salado. La recuperación de este último, es el más duro y comprende la construcción de 41.2 kilómetros de Parque Lineal y la reubicación de 3.478 familias. Con el tramo 6 suman alrededor de 14 kilómetros de longitud de recuperación, con una inversión de alrededor de USD 23 millones”.



“Que alegría para un político sano entregar obras que benefician a nuestros ciudadanos en Guayaquil”.



"Próximamente entregaremos el Tramo 7, estero Las Ranas, parte del proyecto Guayaquil Ecológico".



“Tolerancia cero a la gente que nos contamina el mar. Basta de jugar con la salud del pueblo ecuatoriano. Hay que proteger a la gente, al ambiente y a nuestras playas evitando la contaminación con aguas residuales”.



Video: Parque lineal del Estero Salado



Con el tramo 6 del Parque lineal del Estero Salado, suman alrededor de 14 kilómetros de longitud de recuperación, con una inversión de alrededor de USD 23 millones.



Rafael Correa: "Rescatar el Estero Salado, es un paso más para el Buen Vivir, esas son las obra para el Guayaquil Profundo".



"Hay que descontaminar el Salado, a pesar de que el MAE, ha hecho inspecciones. Por ahorrarse unos pesos mandan todo al mar, y están contaminándonos. Los desechos que botan en el Estero Salado es responsabilidad del Municipio de Guayaquil".



"En 2020 recién 52 mil familias tendrán alcantarillado para que no boten sus aguas residuales al Estero Salado".

“Próximamente entregaremos el Tramo 7, Estero Las Ranas, parte del proyecto Guayaquil Ecológico”.



"Las Islas Flotantes son plataformas de plástico, no biodegradable en la superficie; se colocarán plantas nativas".



Intervención Nelson Zambrano, subsecretario de gestión Marítimo Costero MAE:

“Muchas veces el MAE identifica el problema, pero que las competencias para sancionar son de las prefecturas debido a que están desconcentradas del Ministerio. Se analizarán estos casos para pedir sanciones y analizar las soluciones para evitar la contaminación”.



“El MAE planifica la limpieza del Estero Palanqueado (Guayaquil) con unas Islas flotantes (elaboradas en plástico biodegradable y con mallas de vegetación que contienen bacterias). Esto como parte del proyecto Guayaquil Ecológico. Dijo que estas islas ayudarán a degradar las aguas residuales, los desechos de las lavanderías y heces fecales con lo cual la recuperación del Estero Salado será una realidad en pocos años”.



“El MAE ha hecho inspecciones a industrias, centros comerciales, ciudadelas”.



Red vial de América Latina



Inauguración a la ampliación de la vía Calderón-Guayllabamba y Entrega del paso Lateral de Ambato y estabilización de taludes.



Ecuador es el país con la mejor red vial de América Latina. Esta afirmación la hizo a propósito de la entrega de la nueva variante en la ruta Calderón-Guayllabamba.



Rafael Correa: "Somos el país con mejor red vial de toda América Latina, con la Revolución las cosas se hacen bien".



“La vía que además de garantizar la mejor circulación evita los riesgos de los taludes, se amplió a 4 carriles y tiene 4.5 km de longitud. Por la carretera transitan 25.000 vehículos diarios y representa un avance en el desarrollo económico. Posee trabajos complementarios como intercambiadores, tres pasos elevados y siete pasos peatonales, además reemplaza a la antigua vía de dos carriles afectada por el sismo del 12 de agosto de 2014”.



“Con una extensión total de 18,4 km la vía Calderón–Guayllabamba une a la provincia de Pichincha con Imbabura y Carchi, su inversión alcanza los 83 millones de dólares y beneficia a cerca de 2 millones de habitantes. Esta vía y su composición permiten una reducción de tiempo muy importante y se estima que los 18,4 km se pueden recorrer hasta en 20 minutos, según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas”.



“Este tipo de obras se realizan con el tan satanizado gasto público y la recuperación de la inversión se ve en aspectos incluso como por ejemplo los neumáticos, combustibles y otros insumos de los conductores y otros actores involucrados en el desarrollo del país. El dinero del Estado está también en obras como el Paso Lateral de Ambato, el cual se encuentra listo y operativo al cien por ciento, tras varios años de espera, conectando las provincias de Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza, y descongestionando el tráfico vehicular de la ciudad de Ambato”.



