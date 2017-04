Enlace Ciudadano 520: Desde Quito del 29 de abril 

El presidente Rafael Correa condujo el Enlace Ciudadano 520 desde la Plataforma Gubernamental de la Gestión Financiera en la avenida Amazonas y Villalengua, en la ciudad de Quito en la provincia de Pichincha.

"Quito es una ciudad preciosa algunas veces gracias a las administraciones municipales, otras veces a pesar de las administraciones municipales sigue siendo hermosa, esta plataforma es otra obra de la revolución ciudadana de las tantas obras que hemos hecho que ha transformado muchos sectores de Quito, ha transformado muchos sectores de diferentes ciudades, por ejemplo, aquí en el centro norte tenemos la Plataforma y aquí al frente ustedes tienen la flamante Unidad Judicial, es el edificio más moderno de toda América Latina, el nuevo rostro de la justicia, la reforma judicial ordenada por el pueblo ecuatoriano en la consulta popular, un proceso único en el mundo, al menos en América Latina pero que creemos a nivel mundial, ordenado por el pueblo en las urnas, a pocos metros la Plataforma, con una inversión cerca de USD 209 millones, la inauguraremos el 15 de mayo, esta inversión es altamente positiva, altamente deseable, no es que era ineludible, entonces alguien dirá, huy Presidente con todos los problemas que ha tenido los dos últimos años porque dio prioridad a este proyecto, porque se financiaba con créditos externos y macroeconómicamente convenía inyectar esos recursos en la economía para mantener el dinamismo económico como efectivamente lo logramos, ya se está recuperando la economía, nos aumentó un poquito el desempleo, ya está disminuyendo pero pudo aumentar muchísimo más si no hacíamos esta política que se llama contra cíclicas, lo que proponían algunos era ahondar la recesión, ahondar el desempleo, créanme ecuatorianos que sabemos lo que hacemos, al menos en cuestiones económicas y que muy pronto cuando pasen las pasiones, con la serenidad que da el tiempo la historia reconocerá que cuando mejor hemos gobernado ha sido en estos dos últimos años en que nos ha pasado de todo, por la tercera parte de lo que enfrentamos la partidocracia hizo colapsar al país en el 99, prohibido olvidar".



"Recuerden que eran cinco plataformas, cuál es la visión, reunir los servicios públicos, para comodidad de nuestros servidores públicos, sin lujos pero si con un ambiente digno de trabajo, aquí en la capital hay ciertos servidores públicos, sectores que no nos quieren mucho, porque así es el corazón del ser humano".

"Hay cosas que es obligación del Estado y que no se hacían, buenos salarios, estabilidad laboral, buenos ambientes de trabajo, pero el Estado no es que tiene que dar lunch y si le da a uno tiene que darle a todos, el Estado no tiene que dar transporte si le da a uno tiene que darle a todos y resulta que habían instituciones que recibían hasta USD 8 diarios por concepto de almuerzo, pero en Quito, en Mejía, en Rumiñahui, en Guayas, en Manabí, en Azuay, en Morona no recibían nada los servidores públicos, en Quito había transporte, en las otras ciudades prácticamente no había nada y no era obligación del Estado, eso no dice la ley, hay que pagar buenos sueldos y de ahí pagarse el almuerzo, pagarse el transporte, incluso por ejemplo hay instituciones públicas, con todo el respeto, la Contraloría, que invierte plata el pueblo ecuatoriano para hacer un edificio de parqueos, no es obligación del Estado dar parqueos, ah entonces como van a trabajar los servidores públicos, en transporte público o alquilen parqueos y si ha hecho eso la Contraloría tendría que alquilar esos parqueos, entonces debemos ordenar esto, habían excesos en ciertos sectores y en otros sectores habían carencias absolutas, nosotros hemos elevado sustancialmente el sueldo a todos los servidores públicos, estamos mejorando su ambiente de trabajo, dando nombramientos, estabilidad, pero también cortando excesos y así es el ser humano, ese funcionario talvez al que se le suspendió el almuerzo, porque no había para todos era solo para ellos y algunos ministerios recibían USD 8 por almuerzo, ese funcionario público que talvez ahora tiene que pagarse su transporte voto contra nosotros pese a que se le ha triplicado el sueldo en estos últimos años y ha sido muchísimo más lo que ha ganado que supuestamente lo que ha perdido, esa es una tarea todavía pendiente, transformar el corazón del ser humano, mucho más fácil es hacer edificios, infraestructura que cambiar ese corazón".

