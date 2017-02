Enlace Ciudadano 512 desde el Cantón Daule, provincia del Guayas

El presidente Rafael Correa dirigió el Enlace Ciudadano 512, este sábado 11 de febrero del 2017, desde el Malecón 26 de noviembre, que se encuentra localizado en la calle Malecón 26 de noviembre y Soledad (Sector Sur) en el cantón Daule, provincia del Guayas.

"¡Qué viva Daule, compañeros!" "Todos sabemos que Daule es bastión de la Revolución Ciudadana".



Producción nacional



Rafael Correa: "Voy a pedir a nuestro compañero Presidente de Colombia que nos permita vender nuestro excedente de productos. Un llamado a la conciencia y a rechazar el contrabando de arroz que afecta a nuestros productores. Tendremos la próxima semana la última reunión binacional con el hermano país de Colombia. Controlamos el contrabando desde Perú y se está reforzando los operativos aduaneros. Daule es la capital arrocera del Ecuador".



"En el Acuerdo UE pusimos líneas rojas para proteger a nuestros productores".



“Debemos proteger nuestra ganadería, producción agropecuaria y a los pequeños y medianos agricultores. En Colombia pudimos ver que gracias al TLC las importaciones de algunos de los productos del arroz suplantaron completamente a la producción nacional. Este tipo de tratados defienden a los grandes exportadores y no a los pequeños y medianos agricultores locales".



“Son los pequeños productores los que pierden con este tipo de trabajo y tenemos que fomentar la producción nacional. Cuando empezó a ingresar arroz desde el país vecino de Perú por contrabando solo eso hizo que nuestros precios se desequilibren imagínense lo que podría pasar con una firma de un TLC”



“Si firmamos un TLC destrozaría nuestros sectores agrícolas, ganaderos, entre otros, es necesario proteger a los productores nacionales en especial a los pequeños y medianos agricultores. Cuando nosotros firmamos el acuerdo con la Unión Europea pusimos líneas rojas a ese convenio para poder proteger a nuestros sectores nacionales. La producción nacional se tiene que resguardar. En Colombia ya tenemos un ejemplo el TLC que firmó este país con Estados Unidos ha afectado profundamente al sector arrocero”.



"Ya sabemos compañeros que esta Revolución va a continuar porque tenemos que seguir cambiando el país".

Respaldo a vicepresidente Jorge Glas



Rafael Correa: "Y nos bajaron dos puntos al inicio, cuando la gente se sorprendió, ya nos recuperamos y ya estamos más arriba incluso".



“Nuestra solidaridad con Normita Espinel (madre de Jorge Glas)… se les derrumbo lo de CAPAYA, lo logramos detectar a tiempo. Les denunciamos que era una confabulación con los Isaías. El lugar desde donde Capaya dio sus entrevistas coincidía con el que por años han sido de los Isaías. Se comprobó que había sido desde el mismo lugar del que daban sus entrevistas los Isaías. No hay crimen perfecto”.



“Es época de campaña electoral y que la oposición está “desesperada” pero “se les derrumbo todo, pero van a seguir con la campaña sucia, están desesperados… para tratar de lograr lo que no logran con sus propuestas”.



“Sepan ustedes que por regla de vida, hace décadas, por la forma de hacer negocio de mi hermano que no pagaba impuestos, revisen yo pagaba más impuestos como profesor que el como empresario… Nunca he hecho medio negocio con mi hermano. De ahí que desvirtúa todas las vinculaciones con algún caso de corrupción desde la campaña electoral”.



"La nueva bomba que preparan es decir que Odebrecht nos financió la campaña de 2006 ¡No dejarse engañar! Tratarán de engañarnos y mentirnos ¡No lo vamos a permitir!, aquí nadie se me confunde".



“Fabricio Correa jamás habría sido presidente de la campaña electoral. El candidato por norma no tiene nada que ver con los fondos recaudados, precisamente para evitar esta sinvergüencería después. Fabricio Correa no era el tesorero de campaña era Camilo S., pero ya dirá cualquier tontería porque no tienen nada que perder, ya lo ha perdido todo”.



“Después del caso de Cayapa, el binomio presidencial del oficialismo bajo y nos bajaron dos puntos, al inicio la gente se sorprendió, pero ha vuelto a subir en las encuestas”.

