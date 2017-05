Enlace Ciudadano 523, desde Guayaquil, GuayasA

El presidente Rafael Correa condujo el Enlace Ciudadano 523 desde la Concha Acústica del Parque Samanes en la ciudad de Guayaquil en la provincia de Guayas.

Rafael Correa: “No sé si pueda dar el enlace porque tengo un nudo en la garganta, miren toda la algarabía popular, hay unas diez mil personas en este enlace, creo que nunca hemos tenido tanto público, muchas gracias”.



“Estamos en un lugar bellísimo, el parque Los Samanes una de las obras emblemáticas de la revolución ciudadana”.



“En la tarde continuaremos con un festival de música, la centenas de canciones que se han hecho para este proceso que ya es leyenda, nuestra revolución ciudadana y así acabaremos diez años ganados, diez años de construir patria, diez años de dignidad, soberanía, justicia social, prosperidad”.



“Desde 1996 un presidente que había iniciado un período no entregaba el poder al nuevo presidente electo, siempre se había interrumpido el mandato de ese presidente, eso demuestra cómo ha cambiado la patria, eso demuestra que entregaremos el 24 de mayo un país totalmente diferente”.



“Este es el Enlace Ciudadano 523, cada sábado informando a nuestra gente sobre lo que hemos hecho para cumplir con el sagrado mandato que nos dieran en las urnas, un signo más de esta nueva democracia que vive el país que ya no es la democracia formal reducida a elecciones cada cierto tiempo, sin participación del mandante, no solo aquello, traicionando al mandante, se ganaban las elecciones y se obedecían a poderes nacionales y extranjeros que no era nuestro pueblo, esta es una muestra clara de esa nueva democracia, el Presidente de la República que es el mandatario, el que obedece, el mandante es el que ordena, el mandatario informando a su pueblo cada sábado lo que ha hecho para cumplir esa orden dada por el soberano en las urnas”.



“Estoy seguro que con Lenín continuará la revolución, continuará el informe, de otra forma talvez, pero en forma permanente a nuestro pueblo de lo que haga el Gobierno también y desde este marco magnífico del parque de los Samanes en el Enlace 523, el último Enlace del presidente Rafael Correa, un inmenso abrazo a todas y todos las ecuatorianas y ecuatorianos, especialmente a aquellos que se encuentran en tierras lejanas, muy especialmente a nuestros migrantes como siempre, aquí han venido delegaciones de todos los rincones del país, pero por ahí miré un letrero migrantes de Orlando bienvenidos queridos hermanos ecuatorianos y gracias por todo lo que han hecho por la patria y que mejor manera de terminar estos enlaces, el número 523 que continuando con nuestro trabajo, continuando con nuestra práctica profundamente democrática, profundamente responsable de informar a nuestra gente”.



Informe de labores



Gabinete ampliado



“Vamos a señalar lo que hemos hecho durante semana, a partir del sábado 13 de mayo cuando dimos el Enlace 522 desde el querido cantón Jaramijó donde la revolución obtuvo más del 86% de los votos, vamos a informar lo que hemos hecho desde ese último Enlace, que era parte también del último gabinete itinerante que realizamos en Ciudad Alfaro en el querido cantón Montecristi, luego de ese enlace continuamos con el gabinete porque habían tantas cosas pendientes, si hubiera sabido que era tan complicada la transición, estamos desbordados, no duermo ando estresado, es como querer meter el mar en un vaso de agua, tener todo listo para el 24 de mayo, si hubiera sabido que era tan complicada, había tanta intensidad de trabajo para la transición, me reelegía, era más sencillo”.



“No hemos tenido experiencia, estas cosas debían estar establecidas hace un siglo, como traspasar el poder al presidente electo, pero nunca se estableció nada y desde hace 21 años que un presidente que inició el período no entregaba el poder al nuevo presidente electo, entonces hemos hecho camino al andar como en muchas ocasiones, ya se envió un proyecto de ley para organizar adecuadamente la transición, pero no solo facilitar el trabajo al presidente que entra, esa fue la parte talvez que nos faltó, dándole un local, asistente, secretaria, presupuesto, porque el que gana las elecciones ya lo llaman de todas partes del mundo a felicitar, ya tiene compromisos y necesita un equipo de trabajo y un lugar de trabajo y si es posible en el mismo Carondelet para lograr la adecuada coordinación, pero el presidente saliente también tiene muchísimo trabajo, muchísimos desafíos, desde tener un nuevo número telefónico, nueva dirección de email, para que no se pierda la información alguien debe continuar contestando los mensajes a su antigua dirección electrónica institucional, esa parte nos faltó, estamos trabajando para completar ese proyecto de ley que mandamos a la Asamblea para que se organice de adecuada manera la transición de aquí al futuro y se facilite mucho las cosas, pero no solo al presidente entrante, también al presidente saliente, créanme la cantidad de trabajo es impresionante, la cantidad de cosas que hacer”.



“Continuamos el sábado 13 de mayo con el gabinete itinerante porque habían tantas cosas que resolver y luego el gabinete ampliado tuvo la gentileza de hacerme un homenaje, una cena en Manta, muchas gracias a los compañeros del gabinete, lo poco o mucho que hemos logrado hubiera sido imposible sin ese extraordinario grupo, equipo de hombres y mujeres que forman el Gobierno de nuestra revolución ciudadana”.