"Estos son derechos de nuestros trabajadores, buenos ambientes de trabajo y derecho de la ciudadanía, ambientes con calidad y calidez para ser atendidos, el proyecto inicial eran cinco plataformas con esta visión, la Financiera, la Social, estas dos se están construyendo porque se financiaban con recursos internacionales, la Productiva que se iba a financiar con recursos fiscales y cuando nos vinieron las diez plagas de Egipto cortamos esos gastos, sectores estratégicos que es en Quito en La Carolina y esta no teníamos ni los estudios, no hay financiamiento todavía, la nueva plataforma Gubernamental, es decir, el nuevo complejo de Carondelet que se planificó en el sector del cuartel Eplicachima al sur de la ciudad porque para nosotros el sur es nuestro norte, la idea es que ahí vaya la Presidencia, Vicepresidencia, secretarias adscritas a la Presidencia, Ministerio del Interior, todo lo que tiene que ver con la gobernabilidad y dejar Carondelet para servicios mínimos y sobre todo para actos protocolarios, recuerden que Carondelet es un edificio bastante viejo y aunque no lo crean, entre otras cosas tenemos una unidad militar de cerca de 600 soldados, entonces realmente es claro que es totalmente antifuncional y ya se está atentando contra el valor patrimonial de estos edificios".



"Cuando vinieron los tiempos difíciles cortamos tres plataformas y continuamos solo con dos que tenían financiamiento externo, porque, macroeconómicamente teníamos que inyectar liquidez a la economía para suavizar entre otras cosas el derrumbe de las exportaciones, la apreciación del dólar, etc., bueno la plataforma sur es una maravilla para todo Quitumbe, para el sur de nuestra carita de Dios, no la voy a completar antes de mi Gobierno, se me atrasó el contratista, de hecho le estamos terminando el contrato unilateralmente, pero como es crédito BID la terminación del contrato dura como cuatro meses y probablemente termine la plataforma esta constructora que me quedó mal antes de que nosotros logremos terminar el contrato, pero ahí está muy avanzada, una obra majestuosa al sur y esta si la vamos a poder inaugurar en mi Gobierno, la inauguraremos el 15 de mayo la Plataforma Financiera".



"Aquí va a haber casi 4 600 funcionarios públicos, también es to es una forma de ordenar el tráfico vehicular en Quito, esto lo planificamos en coordinación con el anterior alcalde Augusto Barrera, aquícito nomás en la esquina está la parada del metro, entonces casi 4 600 servidores públicos que antes venían en carro, en buses ahora podrán venir en metro caminar 50 metros y están en sus lugares de trabajo, esto descongestiona las calles de Quito, cual es el problema que la planificación inicial decía nosotros inauguramos el 2017 la plataforma financiera y en septiembre de 2017 ya iba a estar funcionando el metro y obviamente la estación Iñaquito, ahora quién sabe cuándo funcionará el metro, entonces hay un desfase, pero la idea de esta plataforma, como la plataforma sur era ordenar el tráfico en Quito".



"Es el edificio con la superficie de construcción más grande de la historia del país, esa es la revolución ciudadana, rompemos records por doquier, a cada instante, cada día y contradiciéndome con lo que les dije hace un momento habrá 537 parqueaderos, pero no es contradicción porque serán parqueaderos concesionados y se tendrá que pagar una tarifa por esos parqueaderos porque es inversión con plata del pueblo ecuatoriano y les insisto no es obligación del empleador dar parqueaderos, es pagar buenos sueldos, dar estabilidad, buen ambiente de trabajo, debemos aprender estas cosas, pero que difícil es hacer lo correcto en un país donde todavía reina la politiquería, yo les digo esto verán que en las próximas elecciones llegará el demagogo diciendo no se preocupen yo les voy a dar el parqueo gratis, el almuerzo gratis, transporte gratis, pero eso sí les seguiré pagando sueldos de miseria, viva la fiesta, viva las contradicciones y si llegan a ganar no cumplirán absolutamente nada, pero como son cómplices de la prensa, la prensa no abrirá su boca, esa ha sido la triste historia del país, gracias a Dios esa historia cambió un 15 de enero de 2007 y continúa cambiando".

Milton Maldonado, Director de Inmobiliar:



"Son cerca de doce instituciones del consejo sectorial del sector financiero que vienen a la Plataforma Financiera, van a haber aulas para el Instituto de Altos Estudios Nacionales, tenemos 13 locales comerciales en la planta baja, patio de comidas".



Rafael Correa:

"SRI, Ministerios Coordinador de Política Económica, Ministerio de Finanzas, Banco Central, se viene acá el Banco Central del Ecuador y el antiguo edificio que tiene espacio para museo, tiene teatro, pasará al Ministerio de Cultura, aquí vendrá Aduana, BIESS, BanEcuador, Corporación de Seguro de Depósitos, Corporación Nacional de Finanzas Solidarias, Corporación Financiera Nacional, Banco de Desarrollo del Ecuador, Inmobiliar y el IAEN".



