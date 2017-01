Enlace Ciudadano 510 desde Barcelona, España

El presidente Rafael Correa condujo el Enlace Ciudadano 510 desde la ciudad de Barcelona, en España, este sábado 28 de enero del 2017. La sabatina se transmitió desde el Palacio de Los Congresos de Cataluña.

Rafael Correa visitó España e Italia para cumplir diversas actividades políticas y académicas. Recorrió Milán, Barcelona -en donde se realizó el enlace ciudadano- Madrid y Murcia. En esta última ciudad Correa será parte del jurado del 'Campeonato Mundial del Encebollado'.



Video: Ciudad de Barcelona



Saludo a los migrantes, conmemoración ‘Hoguera bárbara’



Rafael Correa: “Fíjense qué contradicción, los banqueros que nos quebraron, a los pocos años ganaban de nuevo centenas de millones; rompían récord en utilidades. Así son las aberraciones de un sistema manejado por el sector financiero, y las enviaban fuera del país. Esa gente que expulsaron de su propia patria, mandaba miles de millones dentro de su patria”.



“Vamos a firmar hoy, en vivo, la Ley de Movilidad que obliga al Estado ecuatoriano a defender los derechos de sus migrantes”.



“Ojalá América Latina despierte del pequeño letargo en que caímos en los últimos años, creyendo en ‘cantos de sirenas’; con nuestras élites hablando en español pero pensando en inglés, hablando del ‘sueño americano’ y del Tratado Transpacífico y de libre comercio. Y ahora les han dado la patada. Porque, resulta que los sueños son hasta que nos sirvan los migrantes; cuando nos dejan de servir, a fuera”.



“Y hoy recordamos también el mayor asesinato, el más cruel asesinato político de la historia del país, ¿sí saben cuál es? Jóvenes se han olvidado: la ‘Hoguera bárbara’, el asesinato de Eloy Alfaro”.



“A ese hombre también le llamaron tirano, también le llamaron corrupto, también le llamaron el tipo que nos ponía impuestos por todas las cosas, que había endeudado al país; calco y copia de lo que recibe ahora la Revolución Ciudadana, y nosotros no somos ni la sombra de lo que fue Alfaro. Y la cizaña que sembró la prensa de ese entonces; sobre todo diario El Comercio”.



Feriado bancario



Rafael Correa: “Los más grandes saqueadores de la historia del país no han sido servidores públicos, fueron los banqueros corruptos que nos quebraron en el 99’; por ellos muchos de ustedes están aquí, prohibido olvidar. Son los Isaías que saquearon en centenas de millones de dólares al Estado y se fueron a refugiar a Miami”.



“Los banqueros te daban un certificado: Ada Colau tienen un millón de sucres en su cuenta o Guillaume Long tiene un millón de sucres, José Maldonado tiene un millón de sucres. La gente desesperada para conseguir plata qué hacía, vendía ese certificado de los bancos. Pero los bancos se lo compraban a 400 mil sucres, no al millón; con 60% de descuento. ¿Y sabes qué hizo el presidente Mahuad? Pero eso es historia, está ahí, y su superministro era Guillermo Lasso; el candidato de la derecha. ¿Saben lo que hicieron?... Por decreto obligaron a la banca pública, que se llama Corporación Financiera Nacional, a comprarle esos certificados, no al ciudadano; a los banqueros, pero al 100%”.

Caso Petroecuador, caso Odebrecht



Rafael Correa: “Otra cosa es la corrupción que hemos tenido que enfrentar nosotros. Coimas en una cuenta secreta, en empresas fantasmas, en un paraíso fiscal. ¿Cómo se controla eso?”.



“¿Saben cómo se puede empezar a controlar? Prohibiendo que los servidores públicos tengan cuentas, inversiones, empresas en esos paraísos fiscales y eso es lo que se les va a consultar al pueblo ecuatoriano el próximo 19 de febrero”.



“Antes del Caso Refinería que creo todos lo conocen, el máximo caso de corrupción que tenían del Gobierno era un crédito mal dado de 800 mil dólares a un argentino Duzac; dicho sea de paso, se ha recuperado 400 mil dólares de ese crédito, pero eso no publicaron los medios”.



“No tenían nada más, hasta que apareció el Caso Refinería por los ‘Panama Papers’, por la filtración descubrimos cuentas en paraísos fiscales. El Gobierno empezó a investigar y el Gobierno denuncia el caso e investigando más, descubrimos que era una red que venía desde hace 30 años desde Petroecuador, con funcionarios de carrera. Solo hay un involucrado del Gobierno nacional, importante, fue un ministro de hidrocarburos; fue un traidor que nos infiltraron los de siempre, porque ha sido primo en segundo grado del verdadero jefe de la mafia: ‘Charlie’ Pareja Cordero”.