“Por supuesto compañeros, siempre puede haber un traidor, alguien que nos metió una puñalada en la espalda cayendo en corruptelas, pero nosotros somos un gobierno de manos limpias, hemos tenido un ejercicio honesto del poder y si hay un traidor que lucró ilegalmente en vez de cumplir su deber con la patria le caerá todo el peso de la ley, porque nosotros no toleramos la corrupción”.

Día de la Madre



“El domingo 14 de mayo fue el Día de la Madre, ojalá todas las madres de la patria y del mundo donde se celebra este día hayan pasado un día maravilloso, siempre con mucho cariño, con mucha admiración nuestro abrazo, nuestro reconocimiento a esas madres migrantes, cuando me preguntan cuáles de las experiencias más intensas en estos diez años contesto abrazar esa madre en lugares tan lejanos como Murcia, Valencia, Madrid, Génova, Milán, Nueva York, New Jersey, muchas madres que dejaron su tierra y sus hijos hace 16, 17 años por la crisis bancaria y sacrificaron esa alegría legítima, única de ver crecer a sus hijos para darle a esos hijos una vida mejor, realmente no encuentro muestra de amor mayor que esas madres migrante y para mí son verdadero ejemplo de vida, ¡Qué vivan las madres migrantes de la patria!, pero que nunca más un ecuatoriano tenga que migrar porque la tierra que lo vio nacer le haya negado un futuro, un presente, condiciones básicas de vida”.



“Ojalá hayan pasado un lindo día esas madres a las que admiro tanto, las madres solteras, un signo de valentía, porque es más fácil en el secreto del corazón tomar decisiones que atentan contra el ser más indefenso, ese niño que se lleva en el vientre, pese a ello tomaron la decisión de tener ese hijo en una sociedad todavía muy machista que algunas veces censura, condena a una madre por ser soltera, ¡Qué vivan las madres solteras de la patria!, heroínas modernas, ojalá hayan pasado también un maravilloso día otras madres admirables, esas madres que son padre y madre a la vez, esas madres jefas de hogar que mantienen a sus hijos, trabajan, así fue mi madre y se lo que es eso, trabajar 16, 18 horas diarias, hacer el rol de padre y madre, ¡Qué vivan esas madres jefas de hogar!, y ojalá todas hayan pasado un maravilloso día de las madres”.



“Fui a celebrar el Día de la Madre en la comunidad de Yunguilla, cerca de Calacalí, un proyecto de turismo comunitario, es impresionante como a solo 40 o 50 minutos de Quito se puede encontrar paisajes tan hermosos, es una comunidad muy bien organizada, que vende productos orgánicos, productos artesanales, ojalá todos puedan visitar, no solo Yunguilla sino todos los proyectos de turismo comunitario donde la comunidad se ha sabido organizar para salir todos adelante, algunas veces creen que la organización es para impedir que alguien salga adelante, es al revés, la organización comunitaria es para tratar de que todos progresen”.

Museo de Carondelet



“Lunes 15 de mayo, empezamos la semana con una nueva entrega, una nueva inauguración de la revolución ciudadana, pero muy simbólica, se trata del museo de Carondelet, ya Carondelet era un museo pero las cosas estaban exhibidas en los pasillos, en el salón de banquetes, en el salón amarillo, yo he recibido más de 11 mil regalos como Presidente por un valor de alrededor de USD 2,5 millones, obras son amores y no buenas razones, no la palabrería, la charlatanería, aquellos que nos quieren dar cátedra de moral, de buenas costumbres, sobre todo expresidentes, la gran pregunta, ¿dónde están los regalos que recibieron como representantes del pueblo ecuatoriano?, todos esos regalos han quedado en Carondelet, pero como al nuevo presidente no le tiene necesariamente que gustar que en el pasillo esté la condecoración al presidente Correa, el doctorado honoris causa, etc., despejamos 11 salas en Carondelet, porque además la idea es que el museo vaya creciendo con los regalos de los futuros gobiernos, ya hay un decreto que todos los regalos tienen que quedar como patrimonio del pueblo ecuatoriano, ojalá ese decreto sea elevado al rango de ley por la próxima Asamblea, para que no sea elección sino obligación de todas las autoridades dejar los regalos para su legítimo dueño que es el pueblo al que representan”.



“Se inauguró el museo de Carondelet, tiene varias salas, tiene salas sobre la historia del país, siempre matizadas esas salas con los regalos que hemos recibido y tiene una sala obviamente del período 2007-2017 donde está gran parte de la historia del Gobierno, los principales botones de las conferencias a las que hemos asistido, medallas recordatorias, tenemos los doctorados honoris causa, las condecoraciones, regalos con mucho simbolismo, el regalo del Papa Francisco, por ejemplo, durante su visita al país, como siempre los sufridores, la prensa mercenaria trató de distorsionar esto y por allí sacaron un periodicaso, y el museo de Carondelet relieva la figura de Rafael Correa y Eloy Alfaro, bueno pues si soy yo el que ha dado todos los regalos, para eso se hizo el museo, que manden los demás presidentes sus regalos y resaltaremos su figura también, ahí también están los artículos que se subastan, los relojes, las cosas que no tienen valor simbólico sino valor comercial y que ha recibido no solo el Presidente sino todo su equipo de trabajo, porque en algunos viajes daban regalos a mi asistente, a seguridad, todos por obligación deben dejar esos regalos como patrimonio del pueblo ecuatoriano”.