"Nosotros somos la revolución de la alegría no caigamos en las prácticas de la derecha, de los mediocres además, para ellos surgir tiene que criticar al otro, insultar al otro, fuera Correa fuera en el estadio al unísono le gritaron fuera Lasso fuera, ese no es nuestro estilo, nosotros tenemos suficiente para mostrar al país, para hablar de nuestros logros como esta plataforma, como esa unidad judicial, como el propio Instituto de Altos Estudios Nacional, siempre a dar mensajes positivos, a decir viva esta revolución ciudadana, dejémosle la amargura a los que han sido derrotados, ya sacamos bien las cuentas, más o menos bien, en 14 elecciones estos 10 años y sin contar elecciones de parlamentarios andinos y de juntas parroquiales, decíamos 12, ya sacamos bien las cuentas, hemos ganado 14 elecciones seguidas en estos 10 años de vibrante revolución, de vibrante democracia, como no nos van a odiar, como los sufridores no van a decir partido único, no entendieron nada, partido único es cuando no hay democracia y se impone a la brava un partido único, nosotros somos partido, en el Gobierno, en la Asamblea gracias al apoyo inmenso del pueblo ecuatoriano, en un democracia transparente, pura, vibrante".

Rafael Correa:



"Hace dos semanas que dimos el último enlace ya que la semana anterior fue esa maravillosa concentración, aquicito nomás en los Shyris para celebrar con alegría como es la característica de nuestra revolución, la victoria del binomio presidencial de todos los ecuatorianos sufra quién sufra, Lenín Moreno y Jorge Glas Espinel, entonces el último enlace fue el 15 de abril es Santa Elena, un abrazo para esa querida provincia bastión de la revolución ciudadana".





Aniversario Terremoto 16 de abril



Rafael Correa:



"El domingo 16 de abril viajamos de Quito a Pedernales era un año de ese terrible terremoto del 16 de abril de 2016, que costó 671 víctimas, que nos causó gravísimos daños materiales, fuimos a participar de la misa campal en homenaje a las víctimas y para hacer una pequeña reflexión a la hora exacta de cuando ocurrió el sismo lanzamos globos al cielo".





Video: El pasado 26 de abril el país recordó a las víctimas del terremoto que azotó a gran parte de la costa ecuatoriana, en Pedernales epicentro del sismo de 7,8 grados, familiares, amigos y vecinos rindieron homenaje a sus seres queridos, en el parque central el arzobispo de Portoviejo ofició una misa campal.



A las 18:58 minutos, hora en la que ocurrió el siniestro de hace 12 meses una oración dedicada a los 671 fallecidos y globos blancos se elevaron en su memoria, en este ambiente de recogimiento el presidente Rafael Correa recordó la voluntad y tesón del pueblo para seguir adelante a pesar de la tragedia.



A un año de la peor catástrofe de las últimas siete décadas a pesar de la tragedia quedó demostrado el coraje, la valentía y la solidaridad de toda una nación que unida está saliendo adelante.

Rafael Correa:



"Todo nuestro corazón especialmente con las familias de las víctimas, de esas víctimas fatales".



"La reconstrucción que se está haciendo en Manabí, pese a la mala fe, que hasta esto han querido politizar ciertos medios de comunicación, ciertos opositores, esa reconstrucción es histórica, el mayor reconocimiento, el de los propios beneficiarios, el pueblo manabita, el pueblo esmeraldeño donde triunfó la revolución ciudadana y de qué forma triunfamos en Manabí, a los que ahora dicen politiqueros que los pobres no tienen voz, es increíble mientras más bajo el nivel socioeconómico mayor apoyo para la revolución ciudadana, hay parroquias extremadamente pobres donde hemos ganado con el 96% de los votos, mientras que en los barrios ricos nos dan 9 a 1, como la Puntilla y Samborondón, pero por ahí ciertos politiqueros dicen que los pobres no tiene voz, que pena que se pongan en esas actitudes".



Obras Tena



El Presidente de la República, Rafael Correa, presentó una síntesis de su recorrido efectuado en días pasados por la ciudad de Tena, provincia del Napo. Con respecto a las críticas de la oposición por la inversión de 40 millones de dólares en el aeropuerto Jumandy de Tena, que estaba subutilizado y que será convertido en una base aérea, el Jefe de Estado puntualizó que se ha "invertido 80 000 millones de dólares eficientemente".



Esta base reemplazará a la de Shell, provincia de Pastaza, que se encuentra ubicada en medio de la ciudad. La moderna pista de Jumandy servirá para los aviones Supertucanos. Eso sí, insistió en que una vez que la Universidad Regional Amazónica Ikiam se fortalezca, el aeropuerto de Jumandy recibirá a muchos más viajeros y visitantes de Tena.



También hizo referencia a la construcción del parque urbano en dicha ciudad y que beneficiará a más de 25.000 habitantes con sitios de esparcimiento y áreas verdes. El sitio se convertirá en un centro turístico y cultural. Este tipo de espacios se construyen en los terrenos de aeropuertos que no eran utilizados en varias ciudades, como Portoviejo e Ibarra.