"Nos quieren volver al Ecuador del pasado. A superar esos complejos tercermundistas".



Diálogo Presidencial 'mentiras e imprecisiones'



Rafael Correa: “Qué nivel de debate, con excepción de Lenín. Todos no hacen ni uno. En dicho debate hubo mentiras, imprecisiones, falta de seriedad, terrible”.



Cyntia Viteri, que en caso de llegar al poder vendería los aviones presidenciales, “a superar esos complejos tercermundistas”

La propuesta de “tarifa cero”. “Lo que no dice es que puede ofrecer estas demagogias, gracias a las hidroeléctricas que tanto critica, por el gasto público que tanto criticó, por las hidroeléctricas que hizo la revolución. Por qué no realizaron esta acción cuando el modelo socialcristiano gobernó”.



“Esta señora es un cúmulo de contradicciones, en el mismo debate dice que ya no iba a hacer escuelas del milenio, sino que iba a volver a las escuelitas de campo”.



“Señora Viteri tenga un poco más de respeto con el pueblo ecuatoriano, averigüe cuánto se invierte en salud y educación USD 7 262 millones, lo que representan el 7,2% del PIB, deje de hablar tonterías ni exactitudes”.



Ante la mentira de que el Presidente tiene cien asesores, precisó “tengo cuatro consejeros y tres asesores. Otra de las mentiras desmontadas”.



Sobre Guillermo Lasso y su porpuesta de crear un millón de empleos y eliminar 14 impuestos Correa dijo“existe una similitud con la propuesta de Jamil Mahuad. Quiere además crearlos, derogando 14 impuestos, precisó que lo que busca es ahorrarse dinero ellos y cargar ese dinero a la clase media. Lasso no ganará nunca, en caso de hacerlo deberá privatizar varios servicios para cubrir el monto que representa derogar estos impuestos. Por favor reciba clases de economía”.



"Dalo Bucaram, que supuestamente una madre le había comentado que su hijo murió por la tabla de consumo de drogas, una gran mentira. En ese sentido, el consumo de drogas no debe ser tratado como un asunto judicial, sino como un tema de salud pública”.



“Como miente la mentira la lleva en la sangre y no permitiré que alguien como él critique mi gobierno en casos de corrupción”.

"Que es el único candidato que representa a los pobres porque conoce su historia, le vamos a demostrar entre hoy o mañana como representa a las Isaías, como le financiaba la campaña a su papa y por eso salió a defender a los Isaías y a Charlie Pareja, son las grandes farsas de este país”.



"El Gobierno de la Revolución Ciudadano es el gobierno más corrupto de la historia, ¡Por favor señores… por favor! Estas manos están limpias, nosotros no toleramos la corrupción. Se pelearan el vice campeonato los Socialcristianos y Sociedad Patriótica, pero el campeonato nadie se le quita el campeonato a los delincuentes del PRE, acuérdense lo que fue el gobierno de este delincuente Abdalá Bucaram Ortiz”.



"A Paco Moncayo se le quedo el carisma en la casa y todavía no se da cuenta”.



"El Gobierno debe USD 8 500 millones al IESS. Esto son los bonos, el mejor negocio para el IESS, le pagamos USD 600 700 millones anuales en intereses”.

"Y no paga los aportes de salud a militares, eso es mentira. Lo que nosotros le debemos al Issfa e Isspol, es que nosotros subsidios el 60% de las pensiones, tenemos que dar al Issfa e Isspol, como le damos al IESS 40%, pero el IESS no lo necesitaba, el Isspol lo necesita poco, el Issfa lo necesita mucho, nos hemos atrasado un poco, pero no son los aportes patronales”.



"Patricio Zuquilanda, que me indique las pruebas que demuestran que tengo cuentas en el exterior, creo que se ha confundido de presidente, es otro”.



"A Iván Espinel se le nota que es ambicioso. Hay dos grandes grupos de desempleados de 17 a 25 años y mayores de 45 años. Los sacan del trabajo y un poco más los mandan a morir a la casa. “no saben lo que hablan, no entienden nada del sistema laboral, del empleo, subempleo, etc.”



"El Fiscal General de la Nación se elija por voto popular, esa es la forma del desastre. ¿Se imaginan alguien que no sea elegido por concurso de merecimiento, si no por voto popular? De pronto traerán más tarde otro Abdalá Bucaram Ortiz de Fiscal General de la Nación, no saben lo que hablan”.