“Miren la muestra de transformación todo lo que hemos informado antes no existía, nos encontramos en el parque Samanes que antes de la revolución no existía, dando un Enlace Ciudadano que antes de la revolución no existía, informando del gabinete itinerante que antes de la revolución no se practicaba, acabamos de informar también sobre el museo de Carondelet que antes estaba cerrado al público, ¿si se dan cuenta cómo ha cambiado la patria?, todas las cosas nuevas que tenemos, el pasado nunca más”.

Condecoración a Norberto Enrique Vargas “Aladino”



Rafael Correa: “Estos actos me llenan de sana alegría, sano orgullo, poder ajustar cuentas con la historia, hacer justica, reconocer a la gente que nos ha dado tanto, tanta alegría, tanto cariño, tanto arte, más aún si alguien de las entrañas de nuestro pueblo, alguien sencillo, alguien que superó con sudor, con sacrificio las adversidades, me refiero a la condecoración que otorgamos en el grado de Oficial a Norberto Enrique Vargas, “Aladino el mago de la rocola”, un querido amigo, además un tipo extremadamente sencillo y por sencillo sabio también, tiene reflexiones interesantísimas, es un placer viajar, participar de eventos con Aladino, disfrutar de su conversación, les insisto de su sencillez, de su humildad pese a haber dado tanto por la patria”.



“Que orgullo poder otorgarle ese reconocimiento en nombre del pueblo ecuatoriano a Aladino, por todas sus canciones”.

Preparación evento del 24 de mayo



Rafael Correa: “Esa es la fiesta del presidente entrante, no es la fiesta del presidente saliente, así que yo estaré allí, entregaré la banda presidencial, símbolo del poder y luego me retiraré con mi familia, todo el auditoria, la Asamblea será del nuevo presidente Lenín Moreno Garcés y Jorge Glas Espinel, ahí hay una discusión si es que por ley y Constitución tengo que dar el informe anual, normalmente hay una interpretación que dice se da al inicio del año, no al finalizar porque se tiene que proponer las metas para el siguiente año, el siguiente año ya no vamos a ser Gobierno, pero para evitar que los sufridores sufran, que vengan a decir sus tonterías, lo que vamos a hacer es entregar el informe a la nación por escrito al presidente de la Asamblea, dicho sea de paso el nuevo presidente de la Asamblea Nacional es ese querido compañero azuayo, cuencano Pepe Serrano, mucha suerte en sus nuevas funciones, vicepresidenta, Viviana Bonilla y segundo vicepresidente, por Manabí, el compañero Carlos Berman”.

Desayuno con las delegaciones para la paz en Colombia

​

El presidente Rafael Correa informó acerca de un desayuno desarrollado el día martes 16 de mayo en nuestro país con las delegaciones para la paz en Colombia, las mismas que estaban conformadas por representantes del gobierno colombiano y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con respecto a este tema señaló, “están conversando en nuestro país, las conversaciones empezaron como hace cuatro años pero tenían que ser confidenciales, aquí hizo un extraordinario trabajo nuestra Secretaria Nacional de Inteligencia, nuestra cancillería, la policía nacional, la información no se filtró, las reuniones se mantuvieron confidenciales y eso logró el éxito del proceso para empezar ya las conversaciones formales públicas que terminaron su primera fase y ya están empezando la segunda fase de las conversaciones y se los ha atendido tan bien en el Ecuador que decidieron continuar con esa segunda fase en nuestro país, aquí lo único que buscamos es ayudar, siempre nos tendrá nuestra hermana Colombia a las órdenes para servirla, más aún si se trata de lograr la paz, el cese de la violencia”.

Doctorado honoris causa Universidad de Quiles, Argentina



Rafael Correa: “Viajamos a Argentina, a Buenos Aires porque la Universidad de Quiles me otorgaba un nuevo doctorado honoris causa, ustedes saben que yo vengo de la academia, me encanta volver a la academia”.



“A nosotros nos quieren mucho a nivel regional, cuando se enteran los gobiernos que vamos a visitar el respectivo país, pese a no ser visita oficial, apenas se enteró el gobierno argentino, primeramente el presidente Macri muy gentilmente, andaba por China me parece, me llamó a decir mira Rafa no voy a estar ahí pero Gabriela quiere recibirte, por favor anda al Palacio Rosado y obviamente enseguida la vicepresidenta Gabriela Michetti, una querida amiga, me pidió reunirme con ella, a lo cual acepté gustoso”.