Finalmente, en su recorrido por Tena, aprovechó para inspeccionar los avances en repotenciamiento y fortalecimiento de la infraestructura del Hospital José María Velasco Ibarra, donde el Gobierno invierte aproximadamente USD 20 millones. Esta obra será entregada a la comunidad el próximo 25 de julio.



Sobre este tema, Patricia Granja, viceministra de Salud, dijo que el contratista no cumplió con los plazos. Pese a ello, se concluirá la infraestructura que contará con cuatro quirófanos, especialidades médicas, 395 profesionales de la salud, 75 personas que manejarán el tema administrativo y 102 camas hospitalarias. También habrá unidades de terapia intensiva y unidad de quemados.

Universidades



El Primer Mandatario remarcó que la Universidad Regional Amazónica Ikiam representa un proyecto estratégico para el desarrollo de la economía ecuatoriana. “Este (Ikiam) es el proyecto más importante del país: una universidad que puede convertirse y debe ubicarse como una de las mejores del mundo”. Enfatizó que Ikiam es un laboratorio viviente que se encuentra en el corazón de la Amazonía y que permite que los estudiantes dispongan de muestras botánicas a tan solo 300 metros de distancia.



En días pasados, el Jefe de Estado efectuó un recorrido por las instalaciones de la Universidad Regional Amazónica (Ikiam), donde se construye un nuevo edificio de servicios académicos. Dentro de las obras se contempla una infraestructura de punta para mejorar el servicio de su oferta académica.



En ese contexto destacó que "la riqueza de un país es su talento humano", por lo que el Gobierno ha invertido en el equipamiento de las universidades emblemáticas: Ikiam, Yachay, Nacional de Educación (UNAE) y de las Artes. En el caso de la Universidad de las Artes también se han recuperado edificios emblemáticos.



Finalmente, el Presidente Correa explicó que la ex Escuela Politécnica Ecológica pasará al Instituto Tecnológico Tena, cuyas obras de remodelación costarán dos millones de dólares y beneficiarán a 2.000 estudiantes. Sobre este asunto, insistió en que era necesario arreglar ese “horror” que hicieron en Tena con el edificio de la exEscuela Politécnica Ecológica, que tenía vidrios reflectivos, torres y estatuas con unos felinos en la entrada.

Museo Palacio de Carondelet



El presidente Rafael Correa informó sobre la adecuación de varios lugares del Palacio de Carondelet para instalar un museo permanente en el que se exhibirán todos los regalos recibidos durante todo su mandato. Señaló que el museo se abrirá para los visitantes el 15 de mayo.



Video: En pequeños detalles se evidencia el cambio de la política ecuatoriana, ahora todo el pueblo es propietario de los regalos presidenciales cuando con la partidocracia nadie los veía, la espada original de León Febres Cordero del siglo pasado, el Bolívar, una figura del libertador, una montura con un borne frontal de plata, aquel estilógrafo que obsequió el exmandatario Alberto Fujimori al ecuatoriano Jamil Mahuad cuando sellaron el acuerdo de paz en noviembre de 1998, joyas, artesanías, corona como regalos al expresidente Gutiérrez, preguntamos, ¿Dónde están los regalos y obsequios de los exmandatarios de la partidocracia?, ¿dónde están?, nunca hubo una ley ni un decreto que fije un tope de los regalos que puede recibir un presidente, todos los regalos se llevaron, pero ahora con la revolución ciudadana es el pueblo el dueño de estos regalos, porque este ha sido un gobierno verdaderamente honesto, son parte del patrimonio histórico de la presidencia desde el primer día de gobierno.



Así fue como los regalos fueron y son expuestos en los pasillos del palacio de Carondelet, regalos valorados en más de USD 2 millones y varios obsequios que no tienen valor simbólico, pero si tienen valor comercial han sido subastados para obras de solidaridad, como por ejemplo las joyas regaladas a la esposa del compañero Presidente o un bicicleta obsequiada por el presidente chino, bicicleta que fue adquirida por un hermano migrante, en esta exposición se puede apreciar además la vajilla francesa con filos de oro adquirida en el gobierno de Camilo Ponce.



Esta decisión se convirtió en una norma desde el 2014 y se extendió a todos los funcionarios del Ejecutivo, quienes en caso de recibir un regalo deben entregarlo a la institución para que forme parte de su patrimonio, una iniciativa que no solo se quedó en Carondelet, ahora es replicada por otras instituciones, inclusive las autónomas, como la Contraloría.