"Washington Pesántez, 4,6 millones sin trabajo, se le paso un cero demás, que barbaridad. Hasta hace unos meses me llamaba palanqueándose para el Ministerio de Justicia y Ministerio del Interior, como sabíamos era nadie le hizo caso. Ahora es crítico del gobierno, un opositor, los oportunistas son los más castigados en las urnas”.

Reforma legal para evitar consumo de drogas

Rafael Correa: "Desde 1998 se descriminalizó el consumo de drogas y se lo trata como problema de salud pública".



“La tabla de consumo de drogas no estipula que los jóvenes menores de 18 años puedan consumirlas. Al igual que con el alcohol los municipios deben encargarse de que el consumo no se realice en la vía pública, el alcohol es permitido, pero ustedes no pueden beber en la esquina".



“Al no ver una respuesta de los municipios, este lunes mandaré una Ley para que se prohíba el consumo de estupefacientes en la vía pública. El día lunes estoy enviando una reforma legal a la Asamblea para que desde la Ley, desde el gobierno, pese a que era responsabilidad municipal, ese consumo solo se pueda hacer en el interior de un lugar, no en la vía pública”.

“El consumo de estupefacientes, al igual que el consumo del alcohol, no debe criminalizar a los ciudadanos. El consumo de drogas no es un problema judicial, es de salud. Una cosa es el que vende drogas, otra cosa es el que la consume, por lo que la tabla de consumo lo que busca es diferenciar a los consumidores de los microtraficantes o narcotraficantes”.



“Exactamente lo mismo es con el consumo de drogas, sin embargo, debido a las propuestas presidenciales, la tabla de consumo es para los adultos, no para los jóvenes menores de edad, al igual que el consumo del alcohol”.



Plan de reestructuración de sistema educativo en Manabí, después del terremoto



Rafael Correa: “Se continúa con el proceso de construcción de unidades educativas en las zonas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. Estas 13 entidades se construyeron gracias a los fondos que se consiguieron por la Ley de Solidaridad que entró en vigencia en el 2016. Con estas escuelas podemos asegurar que los estudiantes de estas regiones pueden continuar con sus estudios”



“Estas escuelas cuentan con todos los servicios para garantizar la formación de los jóvenes. Hemos ido visitando estas escuelas prefabricadas que nos ayudan a cumplir con los menores de nuestro país, estas entidades tienen estudiantes de diversas escuelas que se destruyeron por el terremoto”.



“Fuimos a visitar algunas de estas escuelas post terremoto y pudimos constatar que se sigue avanzando con la reconstrucción de Manabí. La oposición “se negó” a la Ley de Solidaridad, es increíble todo el trabajo que se ha conseguido gracias a esta ley y muchos de la oposición estuvieron en contra de esta ayuda a las zonas afectadas”.

Intervención Carlos Bernal, Secretario de Técnico del comité de construcción: “Se están construyendo cerca de 153 entidades, tenemos estas escuelas para cubrir a cerca de 55 mil jóvenes, niños y niñas que perdieron sus escuelas por el terremoto”.



"Solo en el Carmen estamos haciendo 13 escuelas avanzamos en la reconstrucción de Manabí".



Programa de Becas Nacionales 'Eloy Alfaro'



“1 600 becas Eloy Alfaro, a estudiantes que en su mayoría pertenecen a familias que reciben el Bono de Desarrollo Humano o se encuentran en condiciones de vulnerabilidad”.



"Es necesario seguir invirtiendo en el talento humano, muestra de ello es que el Gobierno, a través de la Senescyt, ha entregado un total de 19 586 becas, de las cuales el mayor porcentaje entrega en 2016 lo tiene la provincia de Manabí”.



“Estas becas se otorgan a grupos prioritarios, históricamente excluidos o discriminados y aquellos a los que por mandato de Ley les corresponde este derecho, a fin de garantizar el acceso, permanencia, movilidad territorial y egreso del sistema de educación superior. Esta medida significa inclusión y equidad social, bajo criterios de progresividad, excelencia académica y pertinencia”.



“Actualmente el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión ha hecho posible que 7 de cada 10 estudiantes sean de la primera generación de su familia en acceder a la educación superior. Además, la matrícula incrementó en 101%, situación que no era posible en el pasado”.