“Mi jornada empezó con la ceremonia de otorgamiento del doctorado honoris causa en esa muy especial Universidad de Quilmes, del gran Buenos Aires, muy especial porque es una universidad pública que tiene solo unos 30 años, pero ya tiene una gran trayectoria y que se encuentra en las instalaciones de una antigua fábrica textil, muy interesante como han remodelado la fábrica para tener oficinas, aulas, etc., se vive sencillez en la Universidad de Quilmes, se vive integración con la comunidad y de hecho una de sus especialidades es el trabajo con la economía popular y solidaria”.

Video



Argentina, la tierra de San Martín, Ernesto Kirchner, Adolfo Pérez Esquivel, Ernesto Che Guevara y el Papa Francisco fue el escenario de un nuevo reconocimiento internacional a la trayectoria del presidente Rafael Correa Delgado, la Universidad Nacional de Quilmes, fundada hace 30 años le otorgó la máxima distinción, el doctorado honoris causa, su rector Alejandro Villar explicó los motivos que llevaron a este centro académico a tomar esta decisión.



Docentes, maestros y estudiantes ecuatorianos de Quilmes escucharon con atención la conferencia magistral denominada ‘Economía para el desarrollo: la experiencia ecuatoriana’, luego el presidente Rafael Correa respondió algunas preguntas planteadas por varios asistentes.



Uno de los momentos más emotivos del acto fue la sorpresa que Quilmes había preparado, la presentación del cantautor León Gieco, compañero y amigo del presidente Correa.

Condecoración Juan Pablo Pozo, presidente del CNE



Rafael Correa: “El jueves 18 de mayo tuvimos otra ceremonia para mí muy importante, porque a todos debe indignarnos la injusticia, indignarnos la pequeñez humana, indignarse es una virtud democrática, algunos dicen hay que conversar con todos, hay que tolerar todo, hasta cierto límite, hay cosas que son inaceptables, para la corrupción tolerancia cero, pero para la calumnia, para la infamia, lo más bajo de la naturaleza humana también tolerancia cero, para aquellos que no les importa destruir la imagen del país, sus instituciones, la propia democracia también tolerancia cero, eso fue lo que se intentó por los malos perdedores, por los medios, sus billetes, sus encuestadoras fraudulentas es lo que intentaron el pasado 19 de febrero y el pasado 2 de abril y probablemente no tuvieron éxito de tratar de lograr por la fuerza lo que no lograron en las urnas, desestabilizar al país, destruir sus instituciones por la acción de un hombre honesto, un hombre valiente, un hombre bueno, el presidente del Consejo Nacional Electoral, el compañero Juan Pablo Pozo, se paró firme frente a tanta calumnia, tanta infamia, no saben lo que tuvo que aguantar, insultos, agresiones, amenazas, hostigamiento cuando iba con su hijo al estadio por los hijos de la burguesía, malcriados, prepotentes como sus padres también, que pena que no haya podido cambiar la mentalidad de los hijos de la burguesía, lo peor que tiene América Latina es su burguesía arrogante, tonta, entreguista, esnobista y reproducen esos atavismos y los transmiten a sus hijos”.



“Tuve el gran honor de entregarle como Presidente Constitucional de la República la Condecoración de la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz”.



“Todo nuestro apoyo y admiración a Juan Pablo Pozo un hombre de bien, hay tanto cobarde, tanta pequeñez, tanta bajeza que no reparan en destruir honras, afectar familias con tal de obtener sus protervos fines, ganar a la brava lo que no habían logrado en las urnas, con la complicidad de cierta prensa, el abuso de poder, esos sicarios de tinta, esos sicarios de micrófonos, esto tiene que acabar por el bien del país, todos derecha, izquierda, centro, arriba, abajo, blanco, negro, todos debemos rechazar la infamia, la calumnia, la más baja expresión de la miseria humana y la más grande expresión de cobardía, porque son los mismos gritoncitos que son bravucones de pantalla pero cuando están frente a uno les tiembla las rodillas, allá en Teleamazonas siempre están agenciosos, hizo un resumen de todo lo negativo de los enlaces, porque yo me he pasado solo insultando aquí, calumniando, hasta invité a golpes a alguien dicen, para no perder la costumbre se los reitero, ojalá algún día Andrés Páez, ese cobarde tenga la valentía de estar frente a mí y decir la décima parte de lo que dice en pantalla el muy cobarde”.

Condecoración Pueblo Nuevo

​

El presidente Rafael Correa informó acerca de la entrega de la Condecoración al Mérito en el grado de Oficial al grupo musical Pueblo Nuevo.



Desayuno con gremios artísticos

​

Rafael Correa: “Era una promesa que estaba pendiente, recuerden yo trato de cumplir todas mis promesas, quien dice yo siempre cumplo mis promesas o es que no hace ninguna o es que es un soberbio, porque siempre hay motivos de fuerza mayor, puede haber un motivo de fuerza mayor que impide que uno cumpla sus compromisos, estaba pendiente un desayuno con diferentes gremios artísticos, básicamente música, cantantes, para hablar del nuevo código Ingenios que permitía garantizar sus derechos de autor y además otra promesa pendiente la seguridad social para artistas, no la pude completar esta última promesa pero sí dejo ya todo listo, porque con la Ley de Cultura se estableció un sistema flexible de afiliación a la seguridad social para nuestros artistas”.