“La verdadera corrupción estaba, sobre todo, fuera de Petroecuador y del Gobierno; manejada por el socialcristiano, ‘Charlie’ Pareja Cordero; principal abogado de los hermanos Isaías, se cierra el círculo; principal abogado de Odebrecht en Ecuador”.



“Las investigaciones nos han llevado también a Leonardo Bohrer. Ha hecho contratos ilegales, ha recibido plata de Álex Bravo que era el gerente de refinería. No me gusta, jamás me ha gustado meterme con la familia. Lonardo Bohrer es pariente de un importante alcalde del Ecuador”.



“Sepan ustedes que a Marcelo Odebrecht, el vicepresidente Jorge Glas, cuando era ministro de sectores estratégicos, lo botó de su oficina. Lo botó, lo botó y nos amenazó”.



“No nos querían reparar la Hidroeléctrica San Francisco”.



“Nos retiró Brasil su embajador, presión diplomática; periodistas comprados que tiene Odebrecht, empezando por Carlos Vera”.



“No cedimos, solo pudo regresar esa empresa cuando arregló la hidroeléctrica; que le costó cerca de 60 millones y pagó hasta el último centavo por lucro cesante”.



“Pero para que vean como ‘diosito’ es de la 35, cuando empezamos a investigar el Caso Odebrecht, yo ordeno; tal vez algunos ministros no lo saben, pero ordené investigar las cuentas de todos los ministros de Estado, del vicepresidente”.



“No se ha encontrado nada, donde sí se encontró seis millones en depósitos; 2014-2015, fue en las cuentas de un asesor ad honorem del alcalde de Quito y luego le bajaron también el perfil. Y ese asesor también es socialcristiano, dicho sea de paso. Y también se encontraron movimientos, por casi 30 millones de dólares del 2010, en la cuenta de otro asesor ad honorem del alcalde de Quito; un señor Jacobo Sanmiguel, candidato a asambleísta por Tungurahua”.



“Lo que sí se descubre es que, en las investigaciones en Brasil, el famoso Caso Lavajato, hay pues denuncias del 87’ al 92’; cuando se contrata el trasvase a Santa Elena Odebrecht, en el Gobierno socialcristiano de León Febres Cordero y aparecen listas de contactos con sobrenombres”.



“Si todo era transparente por qué se utilizaban sobrenombres claves y la prensa es tan deshonesta que esa lista la publicó; porque no podía evitarlo, pero con los nombres tachados”.



“Una lista no significa nada, hay que probar si hubo plata, cuentas, etc. pero por lo menos levanta sospechas”.



“Sábado 21 de enero, esto fue aniversario del golpe que dio Lucio Gutiérrez para destituir a Mahuad. Enlace ciudadano número 509, lo dimos en el Malecón de Atacames”.



“Por ahí unas cuentas chimbas, fraudulentas, de los mismos de siempre. Esas encuestadoras socialcristianas pues no se creen ni ellos mismos. En todo caso se pelean el segundo lugar, algunas veces haciendo fraude, engañando a la gente”.



“Pero no hay que confiarse, hay que actuar como si no tuviéramos un solo voto”.



“Cada semana me estoy reuniendo para ver cómo avanza el Caso Refinería y ahora también el Caso Odebrecht”.



“Hay nuevos nombres, un señor Bastidas, se detuvo a un homónimo; fue un error y pedimos mil disculpas. Creemos saber quién es el Bastidas que pasaba plata de una empresa privada a Petroecuador y también pues, se estás buscando, parece que ya huyó a Estados Unidos, al señor Leonardo Bohrer”.

Reunión con banca cerrada



Rafael Correa: “Luego tuvimos reunión con banca cerrada, este problema de la banca cerrada ha sido complicadísimo. Fíjense, la crisis fue en el 99’, todavía no logramos cerrar ese triste episodio; uno de los más tristes episodios de la historia ecuatoriana. Por ejemplo, todavía hay deudores de buena fe; que deben mucho dinero”.



“Se ha avanzado muchísimo, se pagó a la gente que se le debía, a los depositantes de la banca; los bienes están siendo administrados por Inmobiliar, miles de bienes de la banca quebrada”.



“Sigue el problemas de los deudores de buena fe; lo estamos tratando. Se va a dar para ciertos sectores, segmentos, mayor flexibilidad, mayores plazos; pero no a todos los segmentos”.



V Cumbre Celac



Rafael Correa: “Se inició la quinta cumbre de jefas y jefes de Estado con el retiro”.



“Solo fueron 11 jefes de Estado de 33, lo que demuestra la poca importancia que se le está dando a la integración. Cómo ha bajado la intensidad, el deseo de integración y cómo existe; no nos engañemos y lo dije en mi intervención, un boicot deliberado a la integración”.



