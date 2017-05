Bajo un intenso sol se realiza el último enlace ciudadano de Rafael Correa, en Guayaquil

En el Parque Samanes de Guayaquil se desarrolla el último enlace ciudadano del presidente Rafael Correa. Este informe es el 523 y se efectúa la mañana de este 20 de mayo del 2017.

Hasta el lugar llegaron decenas de simpatizantes del Jefe de Estado. Varios acudieron desde provincias como Pichincha, Manabí, Los Ríos y El Oro.



El enlace se transmite desde la Concha Acústica. Ese sector del parque fue acordonado para delimitar un espacio para los casi 20 000 asistentes que el oficialismo estima participan en la jornada.



El intenso sol no es impedimento. Varios ciudadanos llegaron con gorras y sombreros para evitar quemarse por el sol. También se instalaron varias carpas.



"No me podía perder el último enlace del Presidente", afirmó Lorena Paez, quien llegó desde Ambato. Ella viajó la madrugada de este 20 de mayo y arribó al parque pasadas las 07:00.



En el sector de los graderíos de la Concha Acústica se repartieron gorras blancas con la leyenda "Hasta la victoria siempre Rafael". También se entregaron banderas pequeñas del Ecuador.



En el sitio, los asistentes llegaron desde la mañana, pero pasadas las 09:00 se hizo intenso el ingreso a la Concha Acústica porque los ciudadanos se aglomeraron en los puntos de ingreso.



Al enlace llegaron varias autoridades, ministros, asambleístas y exlegisladores del oficialismo.



Una de ellas fue María Alejandra Vicuña. "Tenemos sentimientos encontrados porque es la despedida del líder de la revolución ciudadana", indicó.



La transmisión del enlace también es una oportunidad para el comercio informal. En el sitio llegaron ciudadanos a vender helados, agua y comida.