Ecuador en positivo



Rafael Correa: “Empecemos con el segmento Ecuador en positivo, pero va a ser un segmento especial y un poquito largo porque vamos a ver los momentos históricos, algunos de los momentos históricos de nuestra revolución ciudadana”.



Video

Esta es la prepotente partidocracia que se ha ensañado contigo el ciudadano común, ¿hasta cuándo?



Año 2006, un proyecto joven y ciudadano se tomaba las calles y las ciudades del país, Ecuador recuperaba su patria.



Se cumplió la palabra y los niños comenzaron a ser atendidos, nunca más niños presos, miles de niños salieron de las cárceles.



Los migrantes pasaron de ser un grupo olvidado a parte integral de la revolución y la primera visita de un presidente con sus hermanos migrantes fue en Valencia, España.



La revolución ciudadana también fue valiente en el momento de defender a la patria.



Se rompían todos los paradigmas y la educación entraba en una nueva era.



Mientras se avanzaba en equidad, la deuda externa ilegítima fue denunciada ante el mundo y se renegociaban los contratos petroleros para que la mayor renta se quede en el país.



Pero la partidocracia nunca se resignó a perder el poder y bajo engaños hizo que la fuerza pública se sublevara para derrotar a la revolución ciudadana. Un pueblo salió a defender a su presidente.



El país ya había cambiado, los ciudadanos disfrutaban de flamantes carreteras, de grandiosos puentes, se unía el país con modernas vías de comunicación.



La lucha irrestricta contra la corrupción transformó el país y así llegó el nuevo Registro Civil, las aduanas de la partidocracia quedaron como un mal recuerdo, un efectivo combate a la corrupción las hizo más eficientes, llegaron también los nuevos correos, los nuevos ferrocarriles, la verdadera honestidad hizo que tus impuestos al fin produzcan, se transformó la salud pública, nuevos hospitales y centros de salud al alcance de todos.



Por estas claras políticas de reivindicación social el mundo se empezó a fijar en el Ecuador, un referente en la región.



El país obligado de visita de ilustres personajes, por primera vez en la historia el país recibía a un presidente de China, el presidente de Irán, todos los presidentes latinoamericanos, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, el emir de Qatar, premios Nobel, el Papa Francisco.



También hay momentos en que hay que tomar decisiones duras para asegurar un futuro mejor, lo del Yasuní-ITT fue uno de los momentos más difíciles de esta revolución. Ante la falta de compromiso de la comunidad internacional se optó por invertir en el ITT, con extremo cuidado y tecnología de punta en una mínima parte del parque Yasuní.



Las medidas adoptadas nunca presionaron a los más necesitados como en el pasado.



Se llegó a entregar una obra diaria, el fruto de una honesta política de Estado.



El camino está trazado tenemos mejores hospitales, mejores escuelas, mejores universidades, mejores vías, mejor energía, mejor policía, mejor planificación, mejor país.

Rafael Correa: “Esos son algunos hitos de estos diez años que duela a quien le duela, como cemento quien coma cemento ya soy leyenda, una década de cambios solamente comparada talvez con la revolución liberal del viejo luchador, y un proceso que ha levantado la admiración de toda América Latina e incluso del mundo entero, ahora a Ecuador ya no se lo ignora, por el contrario se lo conoce, se lo sigue, se lo respeta en todas las latitudes, de hecho muchos países europeos tienen partidos políticos de izquierda que se inspiran en la revolución ciudadana del Ecuador”.



Subastas



“Estamos subastando cosas que recibió el Presidente de la República, lo cual antes nunca se practicaba, la semana pasada, pusimos a la subasta con un precio referencial de USD 3 mil de ese ron increíble que me dieron en Santiago de Cuba, yo no soy muy conocedor de rones, si me gusta el ron y si se diferenciar un buen ron de un mal ron, pero, tampoco soy experto, pero para que tenga tremenda caja y tremendo valor este Ron 500 de Santiago de Cuba es que es tremendo ron, se abrió la subasta con un precio referencial de USD 3 mil, se cerró el día viernes 19 de mayo a las seis de la tarde y ya hay una oferta ganadora de la ciudad de Quito por USD 3 650, muchas gracias por la solidaridad, por el apoyo, recuerden que todo estos ingresos van para obras de solidaridad”.