“Celac debe ser ese espacio donde no solo coordinemos políticas, donde no solo hablemos de nuestras coincidencias; para hablar de las coincidencias no tiene que ir un presidente, podemos mandar un asesor y que tome nota. Tenemos que hablar de nuestras diferencias, establecer estrategias como región, priorizar nuestros intereses”.



Intervención: Guillaume Long, ministro de Relaciones Exteriores:



“Creo que el Ecuador fue con un posición muy clara a la Celac, a defender la integración latinoamericana. Todos reconocieron, además, tu gran labor presidente como uno de los líderes de esa integración”.



“También colocamos el tema de los paraísos fiscales, que lo explicaba muy bien el presidente, todo este dinero que sale del país y que nos impide invertir en nuestra economía, pagar tributos, impuestos”.



“Con nuestros hermanos migrantes tenemos una responsabilidad y la Celac tiene una responsabilidad, sobre todo ahora que enfrentamos una situación difícil con Estados Unidos”.





Video: V Cumbre Celac



Punta Cana fue la sede de la Quinta Cumbre de la Comunidad de Estado Latinoamericanos y Caribeños, Celac; que congregó a los representantes de los 33 países miembros del organismo.



Rafael Correa: “Durante la plenaria di algunas entrevistas con Teleantillas, canal 2; con el Diario Listín; hubo la firma de documentos, la ceremonia de clausura; ustedes lo han visto. Traspaso de la presidencia y luego tuvimos una reunión del Alba, con Raúl Castro, con Daniel Ortega, con Nicolás Maduro; invitamos a Salvador Sánchez Ceren, como presidente de la Celac; también estuvo ese querido amigo y orgullo de toda Latinoamérica, Evo Morales”.

Conferencia Economía para el Desarrollo Experiencia Ecuatoriana



Rafael Correa: “Nos invitó, gentilmente, la Universidad de Génova; una universidad preciosa, de las 10 mejores de Italia, de las 300 mejores del mundo y de las más antiguas, del siglo XV a dar una conferencia sobre economía para el desarrollo”.



“Dejaremos la economía el 24 de mayo en crecimiento y estabilizada. Estabilizada significa sin grandes desequilibrios”.



“En dos años se nos han desplomado casi 40% de las exportaciones, las exportaciones del 2016 son el 63% de las exportaciones del 2014”.



“Eso no ocurría hace 30 años en el Ecuador, la última vez que cayeron dos años seguidos las exportaciones fue en el período 1985-1987; período del PSC, el malo; el Partido Social Cristiano: León Febres Cordero. Y nos hicieron pedazos, nos clavaron el paquetazo de siempre”.



“Lo hemos hecho muy bien y de eso hemos hablado en la conferencia que dimos en la Universidad de Génova y vamos a hablar en la conferencia que daremos en la Universidad Complutense”.



“Básicamente ese éxito, haber enfrentado de tan buena manera la ‘Tormenta perfecta’; algunos piensan que debemos atravesarla sin siquiera mojarnos; eso es imposible, eso es pura demagogia. ¡Ah! Que nos ha subido el desempleo; primero no es cierto. El desempleo en diciembre de 2015 estaba el 4.9, ahora está en 5.2; la diferencia no es estadísticamente significativa; no pueden decir que ha subido el desempleo”.



“El poder ya no está como en el 99’ en manos de los banqueros. El Gobierno de Mahuad era un Gobierno de los banqueros. Superministro de economía, Guillermo Lasso; que dicho sea de paso ha estado con los socialcristianos como gobernador, ha estado… con Lucio como asesor; recuerden que lo acompañó a la visita cuando se fueron a cuadrar donde ‘Mr. Bush’ y se declararon los mejores aliados de Estados Unidos. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? En todo eso, en la foto, en el video ha estado el metiche de Guillermo Lasso”.



Video: Conferencia Economía para el Desarrollo Experiencia Ecuatoriana



Intervención



La Conferencia Magistral denominada Economía para el Desarrollo Experiencia Ecuatoriana, dictada por el presidente de la república Rafael Correa, captó la atención de estudiantes y docentes de la Universidad de Génova.



Video: Noche cultural en Milán



Asesoría a migrantes sobre asuntos de vivienda



Rafael Correa: “Sábado 28 de enero tuve a las 9 audiencia con esa querida amiga, Ada Colau, a la cual Ecuador también le agradece muchísimo cómo apoya a nuestros migrantes, a nuestra comunidad aquí en Barcelona y cómo ha apoyado la causa de los más débiles; ella fue una de las líderes del movimiento contra las hipotecas, ese abuso a las personas”.



“Ada fue una de las lideresas que luchó contra, ¿cómo le diríamos? Esa situación tremendamente injusta, pero además ineficiente desde el punto de vista económico; por supuesto nosotros también le hemos dado todo el respaldo a nuestros migrantes, victimas del problema de las hipotecas”.