Hospital de Monte Sinaí y la Unidad Educativa del Milenio Tres Marías



Rafael Correa: “La supuesta cobertura de servicios básicos que existe en Guayaquil es competencia y responsabilidad de la alcaldía porteña”.



En referencia a la realidad que atraviesa Monte Sinaí: "Los servicios básicos con los que cuenta el puerto principal del país.“1% % de de cobertura de agua potable, mientras el resto de la ciudadanía guayaquileña compra el agua por tanqueros, sin potabilización y salubridad”.



“Ecuatorianos reflexionen, si no tienen servicios de agua potable es porque Monte Sinaí no es considerada dentro de los límites de la ciudad. Ese es el argumento de la alcaldía”.



“El Gobierno Nacional sigue entregando obras en toda la localidad portuaria. El Hospital de Monte Sinaí y la Unidad Educativa del Milenio Tres Marías forman parte de la propuesta gubernamental y son de las edificaciones emblemáticas que entregará el Presidente Rafael Correa en los próximos meses”.



“Me da indignación, el mensaje es: ustedes son pobres y no valen nada, no hay que asfaltarles ni corregirles los baches. Si eso ocurriera en los lugares pelucones de Samborondón, a los 10 minutos estaría arreglado”.



"Nosotros vamos a legalizar los terrenos queridos ciudadanos de Monte Sinaí como se ordenó en la Ley. Se entregarán los títulos de propiedad legalizados de los terrenos Monte Sinaí la próxima semana".



“Monte Sinaí indígnese cuando vean algún social cristiano pidiendo el voto”.

Video: Campaña sucia: "El pueblo ecuatoriano debe estar muy atento ante esta campaña sucia que demuestra la falta de argumentos y ratifica lo mal que nos han hecho quedar ciertos periodistas por su escasa moral”.



Lucha contra la corrupción: “No hay gobierno que haya puesto más control, acabamos de ganar el primer puesto del mejor sistema de compras públicas y estamos en décimo primer lugar a nivel mundial, en el sistema mas transparente en compras públicas”.



Corrupción en Petroecuador: “Llegamos a la cabeza de la mafia que no estaba en Petroecuador, ya se descubrió quien era el jefe de esa mafia de la corrupción Charlie Pareja Codero. Encontramos los mail”.



Caso Odebrecht: “Nadie ha tratado tan duro a Odebrecht, en el mundo, en la historia, como el Gobierno ecuatoriano

Inversión económica y desarrollo social “invirtiendo adecuadamente en lo público, atrae la inversión privada”

Propuestas de candidatos “aprendamos de la historia, hay que ser serios, tienen que generar un plan”.

Campaña sucia



“Es increíble la complicidad de cierta prensa, con la campaña sucia, porque le permitieron hablar a este pobre hombre Carlos Pareja Yannuzzelli, le preguntaron de todo, menos cuántas coimas recibió, dánde las deposito quiénes son sus compinches. Y Charlie Pareja Codero era quien manejaba todo o no, y quisieron apuntar a Jorge Glas. ¿Glas sabía todo? Bueno pregunten si sabía las coimas de este sinvergüenza, que campaña más sucia que nivel. Les duele que la corrupción estaba en la partidocracia en Charlie Pareja Codero, ahí están los mail desde el 2013”.



“Pese a que Charlie Pareja, el principal cabecilla de la red en de corrupción, huyo a Perú y destruyó sus computadoras se pudo recuperar muchos correros que demuestran cómo funcionaba la mafia en Petroecuador, cómo la manejaba Charlie Pareja y cómo lavaba el dinero en su empresa, pero eso no lo ha querido decir la prensa porque no fue un militante de Alianza País".

"La campaña sucia va a continuar. Ya basta. Han utilizado todos los medios inimaginables para podernos afecta inclusive cuando sacaron la información de Capaya nos afectaron en cerca de dos puntos pero ahora ya nos hemos recuperado y estamos subiendo"



“Buscaría bajo todos los medios conseguir llegar al poder. Por eso están tratando de inculparnos a nosotros y a personas inocentes en este proceso. Ya basta esta oposición quiere hacer daño porque no tiene argumentos”.