Archivo investigación Julián Assange

​

Rafael Correa: “Una buena noticia también, el tiempo nos dio la razón, Suecia archiva la investigación contra Julián Assange, es decir, no ha presentado cargos el fiscal de Suecia, pero le han hecho perder casi cinco años de su vida a Julián Assange, nosotros nunca quisimos obstruir la marcha, que quede eso muy claro, porque siempre se distorsionan las cosas, que si dice Correa que el señor Tacla jamás dijo que el depósito de 2011 para Alexei Mosquera es por Toachi Pilatón, es que está defendiendo y está ocultando, no, estoy diciendo algo objetivo, que me digan que estoy equivocado, por eso la fiscalía tuvo que rectificar después su boletín porque no era cierto lo que decía, ah es que ahora si demostramos que tiene que ver con Toachi Pilatón, demuestren lo que les dé la gana, pero debemos ser objetivos, no podemos inventar cosas, debemos ser muy rigurosos, en estas cuestiones se necesitan argumentos, pruebas, no opiniones, cuando dimos asilo a Julián Assange es que estamos contra la justicia sueca, es que somos contradictorios, porque acá si enjuiciamos a gente que hackeó las cuentas del Presidente de la República y allá defendemos a un hacker, no, el asilo siempre se le otorgó porque no había garantías del debido proceso, porque había sectores de EE.UU. que amenazaban hasta con la pena de muerte a Julián Assange y la pena de muerte es rechazada por todos los organismos de derechos humanos, es rechazada por la Constitución de la República del Ecuador que ama y protege la vida, es rechazada por la Carta Iberoamericana de Derechos Humanos, es decir, lo que se le dio el asilo porque no se garantizaba el debido proceso, pero jamás se quiso obstruir a la justicia sueca, de hecho el fiscal sueco como siempre dijimos podía entrevistar a Julián Assange en la embajada, lo permite la legislación sueca, lo hicieron pero después de cuatro años y se demoraron ocho meses más para archivar la causa y mientras tanto Julián Assange ha estado casi cinco años en la embajada del Ecuador, en todo caso Ecuador cumplió con su deber, protegió los derechos de Julián Assange, le dimos asilo soberano, tuvo la protección del Estado ecuatoriano y finalmente la justicia sueca ha archivado el caso y no ha presentado cargos contra Julián Assange”.

Medios de comunicación

​

Durante el último enlace ciudadano del Presidente saliente, Rafael Correa Delgado, cuestionó la función de la "prensa comercial", a la que se ha tenido que enfrentar como uno de los más grandes adversarios durante su período presidencial. Asimismo, invitó a la ciudadanía a esclarecer la diferencia entre la "libertad de prensa y libertad de empresa".



Rafael Correa: “Si molesta cómo se quiere legislar desde los titulares de la prensa, como ese poder fáctico sin legitimidad democrática, gente que tuvo billete para poner una imprenta, para poner un canal de televisión, una radio se creen dueños del país y se creen con derecho poner el programa del gobierno, la agenda legislativa, incluso las sentencias, sentencian en sus titulares, no en los tribunales, eso no fortalece la democracia, la destruye, atenta contra el estado de derecho al querernos imponer el estado de opinión”.



“Eh estado observando estos últimos días, toda esa campaña mediática para bajarse la Ley de Comunicación. Pareciera ser que la Ley de Comunicación es el principal problema del país. ¿Para alguno de ustedes ha sido problema la ley de comunicación?, pero lean los titulares, no es problema la violencia contra la mujer, no es problema el asunto de la coparentalidad, de las pensiones alimenticias, no es problema la seguridad, no es problema el acuerdo comercial con la Unión Europea, el principal problema es la Ley de Comunicación y así nos imponen la agenda, ojalá, con todo respeto, la próxima legislatura no caiga en la trampa, no se deje poner las prioridades y la agenda legislativa por parte de una prensa mafiosa, que se representa solo a ella misma, a sus intereses, recuerden nuestros asambleístas, que son representantes de ustedes, del pueblo ecuatoriano, no de lo que diga la prensa mercenaria”.



Video



Resulta ahora que la Ley de Comunicación es el principal problema de los ecuatorianos y su reforma es la más alta prioridad, los medios de comunicación privados y los actores políticos de siempre dicen que si no se concreta de urgencia la reforma el país no avanza.



Pero, ¿será que lo dicen en serio?, ¿creen en efecto que para el ciudadano común reformar la Ley de Comunicación es lo más importante?, ¿acaso el país depende de las prioridades interesadas de los medios privados?, es la desesperación de la prensa comercial por imponer su agenda y sus intereses por encima de todos los demás.



Rafael Correa: “Yo veo una arremetida de la prensa mercenaria, para de nuevo que sean ellos los que imponen el programa de gobierno, los que imponen la agenda legislativa, es interesante, ojalá los chicos de periodismo, de ciencias políticas, de ciencias sociales estudien esto, cómo desde la prensa nos ponen las prioridades, ahora resulta que el principal problema de este país es la Ley de Comunicación, quién puede creer una tontería así, pero eso es lo que trata de imponer esa prensa, a no caer en la trampa, a gobernar, a legislar en función del bien común, de la urgencia de nuestro pueblo y no en función de las conveniencias de la prensa mercantil”.

La libertad de expresión ya es de todos



“El periodismo mercenario se apropia o genera disputas de poder y se pone del lado del grupo al que obedece o se pertenece. El periodismo mercenario usa la tradición el prestigio y la reputación –falsas o reales- de las que goza convirtiéndolo en servilismo disimulado. La honestidad, de la que se jacta, no es más que un vulgar cinismo”.