Rafael Correa:



"Un gobierno de derecha puede pasar lo que sea, que ni lo publican. Cuando hay manifestaciones de decenas de miles contra un gobierno de derecha, no dice nada la prensa corrupta sobretodo la ecuatoriana. Cuando se reprime con gases manifestaciones en un gobierno de derecha callan todo, cuando hay escándalo de corrupción en un gobierno de derecha no dicen esta boca es mía, en cambio a nosotros, un empresario corrupto vendiendo su condena, negociando su condena con el departamento de justicia de EE.UU. dice hay una lista de involucrados en corrupción y se han pagado USD 33 millones en coimas ya todos somos culpables y tenemos que demostrar nuestra inocencia e incluso demostrando nuestra inocencia seguimos siendo culpables y vienen los cobardes caricaturistas a meter cizaña, odio, porque ya en sus titulares ellos ya juzgaron y tenemos que ser culpables, no es que nos odian por ser corruptos, sino que tenemos que ser corruptos porque nos odian. Esa es su vanidad, cuando los corruptos son ellos", añadió.



"Estas manos están limpias y no solo por no haber robado, por no haber dejado robar. Si detectamos un caso de corrupción como nunca antes, somos nosotros los que investigamos y sancionamos, lastimosamente así como tienen su Cedatos a nivel de estadísticas, de encuestas, tienen a su Villavicencio, a sus comisiones anticorrupción" puntualizó.



Asimismo se refirió a las comisiones anticorrupción, de las que aseguró que para tratar de robarles la honra y su reputación, crearon casos de corrupción por doquier y que luego de ser desmentidos, quedaron la “lista de los tantos casos de corrupción del gobierno más corrupto de la historia”. "La honestidad a nivel político se inauguró el 15 de enero de 2007 con la revolución ciudadana. No insulten nuestra inteligencia",



"La famosa lista Odebrecht no la tiene Perú, no la tiene Colombia, pero aquí si no la tenemos es que estamos ocultando los casos de corrupción. Lo que les quería decir es que estas cosas no se hablan, se actúan. Hay que ser coherente, vean mi estilo de vida, vean el estilo de vida del vicepresidente y verán que prácticamente no han cambiado, yo si he cambiado un poco mi estándar de vida ahora estoy más endeudado que antes me parece", puntualizó.

Código de la Niñez y Adolescencia



Rafael Correa:



"Seamos sensatos, tengamos sed de justicia, no de venganza", expresó el Presidente de la República, Rafael Correa, durante su habitual informe de labores. Según dijo, insistirá en la Asamblea Nacional la reforma del Código de la Niñez y Adolescencia, especialmente en el tema de la pensión alimenticia. El Presidente precisó que aunque se juega su puesto político, cree que la ley actual es inequitativa.



"Hay absurdos tales, que la tabla para establecer pensiones, se cayó en abusos, por ejemplo, considera el sueldo del padre que no tiene a los hijos. Entonces normalmente la madre se queda con los hijos". Para el Presidente Correa se debe considerar el ingreso del cónyuge.



De este modo, reconoció que sí se están cometiendo abusos en estos temas, "es ilegal, si un padre pierde su trabajo, no tiene dinero y tiene que irse dos meses preso al padre que de buena fe no puede pagar las pensiones, otra cosa es que sea un sinvergüenza que está ocultando su riqueza o haciendo fraude".



El Presidente Correa señaló que durante la semana ya preparó el documento que enviará a la Asamblea Nacional y espera que en los próximos días inicie su tratamiento en el legislativo. Con esto, se espera dar más facilidades al padre para que pueda visitar a sus hijos.



Por eso "hay que fortalecer los servicios para superar estos antagonismo en beneficio de los hijos, que hay una relación armoniosa entre los progenitores, cuyo matrimonio terminó", insistió en que un divorcio no debe representar chantajear a los padres ni condicionar la visita a sus hijos.



Las reformas implican: Adecuación constitucional y enfoque de derechos humanos, la propuesta adecúa la regulación sobre niñez y adolescencia, garantiza los derechos de los niños y de sus padres, en las relaciones familiares con sus hijos. "El padre tiene derecho a disfrutar la niñez y adolescencia de sus hijos", puntualizó.



Entre otra reforma está la corresponsabilidad parental, para que padre y madre se responsabilicen del cuidado de los hijos. Asimismo, sobre los regímenes de tenencia, se propone garantizar la igualdad de derechos y deberes de los progenitores.

Elecciones y protestas oposición

El presidente Rafael Correa, se refirió a las movilizaciones de la derecha en las calles, de las que afirmó, usaron el libreto de Venezuela, para generar incertidumbre, deslegitimar el mandato en complicidad de la prensa corrupta, que aseguró que el país está dividido.



"La unidad son ellos y volver a la paz, la paz de los sepulcros", manifestó sobre la oposición, Además ratificó que "la paz de este grupo se compone de: la tercerización, la explotación de empleadas domésticas, falta de derechos para trabajadores, falta de educación y salud para la gente".



Asimismo aprovechó para solicitar a los ecuatorianos a: "No caer en esa trampa. Paz no es ausencia solamente de violencia, es presencia de derechos, presencia de justicia, presencia de libertad, presencia de educación, salud, de oportunidades para todos, eso es lo que hemos construido en estos 10 años, ellos tienen derecho a disentir, no tienen derecho a generar violencia".