"Nuestras vías de acceso ahorran tiempo, dinero y proveen seguridad".



Video: Vía Calderón-Guayllabamba y entrega del paso Lateral de Ambato y estabilización de taludes.



En la actualidad, somos el país con mejor infraestructura vial de la región facilitando la movilidad de bienes y servicios de una manera segura y oportuna.



Rafael Correa: "La vía Calderón- Guallabamba en su ampliación alcanza los USD 83 millones"



"Con la vía Calderón-Guayllabamba se ahorra un promedio de 16 millones de dólares en combustible".



Video: Entrega del paso Lateral de Ambato y estabilización de taludes.



Paso Lateral Ambato cuenta con 12.6 kilómetros de vía construida en pavimento flexible con un ancho de 10,5 metros.



El país cuenta con vías de primer orden que presentan condiciones privilegiadas y similares a las supercarreteras de países desarrollados.



Rafael Correa: "Invertimos 27 millones de dólares en la construcción del Paso Lateral de Ambato fue culminado por el Gobierno, facilita la circulación de 25 mil vehículos diarios. Ambato ahora goza de un paso lateral y una autopista de primer nivel"



"El Paso Lateral es una obra integral, nunca más ese país de carreteras sin taludes ni señalización".



"En esta Patria Nueva, y Revolucionaria no hay imposibles, lo hemos logrado, somos el país de los sueño cumplidos.



"Inauguramos el Hospital Básico de Sigchos y los centros de salud de Chugchilán, Quisapincha, Chumaqui y Huambaló"



El compromiso del gobierno no es solo proveer de servicios, sino que la atención sea digna en esta década la salud dejó de ser una mercancía para ser un derecho.



Rafael Correa: “La Revolución en la Salud es parte de la Revolución Ciudadana. Entregamos centros de salud en Tungurahua".



“Solo en salud, el Gobierno de la Revolución Ciudadana ha invertido 16.000 millones de dólares. El mandato del pueblo en las urnas fue que el gobierno deje un Ecuador de calidad, lo cual se ha cumplido. De hecho, Ecuador cuenta con 40 hospitales públicos acreditados con estándares internacionales, convirtiéndolo en el único país de América Latina en alcanzar dicho reconocimiento en su red de salud pública.



“Antes de la revolución ciudadana habitantes de Sigchos debían trasladarse a Latacunga para atención médica, hoy cuentan con un hospital moderno”



Video: Junto al Hospital Básico de Sigchos se entregó de forma simultáneamente el Centro de Salud Tipo A de Chugchilán, en la provincia de Cotopaxi.



El hospital básico de Sigchos y los centros de salud de Chugchilán, Quisapincha, Chumaqui y Huambaló, beneficiarán directamente a más 25.000 personas.



El compromiso del gobierno no es solo proveer de servicios, sino que la atención sea digna en esta década la saldo dejó de ser una mercancía para ser un derecho.



Intervención: Verónica Espinosa, ministra de salud pública

“El Ministerio de Salud Pública está listo para hacer el traslado del equipamiento y el personal desde el Delfina Torres de Concha para que este operativo en el nuevo Hospital del Sur… tomará alrededor de 30 días cuando recibamos las actas de ocupación así que creemos que para el mismo mes de febrero tendremos ya operativo, finalmente un nuevo hospital para Esmeraldas"



Video: Inauguración Centro de Salud Tipo A Quisapincha



Ecuador vive una revolución en salud y prometió que cuando termine su gobierno dejará al país más de 100 centros de salud y 58 hospitales entre nuevos y repotenciados.



Rafael Correa: “Hemos entregado 16 centros de salud en Cotopaxi, 17 en Tungurahua y están por entregarse 7 en Cotopaxi y 3 en Tungurahua”



Cumbre de Celac



“Voy a la Cumbre de Celac en República Dominicana la próxima semana”. “De ahí viajo directamente a Europa, jornadas en Italia, en España, tengo un par de conferencias en Universidades europeas”.