Leonardo Sai

Sociólogo y ensayista argentino



“Esto es importante, vamos a terminar en esta última parte del enlace, recordando la principales mentiras que impuso la prensa corrupta, la prensa mercantil, nuestra más grande adversaria de todos estos años, yo no como cuentos a estas alturas, para que me digan demócrata tengo que decir que la prensa es lo mejor del mundo, que todos los periodistas son honestos, que están por encima del bien y del mal, como cualquier grupo humano hay periodistas honestos que dejan la vida por cumplir con su deber y hay periodistas “rocola”, les dan una moneda y tocan el disco que les pidan, ya a estas alturas de mi vida no voy a guardar las formas en estas cosas, digo las cosas directamente, frontalmente, el más grande adversario ha sido esa prensa corrupta, mercantilista que nos ha tratado de engañar permanentemente, hay que criticar a esos negocios dedicados a la comunicación, es criticar la libertad de prensa, es como decir que criticar al presidente es criticar la democracia, ya no insulten nuestra inteligencia, hay que estar muy atentos para en estos próximos cuatro años no creerle nada a esa prensa mercenaria, que cree, confunde, libertad de prensa con libertad de empresa”.



“Cuantas mentiras han planteado durante todos estos años, todas se les han derrumbado, pero una y otra vez intentaron desestabilizar al Gobierno, engañar, dañar el corazón de la gente, quitarle su buen ánimo, que odie y de ahí el país divido”.



“Debemos estar atentos, debemos exigirles a esos medios mercenarios que entiendan que están proveyendo un derecho, no una mercancía más, que tienen que respetar ese derecho que tenemos todos los ciudadanos a la información, un poderoso instrumento es la Ley de Comunicación, pero también se requiere conciencia ciudadana, exigir, empoderarnos para que cumplan con su deber los medios de comunicación, una buena prensa es fundamental para la democracia, pero una mala prensa es mortal para esa misma democracia”.

Video



“Estoy seguro que con Lenín continuará la revolución, continuará el informe, de otra forma talvez, pero en forma permanente a nuestro pueblo de lo que haga el Gobierno también y desde este marco magnífico del parque de los Samanes en el Enlace 523, el último Enlace del presidente Rafael Correa, un inmenso abrazo a todas y todos las ecuatorianas y ecuatorianos, especialmente a aquellos que se encuentran en tierras lejanas, muy especialmente a nuestros migrantes como siempre, aquí han venido delegaciones de todos los rincones del país, pero por ahí miré un letrero migrantes de Orlando bienvenidos queridos hermanos ecuatorianos y gracias por todo lo que han hecho por la patria y que mejor manera de terminar estos enlaces, el número 523 que continuando con nuestro trabajo, continuando con nuestra práctica profundamente democrática, profundamente responsable de informar a nuestra gente”.



Año 2007, por decisión de la prensa de pronto la ecología se vió seriamente amenazada por una supuesta matanza de tiburones, todos los días estos animales aparecían muertos en las playas, fue primera plana en diarios y noticieros.



La prensa nos metió un inexistente holocausto de tiburones, movilizaciones en contra del Gobierno a causa de la desinformación y manipulación mediática por un supuesto holocausto de tiburones que nunca existió, todo fue mentira, meses después varios reconocimientos internacionales ponían al Ecuador como ejemplo en la conservación y manejo de los tiburones gracias al decreto expedido que según la prensa originó la matanza.



Año 2008, para impulsar el NO a la Constitución, nos mintieron otra vez, nada de lo que dijeron ocurrió, pero usaron todos los métodos para evitar que el pueblo apruebe su nueva Constitución, hasta quisieron agredir al Presidente y dijeron después que él lo provocó, fue mentira.



Año 2009, diario Expreso daba cuenta de los contratos con Fabricio Correa con el Estado y la prensa y la oposición quisieron involucrar al Presidente, se llegó a decir que la estrategia fue terminar unilateralmente los contratos para enriquecer a Fabricio Correa, fue mentira, todos los juicios fueron ganados por el Estado, los veedores forjaron un informe, se editaron declaraciones del Presidente para llegar a una burda conclusión acusatoria que el Presidente si conocía de los contratos de su hermano con el Estado, fueron descubiertos en su mentira.



Año 2010, por una ley de servicio público, la oposición y la prensa calentaron los cuarteles policiales y militares, engañaron a los uniformados con una supuesta eliminación de derechos y provocaron una insubordinación armada que terminó con una intentona golpista que quiso asesinar y derrocar al presidente Correa. Fue la primera vez que el pueblo salía a las calles para defender al Presidente. ¿Pero que decían los opositores?, quedaron develados ante la fuerza de la verdad, el tiempo demostró que la ley nunca quitó derechos, por el contrario los uniformados mejoraron sus salarios y aumentaron sus garantías, lo que siempre se dijo



Año 2011, la campaña por el NO en la consulta popular llegó a los extremos de la violencia, en Zamora, en Riobamba, fue mentira, como toda la campaña de la oposición y la prensa, tras la consulta se creó un mejor marco institucional, el sistema judicial por ejemplo, hoy es un gran referente para toda la región.



Año 2012, una regulación para formar una base de datos que permita certificar la sanidad de nuestra ganadería para evitar el robo de ganado y un censo agropecuario hizo que la oposición y la prensa mientan con el areteo, dijeron que el Estado iba a llevarse el ganado, que el areteo servía para poner un impuesto a los animales, que las cabezas de ganado ya no eran propiedad de los indígenas, distorsionando la Ley de Aguas llamaron a los indígenas a tomarse las vías con violencia, fue mentira.