De esta forma, felicitó al Consejo Nacional Electoral por las acciones cumplidas en días pasados, y expresó que sin esa iniciativa probablemente la oposición seguiría gritando "fraude", violentando a la gente en a las calles y generando violencia.



"Lo que hizo el CNE fue muy inteligente. Combinó dos medidas. Había casi 4 mil actas impugnadas. Nosotros dijimos que respaldaríamos todas las impugnaciones de CREO y así lo hicimos. Esas actas si se podían impugnar públicamente, pero ahí iban a decir que no se revisaron adecuadamente", prosiguió.



"Trajeron todas las actas impugnadas, casi 4 mil al coliseo Rumiñahui, el martes 18 de abril, en público, con más de 600 observadores, con misiones de la OEA, Unasur, cuerpo diplomático, delegación de la iglesia, universidades. No solo que no cambió el resultado sino que mejoro la votación del binomio Lenín Moreno – Jorge Glas y la derecha volvió a quedar en ridículo y de ahí han tratado de inventarse tonterías, hay votos sin arrugas, han metido papeletas falsificadas, voto planchado, sigan cayendo en ridículo, ya perdieron mucha fuerza, ya habían hecho el ridículo a nivel internacional, nos felicitaban internacionalmente por la transparencia de las elecciones, después de esa jugada magistral del CNE, absolutamente legal del martes 18 de abril, quedaron completamente en ridículo, se les derrumbó sus mentiras, se demostró que lo único que ha habido aquí es el fraude moral de la derecha de los malos perdedores", puntualizó.



"Por ello hemos tenido que estar muy atentos a nivel político, tener reuniones del buró para saber cómo responder a todas las mentiras de CREO y a los corifeos, a su prensa corrupta que decían si hay incertidumbre, porque, por un mal perdedor y es el CNE el que debe demostrar que todo ha estado correcto, osea el que acusa no debe demostrar el fraude, el CNE es el que tiene que demostrar que no hemos hechos fraude, las cosas al revés, tonterías que nos trasmite cierta prensa, los Oquendo, los Rosero, los Alfonso Espinosa, Alfredito Pinoargote, las coloraditas de Teleamazonas, por hacer politiquería disfrazados de periodistas".

Año lectivo ciclo Costa



El lunes 24 de abril desde la ciudad de Guayaquil en la Unidad Educativa Ciudad de Riobamba el presidente de la República, Rafael Correa, inauguró el año escolar del ciclo Costa. Además informó las obras entregadas el mismo día en la ciudad de Guayaquil, el nuevo coliseo Abel Jiménez Parra, paso peatonal en Los Samanes y el complejo deportivo Pío López Lara.



Reunión Alianza País



El Presidente Rafael Correa, se refirió a la primera reunión que mantuvo con los asambleístas electos, de la que señaló que básicamente fue para conocerlos, hablar del código de ética, informarles sobre la participación de los suplentes en al menos un 25% de las sesiones, entre otros puntos.



Asimismo destacó algunos de los criterios propuestos para la asignación de dignidades en asambleístas de Alianza PAIS (AP), "Se dieron lineamientos generales para elegir las nuevas dignidades. Un principio válido es en función de los votos que sacaron los compañeros para ocupar la presidencia, eso significaría que José Serrano dirigiría, sería el nuevo Presidente de la Asamblea Nacional y para elegir a los vicepresidentes de la Asamblea", precisó.



De esta forma, manifestó también que si un miembro de AP por su carrera política dice “yo merezco llegar a tal punto por esto, o mi provincia sacó tal cantidad de votos y tiene que tener una vicepresidencia, y la otra provincia que no sacó tantos votos no debe tener nada”, está en el movimiento político equivocado.



"En Alianza País vamos a estar donde más útiles seamos para el pueblo ecuatoriano, para la patria, para la revolución. Con absoluto desprendimiento, y el que crea yo merezco esto porque hice esto y mi provincia exige tal cosa porque aquí tuvimos más votos que en otra provincias, se equivocaron de movimiento político", insistió.



"Aquí con la mayor generosidad donde la patria y la revolución nos necesiten", puntualizó.

Ecuador en positivo



Loja pionera en transporte eléctrico, Loja toma la delantera al implementar un servicio de transporte público con energía limpia y renovable, los automóviles son de la marca BYD y funcionaran bajo la cooperativa Ecotaxi.



En la centinela del sur funcionará la primera flota de 30 vehículos que trabajan con electricidad, cada automotor tiene un costo de cerca de USD 35 mil, puede circular hasta 300 km.



Logró acceder a un crédito de la Corporación Financiera Nacional, con el apoyo de la alcaldía de Loja y su alcalde, Bolívar Castillo, lo cual les permitió llevar adelante esta iniciativa que es impulsada por migrantes retornados al país.