Intervención: Miguel Calahorrano, embajador del Ecuador en España:



“Hasta el momento se han realizado cerca de 72 000 asistencias legales, gratuitas, en 20 ciudades de España; durante estos cinco años. Nosotros bregamos, en este instante, con alrededor de 15 000 familias de un potencial de 20 000 familias que deberíamos asistir. Es decir, hay un remanente, todavía, de 5 000 familias a quienes, lamentablemente, todavía no nos hemos logrado acercar”.

Ecuador en Positivo



Intervención



Ecuador sigue dando ejemplo al mundo de humanismo, la Ley de Movilidad Humana, aprobada el 5 de enero por la Asamblea, reconoce los derechos y la protección para los refugiados que llegaron al país buscando una vida mejor. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, pone a Ecuador como un referente en la protección integral para todas las personas en movimiento, incluidos los refugiados, los solicitantes de asilo, los apátridas y las víctimas de la trata de personas.



Rafael Correa: “En este momento vamos a firmar el ejecútese a esta ley que ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados ha tomado como ejemplo para el mundo entero, es la Ley de Movilidad; la nueva Ley de Movilidad”.



“Ahora se puede enviar remesas a través del dinero electrónico, este es un mecanismo tecnológico que hemos implementado en Ecuador. Cómo lo ha querido boicotear la derecha, los medios de comunicación: que con esto se va a reemplazar la dolarización, que ni sé qué, que es por la falta de dinero en el Gobierno. ¡Qué absurdo! Esto lo único que hace es más eficiente la movilización del dinero”.

Conmemoración 10 años de Revolución Ciudadana



Rafael Correa: “Veamos por qué ese apoyo, porque por fin se rescató el valor de la palabra, por fin un proyecto político que cumplió lo que ofreció”.



Video: Conmemoración 10 años de Revolución Ciudadana



Intervención



Este 15 de enero se celebraron los 10 años de Revolución, un evento multitudinario en el que se pasó revista a todo lo que se ha hecho en esta década ganada para la patria.



Rafael Correa: “Me da mucho orgullo, sano orgullo compañeros ver lo coherente que hemos sido. Nos podrán acusar de todo, menos de incoherencia. Hicimos lo que dijimos, dijimos lo que pensamos y cuando recordamos el pasado, mi discurso inaugural, todas las cosas que ofrecimos las hemos cumplido, compañeros”.



Intervención: Miguel Calahorrano, embajador del Ecuador en España



“Según nuestros estudios, en España viven cerca de 130 000 familias; somos alrededor de 440 000 ecuatorianas y ecuatorianos y según nuestros estudios también, el ingreso promedio de una familia está en el orden de 800 y 900 euros”.



“De ese ingreso promedio las familias destinan, así mismo en un promedio, entre 200 y 300 euros mensuales para enviar como remesas al Ecuador”.



“Según las estadísticas del Banco Central, cada año se envían entre 600 y 700 millones de dólares al Ecuador, desde España”.



“Este dinero electrónico significa un nuevo modelo de pago electrónico que es rápido y seguro y eso es de mucha importancia”.



“La tarifas de transacción son bajas, en algunos casos, en general, pueden ser hasta gratuitas”.

Transición del poder



Rafael Correa: “24 de mayo entregamos el Gobierno… Esto va a seguir, pero depende de ustedes, la decisión está en sus manos; que continúe la Revolución Ciudadana y con mayoría en la Asamblea, para que no nos desestabilicen”.



“Por primera vez desde el retorno a la democracia se está preparando una transición ordenada del Gobierno”.



“Por decreto he creado una comisión de transición que va a dar toda la información al futuro Gobierno”.



Video: Transición del poder



Intervención



Como un Gobierno responsable, la transición ordenada del poder es hoy uno de nuestros objetivos primordiales y en ello trabaja la vicepresidente encargada Sandra Naranjo y un comité especial de alto nivel.



Rafael Correa: “Hasta esto criticaron, que nos avisen. Claro, como saben que nunca van a ganar pues dicen cualquier tontería, pero que me manden firmadita la carta que ellos no quieren ninguna información en caso de que ganaran, que no van a ganar nunca”.



“Cuando salió Bucaram todo el mundo aquí pifió, abucheos, etc. Recordamos lo que fue el ‘bucaramato’, el ‘equipo olímpico’; se llevaron el oro, la plata y el bronce; pero para que vean lo descarados que son, su hijo que está de candidato, ‘Dalito’ Bucaram en todo lado dice que somos el Gobierno más corrupto de la historia. ¡Qué cinismo!”.



“Si el PRE para la corrupción es como las venezolanas para los concursos de belleza o Manabí para el campeonato de nombres raros. Nadie le quita el campeonato al PRE como sinónimo de corrupción”.