Ecuador en positivo



El Banco Mundial reconoce la transparencia y eficiencia del Gobierno ecuatoriano.



Video: El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), fue calificado por el Banco Mundial como el primero en eficiencia y transparencia en América del Sur y Norteamérica.



El Banco Mundial hace una evaluación pormenorizada de los elementos que componen los sistemas de contratación pública en 180 países alrededor del mundo, 70 mil procesos por año.



Rafael Correa: “Este informe se le derrumba a los de siempre, no íbamos a permitir corrupción en nuestro Gobierno, cero tolerancia".



“Lo que antes era cara a cara y se hacía el arreglo, se pedía la comisión y salía más caro para el país; ahora se realiza por métodos electrónicos, por bases establecidas a rigurosas calificaciones. El Banco Mundial nos ha calificado como el mejor sistema de América Latina y del Norte, además de los 11 mejores del mundo”.



“Sólo en los últimos dos años se han acreditado USD 6 187 millones en beneficios de la producción ecuatoriana y adjudicadas a las pequeñas y medianas empresas. Además USD 800 millones de que el Estado ha destinado en la compra a productores de la economía popular y solidaria”.



Intervención Santiago Vásquez, director del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop): “Nuestro servicio y nuestro patriotismo está hecho para todos los ecuatorianos, para que la producción y el empleo se quede en el Ecuador. Hemos fortalecido la dolarización porque evitamos la salida de 700 millones de dólares en divisas, ya que ahora se compra a los productores nacionales”.

Inauguración del Instituto Tecnológico Superior, Luis Arboleda Martínez



Rafael Correa: “Institución que permitirá desarrollar tecnología de punta para la actividad pesquera del país”.



“Un total de 450 estudiantes podrán acceder a este tipo de formación técnica, y de esta forma explotar la riqueza marítima con la que cuenta el país. El territorio marítimo del Ecuador es superior a su territorio geográfico, lo cual es un acervo importante por potenciar”.



“Acuacultura, procesamiento de alimentos y refrigeración son algunas de las carreras técnicas que oferta esta institución en el corazón de Jaramijó”.



“El rubro que destina el Estado a esta área prioritaria supera el dos por ciento del producto interno bruto (PIB), inversión que lo ubica al país como una de las naciones que mayor presupuesto consigna a la formación del talento humano”.



“A la juventud a rechazar la mediocridad y las propuestas de ciertos candidatos opositores que pregonan el libre ingreso, sin tomar en cuenta que la educación ecuatoriana requiere de democratización pero también de calidad”.



“No se juega con la vida de los jóvenes, no se baja el nivel académico y no se desperdicia recursos económicos. Esto no lo entienden los mediocres pero ustedes sí lo deben entender: jóvenes y futuros estudiantes universitarios a no dejarse engañar, para que no nos vuelvan al pasado cuando era un desastre la universidad ecuatoriana”.

Fallecimiento del Monseñor Luis Alberto Luna, presidente Correa destaca su legado



El pasado martes 7 de febrero falleció el Monseñor Luis Alberto Luna Tobar a sus 93 años.



Rafael Correa: "Querido amigo, referente para todos nosotros".



“Fue conocido como el obispo de los pobres y deja un legado imborrable por ser un religioso apegado a la gente humilde, defensor de los derechos humanos y el principal promotor de la doctrina social de la iglesia”.



Video: Se resaltó que Luna Tobar a pesar de proceder de una familia con buenas condiciones económicas, se dedicó a servir a los indígenas, campesinos y a la población de los barrios populares.



“A mediados de los años 80 le llamaron el ‘cura rojo'; comunista, por predicar que los pobres serían primeros en el reino de los cielos, pero que además merecen un puesto digno en la tierra”.



“El trabajo del sacerdote a favor de la paz consiguió que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana fuera garante del acuerdo de paz entre el grupo armado Alfaro Vive y el gobierno de Rodrigo Borja”.



“Siempre se puso del lado menos escuchado”. Además, "su acción ha sobrepasado, por mucho, el ámbito eclesiástico”.



"No solo en nombre mío, sino de una patria siempre agradecida".

Homologación de sueldos a profesores



Rafael Correa: “Con USD 56 millones se permitirá la homologación de sueldos a profesores que laboran bajo contrato y nombramiento. Este estimulo beneficiará a 15 mil docentes que destinan su trabajo al sistema de educación público”.