Loja una ciudad que marca el camino en materia de cuidado del medio ambiente que ya cuenta con un sistema de reciclaje, desarrollo de tecnologías no dañinas y ahora con la segunda flota de taxis eléctricos más grande de Sudamérica después de Bogotá, para Ecuador ningún sueño le queda grande.

1 de mayo Día del Trabajador



Rafael Correa:



"Veamos un reportaje sobre la fiesta de los trabajadores, este es el Gobierno de los trabajadores, como ha avanzado la clase trabajadora en nuestro país con la revolución ciudadana en esta década ganada y el 01 de mayo se celebra el Día del Trabajador ecuatoriano lo vamos a festejar en Portoviejo con una marcha con la Central Unitaria de Trabajadores".



Video: El Gobierno de la revolución ciudadana es el Gobierno de los trabajadores, así lo demuestran las políticas, los logros y las cifras a favor en esta última década, la historia comenzó con el mandato 08 una propuesta de campaña que se hizo realidad apenas iniciado el Gobierno, la Asamblea Constituyente con el mandato 08 terminó con la tercerización y la explotación laboral que permitieron los gobiernos de la partidocracia, en esta década las acciones gubernamentales consolidaron mejores condiciones de empleo, aumentaron los ingresos a los trabajadores y defendieron todos sus derechos, además introdujimos una nueva categoría de salario para los trabajadores, el salario digno, definido como aquel que permite a una familia salir de la pobreza con su ingreso familiar, ahora ninguna empresa puede declarar utilidades si no paga el salario digno hasta el último de sus trabajadores, desde su implementación en el año 2011, empezaron a subir los salarios promedios y en el 2014 sin trauma alguno, el salario mínimo igualó al salario digno, este Gobierno cambio las relaciones de poder para que el ser humano esté por encima del capital, es así que en 2007 los dueños del capital se apropiaban de la mayor parte del ingreso nacional un 36%, ahora los que tienen la mayor porción son los trabajadores con un 37%, adicionalmente el desempleo registra sus tasas más bajas de la historia, en marzo de este año se redujo al 4,4% mientras que en gobiernos anteriores tuvimos cifras que sobrepasaron el 9%, los derechos laborales y la organización sindical han sido fortalecidos, en 10 años se crearon 822 organizaciones sindicales, aproximadamente 82 por año, en esa cifra destacan los gremios de las trabajadoras remuneradas del hogar, un verdadero hito en toda América y el mundo.



También se constituyó la Central Unitaria de Trabajadores que abarca a más de 650 mil trabajadores del campo y la ciudad, un gremio creado para defender a los trabajadores y no intereses de partidos políticos, otro hito fue la creación del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios que fomenta un sistema democrático en las relaciones laborales, esta gestión permitió que por primera vez se logre un acuerdo tripartito para fijar el Salario Básico Unificado entre trabajadores y empleadores, acuerdo que además permitió que el sueldo mínimo sea hoy de USD 375 mensuales, uno de los más altos de la región y que representa un 134% de incremento en relacione a los USD 160 que como salario mínimo se percibía en el 2006, en la sociedad el bienestar de todos sus ciudadanos es vital, es por eso que este Gobierno impulsó y consolido la filiación a la seguridad social llegando a 3,5 millones de afiliados en este grupo destacan las trabajadoras no remuneradas del hogar.



En esta década se registró un incremento significativo en la inclusión laboral de las personas con discapacidad, en el 2007 trabajaban 600 personas con discapacidad, mientras que el 2016 superaron las 87 mil personas, los jóvenes también fueron favorecidos con políticas como mi primer empleo que consolidó las pasantías y las primeras experiencias laborales de miles de jóvenes, para fortalecer los vínculos familiares se creó una licencia opcional voluntaria sin remuneración hasta por nueve meses para que madres y padres puedan dedicarse al 100% al cuidado de sus hijos, por primera vez en la historia nacional se creó un seguro para quienes perdieron su trabajo, hasta ahora más de 37 mil personas acogidas al seguro de desempleo que ha servido para tener un sustento y mantener a sus hogares.



Estos son algunos ejemplos de los logros alcanzados por los trabajadores, este 01 de mayo celebraremos nuevamente su fecha clásica con el compromiso de seguir fortaleciendo sus derechos y beneficios, esta ha sido la década de los trabajadores y es lo que dejamos, bienestar, trabajo, solidaridad.

La libertad de expresión ya es de todos



Caso Alecksey Mosquera



El Presidente Rafael Correa, se refirió a los medios de comunicación privados que distorsionaron sus declaraciones sobre caso Odebrecht, y atribuyó parte de la culpa a la Fiscalía General del Estado por emitir declaraciones falsas, por la presión que ha recibido para agilizar la resolución del caso.