Año 2013, se denuncia que el Presidente se toma por asalto los cuarteles y el cambio de mando se convirtió en un acto político y no castrense, Ecuavisa multiplicó el rumor, presentando incluso documentos falsos, fue mentira, los ascensos se dieron de acuerdo a la ley sin preferencias políticas, ni personales, por esas fechas se aprobaba la Ley de Comunicación y los opositores vaticinaban la muerte de la prensa, nada de lo que dijeron ocurrió, todos mintieron.



Año 2014, los médicos se levantaron por una desinformación de la prensa comercial, los periodistas manipularon el artículo que regulaba la mala práctica profesional cambiando a propósito una letra y con eso decían que las cárceles iban a estar llenas de médicos porque supuestamente el artículo así lo permitía, fue mentira, para sancionar la mala práctica profesional debían recurrir a acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas, pero el mismo medio que manipuló el artículo insistía, ‘Una vocal no causa el malestar médico’, mintiendo el periódico decía que aquello no cambia el sentido medular de esa opinión, se develó la mentira, pocos meses después como siempre se dijo empezaron a bajar los casos y hoy con la vigencia del nuevo Código Penal son la tercera parte, con requisitos más estrictos para sancionar a un médico, todos mintieron.



Año 2015, falsedades y mentiras de la prensa y la oposición alrededor de la Ley de Herencias y Plusvalía hicieron que los mismos de siempre salgan a las calles, basado en mentiras se boicoteó el trámite de una ley, violencia extrema, destrucción, decenas de policías heridos, pocos días antes de la venida del Papa Francisco, el Presidente retiró las leyes para no perjudicar la visita, por cierto la Ley de Plusvalía fue aprobada y nada de lo que anunció la partidocracia ocurrió.



Año 2016, una publicación de un chisme en una página de chismes contra el vicepresidente Jorge Glas en un cuestionado periódico de Panamá era el epílogo de una campaña sucia sin precedentes contra la revolución ciudadana, se hizo de todo para vincular al Vicepresidente en actos de corrupción. En un hecho inédito el vicepresidente Glas pidió personalmente que lo investiguen, abrió sus cuentas para que la Contraloría las audite, solicitó a 140 países que informen si tiene cuentas o depósitos y no se encontró nada, la campaña sucia en su contra no tuvo precedentes, todos mintieron.



Años 2017, medios privados y una encuestadora fraudulenta pusieron a su candidato como Presidente de la República, a las cinco de la tarde el día de las elecciones en segunda vuelta anunciaron un falso resultado y proclamaron presidente a quien perdió las elecciones, nunca ese resultado fue validado porque hasta Participación Ciudadana lo desmintió, pero cayó la verdad, que Lasso jamás ganó, Cedatos y Ecuavisa mintieron y con esa mentira alteraron al país.

Rafael Correa: “Es increíble la audacia de nuestra oligarquía en complicidad con cierta prensa”.



“Como en base a la repetición esta gente cree que esta la demostración, como se ensañan contra una persona, el objetivo estratégico de la última campaña con sus asesores mexicanos, venezolanos fue Jorge Glas, entonces empezaron una campaña brutal para destrozar la honra de un compañero honesto como Jorge Glas Espinel, nunca más permitamos esas cosas, si tienen pruebas que las presenten, todavía estamos esperando esas pruebas, los ladrones son otros, los que estando en el Gobierno tomando decisiones congelaron los depósitos de la gente y pusieron una intermediaria como Andean Investment para comprar los certificados de depósito de la gente que no podía sacar su propia plata y se lo compraban al 40% de su valor nominal y ganaron USD 30 millones en dos años jugando con el dolor, las lágrimas, la sangre de nuestro pueblo, esos son los corruptos, nosotros somos un Gobierno honesto, de manos limpias, patriotas, que defiende el bien común, pero nunca más permitir estas prácticas, ya es la práctica de la prensa contra todos los gobiernos de izquierda, porque es realmente imposible de evitar que en el ejercicio del poder, más aún durante diez años, no haya un traidor que recibió una coima en un paraíso fiscal”.



“Por último, creo que con esto, esto fue la cereza del pastel, yo creo que en muy pocas partes del planeta se ha visto algo así, que el presidente electo de un país haya sido proclamado no por la autoridad electoral, sino por Ecuavisa, un canal comercial absolutamente partidario de ese candidato, que vergüenza, que sinvergüenzas y a diferencia de Rafael Cuesta de Canal Uno que renunció por ese error, estos prepotentes, vanidosos ni siquiera han pedido disculpas, esa es la prensa que enfrentamos día a día, esa es la prensa que hemos enfrentado estos diez años y se jactan de honestos y a mí no me van a convencer con botox, ni con cara de circunstancia, seguirán siendo sinvergüenzas”.



“Teleamazonas el mejor representante, al menos en canales de televisión de la prensa corrupta, a nivel escrito se pelean entre diario La Hora, El Universo y Expreso, ayer sacó un compendio de lo peor de los enlaces ciudadanos, como dizque calumniaba, insultaba, invitaba a golpes, rompía periódicos, bueno para que tengan material para el próximo lunes, aquí está diario La Hora, entiendan que ya no sorprenden a nadie”.