“Estamos resolviendo esta injusticia, vamos a homologar los sueldos entre los maestros”.



“Un total de 8 152 docentes trabajan por contrato y con título de tercer nivel, profesores que pasarán a percibir un sueldo de 817 dólares. Mientras que 7 170 docentes sin título de tercer nivel aspirarán a USD 717”.



“Esta inconsistencia recién haya sido detectada, durante esta década se ha avanzado en los proceso de recategorización, mejoras salariales y actualización de la nómina de maestros, algo que antes de 2007 no existía”.



Intervención Fredy Peñafiel, ministro de Educación: “Los profesores con título de tercer nivel que ganaban USD 530 ahora pasarán a percibir USD 817 de salario, tal como los colegas que sí tienen nombramiento. De igual manera, los docentes que aún no tienen título de tercer nivel (técnicos, tecnólogos y bachilleres) pasarán a ganar de USD 430 a 675”.



“Para profesionalizar a los docentes en servicio, se abrió en la Universidad Nacional de Educación, la carrea de educación básica y de educación intercultural bilingüe”.

“Además más de USD 25 millones serán destinados para el pago de 16 mil docentes recategorizados desde el año 2014. Los docentes, quienes a inicios de este año tenían que percibir un incremento salarial, recibirán antes del 15 de febrero la diferencia de su sueldo de enero y además como medida retributiva recibirán su sueldo de febrero”.



Paquetazo tributario



El Gobierno Nacional logró reducir las mafias de la partidocracia enquistadas en los sectores públicos y no descansará hasta eliminarlas.



Video: Recordando la verdadera corrupción, telefonía, aduanas, venta de conciencias.



Rafael Correa: “No permitiremos que los verdaderos corruptos los mismos de siempre jueguen con nuestra integridad. Prohibido olvidar”.



“Como una demagogia, calificó a la propuesta de reducir impuestos por parte de algunos de los candidatos presidenciales de la oposición”.



Para demostrarlo, el Jefe de Estado, presentó la página Paquetazo Tributario, herramienta que permitirá calcular el verdadero impacto en el bolsillo de los ecuatorianos, detrás de la supuesta “reducción de impuestos” que proponen Lasso, Viteri y las Cámaras de Comercio.

"Por ejemplo, si una persona percibe un mensual de USD 1 200, actualmente paga 0 de impuestos, pero con la propuesta de la oposición, pagará USD 159, esto representa el 1.02% del ingreso mensual de esta persona. Es decir, pagará USD 159 más que antes".



“Todos usen esta herramienta: a un total de 6 mil familias peluconas, se les reduce USD 33 mil en promedio y a 600 mil familias ecuatorianas de clase media y media baja se les sube un promedio de USD 800. A los más ricos le ahorran plata, a la clase media; a clase pobre le suben el impuesto. Por favor, compañeros, a rechazar estas barbaridades que nos volverían al viejo país”.



Aviones presidenciales



Rafael Correa: “Creo que la principal propuesta para enfrentar la crisis económica de Mauricio Pozo y Cynthia Viteri es vender el avión presidencial. Cuando él era Ministro de Lucio Gutiérrez le quería comprar un avión presidencial… además de todo lo que hicieron, autos de lujo, además del concurso de Miss Universo… USD 14 millones”.



Video: Ahora quieren vender un avión que antes quería comprarlo. Mauricio Pozo cuando era ministro de economía de Lucio Gutiérrez.



Desde su cuenta de Facebook el candidato a Vicepresidente, Mauricio Pozo, publicó: “Este es el avión FAE-051 del presidente de la república y que junto a Cynthia Viteri vamos a vender".



En junio del 2003 Mauricio Pozo avaló la compra del avión presidencial diciendo que no producirá efecto en las arcas fiscales. Mientras ahora su propuesta presidencial contempla la venta de uno de los aviones presidenciales.



En el Diario la Hora, en junio del 2003, fue publicada la siguiente cita de parte de Mauricio Pozo, mientras era Ministro del expresidente Lucio Gutiérrez: “Una de las opciones es adquirir la aeronave presidencial a 8 años plazo con 2 de gracia. El monto oscilaría entre 15 y 30 millones de dólares”. Sin embargo ahora su propuesta incluye la venta de vehículos del estado.