Asimismo, solicitó a los presentes tomar apunte de la fecha en la que Alecksey Mosquera ocupó su cargo: "Julio de 2007 hasta julio 2009. Anoten esta fecha porque les insisto los sufridores pueden opinar lo que les dé la gana, pero en cuestiones de justicia para una verdadera lucha contra la corrupción se necesitan argumentos, no opiniones".



El Presidente manifestó que la firma del contrato con Odebrecht para la construcción de la hidroeléctrica Toachi-Pilatón, "porque dicen que ha recibido coimas por la eléctrica Toachi-Pilatón, saben cuándo fue, el 19 de diciembre de 2007 y estaba a cargo el Consejo Provincial de Pichincha con su empresa Hidrotoapi, no era en ese entonces un proyecto del gobierno central, pero bien, Alecksey como ministro de Electricidad pudo influenciar en algo para que se le dé el contrato a Odebrecht" señaló, "Se expulsa a Odebrecht en el año 2008 por la mala construcción de la represa San Francisco y se le terminan todos los contratos y el contrato de Odebrecht con Toachi-Pilatón se acaba el 27 de enero de 2009 y ahora resulta que Alecksey Mosquera ha recibido una coima para favorecer a Odebrecht en el contrato de Toachi-Pilatón pero la coima se la depositan en febrero de 2011, dos años después de dejar el ministerio y tres años después de firmar el contrato, ¿quién entiende eso?, no me pidan que venda mi inteligencia o mi sentido común para darle gusto no a la sed de justicia, a la sed de venganza de cierta prensa, estúpido no soy y yo les diré siempre la verdad y con argumentos no con juicios de valor, hay algunos que esperan escuchar cualquier cosa por sus odios, satisfacer sus odios, pero por el bien del país, de la democracia, lucha contra la corrupción, seamos sensatos, seamos rigurosos, presentemos argumentos no opiniones", puntualizó.



"Cuando recibe este depósito Alecksey Mosquera en febrero de 2011 no era funcionario público, por eso se lo está acusando de lavado de activos lo cual también creo que es difícil de probar y lo que sí es claro es que ha habido evasión tributaria porque no ha declarado ese millón de dólares supuestamente depositado en un banco de Andorra, que por si un acaso tampoco es ilegal, es antiético pero no es ilegal, esto ya no va a poder ser posible para funcionarios públicos gracias a la consulta popular, pero si era posible antes y para personas privadas es más que posible pese a ser antiético, rechazamos estas prácticas pero no es una ilegalidad".



"Me ratifico en lo que digo, pese que esto ha sido material para mofa, para ironías, hasta para ser irónicos se necesita talento, si lo hubiera facturado esto que ha recibido de Odebrecht prácticamente no habría aquí ilícito, porque el ilícito fue no haberlo declarado y no pagar impuesto, es que fue una coima de Toachi-Pilatón, demuéstrenlo pero que difícil que es creer que se dé una coima más de tres años después de que se firmó el contrato y dos años después de que se terminó el contrato, que difícil de creer todo esto, ahora en descargo de cierta prensa, la culpa es de la Fiscalía y que pena que en su apresuramiento por reivindicarse, esto es fruto de que tienen tanta presión de que no han hecho nada con respecto a Odebrecht, cargamos cualquier cosa, comete un error garrafal en el boletín de prensa que manda, al publicar supuestas declaraciones de Tacla. En su declaración señaló que la empresa brasileña habría entregado a Alecksey Mosquera un millón de dólares para agilizar el trámite relacionado con la hidroeléctrica Toachi-Pilatón en su fase de ejecución. Lo más grave, eso nunca lo dijo Tacla, es un invento de la Fiscalía, como a nosotros nos preocupan estas cosas, somos los primeros en querer sancionar a alguien que ha recibido coimas de Odebrecht y con eso dio contratos perjudicando al pueblo ecuatoriano, hemos revisado esas declaraciones, yo invito a la Fiscalía que me refute y a la prensa que ha publicado esas cosas que me refute que diga que estoy equivocado, hemos revisado de arriba abajo la declaración de Tacla y por ningún lado dice que esto tiene relación con Toachi-Pilatón, es decir, lo que le acabo de argumentar se ratifica con las declaraciones de Tacla, jamás dijo que era relacionado a Toachi-Pilatón, fue un invento de la Fiscalía y que pena que se trate con tanta ligereza estas cosas por su afán de reivindicarse ante la prensa para que ya no nos critiquen de que no hemos hecho nada, hacemos cualquier cosa y se cometen errores garrafales y se dicen terribles imprecisiones, lo que dice el Boletín de la Fiscalía es falso y les invito a que me digan que yo soy el que estoy mintiendo, entonces más adelante cuando me dé la razón la Fiscalía que van a decir la prensa, Fiscalía obedece a Correa, no, Fiscalía obedece a la verdad, porque nosotros decimos la verdad, hablamos con pruebas", puntualizó.