Enlace Ciudadano 521 desde Guayaquil, en la provincia de Guayas

El vicepresidente Jorge Glas dirigió el Enlace Ciudadano 521, este sábado 6 de mayo del 2017, desde la Unidad Educativa Salesiana Cristóbal Colón, en la Rosa Borja de Ycaza 115 y Maracaibo, en Guayaquil, provincia del Guayas.

Jorge Glas:



"Un saludo grande para el presidente Rafael Correa, siempre estará con nosotros. Este de seguro será mi último enlace en este período de Gobierno como Vicepresidente de Rafael Correa Delgado. El presidente electo Lenín Moreno Garcés decidirá sobre los enlaces ciudadanos. No tengo la información del formato, si van a continuar, no lo sé, la verdad”.



“Yo quería hoy hacerlo aquí en el Colegio Cristóbal Colón. Muchas gracias. Este es la sabatina número 37, encabezada por mí”.



“Antes que nada, querido Guayaquil, ganamos con el binomio del pueblo. No había hecho un enlace ciudadano hace mucho tiempo. Ustedes saben que pedí licencia para hacer campaña electoral. Triunfó el pueblo, continúa en el poder”.



“Ha sido un privilegio acompañar al compañero y amigo Presidente Rafael Correa Delgado por 10 años. Ahora toma la bandera otro gigante de la historia del Ecuador. Nuestro compañero Lenín Moreno, a partir del 24 de mayo. ¡Qué privilegio ser su vicepresidente y continuar trabajando para ustedes, para el pueblo ecuatoriano!”.



"Tenemos mucho trabajo durante el proceso de transición con el nuevo Gobierno del Ecuador. Gracias al pueblo por hacer de la Revolución Ciudadana el proyecto político más grande de todos los tiempos. La Revolución Ciudadana continúa en el poder para generar Buen Vivir para todos los ecuatorianos".



Video: Resumen de 37 Enlaces Ciudadanos, en los que ha presenciado el vicepresidente Jorge Glas. En donde enseñó su proyecto político.



Inauguración la Unidad Educativa Siglo XXI Gabriel Iriarte Ríos



Video: Inauguración la nueva Unidad Educativa Siglo XXI Gabriel Iriarte Ríos, en San Gregorio (Muisne), al sur de la provincia de Esmeraldas. Unidad Educativa Siglo XXI sirven para que los habitantes de Manabí y Esmeraldas continúen con su actividad académica.



Jorge Glas:



"La promesa de reconstruir y dejar mejor que antes a las zonas afectadas, se está haciendo realidad día con día. El compañero presidente electo Lenín Moreno me pidió continuar presidiendo el Comité de Reconstrucción. USD 330 millones invertidos en Unidades Educativas del Milenio en todo el país. Ya existen 78 unidades educativas del Milenio funcionando a nivel nacional”.



Seguro agrícola en zonas afectadas por el invierno



Jorge Glas:



“Aquí había una cosa muy particular. Había ciertas zonas que no querían ser fumigadas. Yo visité las dos. Visité las zonas que no fueron fumigadas, donde la afectación al maíz fue total y las zonas que sí fue fueron fumigadas, donde hubo algo de recuperación en producción”.



“Yo no entiendo por qué algunos compañeros se negaron a la fumigación. En todo caso, estamos reaccionando con todo el apoyo. Igual de la banca pública y Ministerio de Agricultura con kits subsidiados”.



“Para los próximos cuatro años, vamos por la universalización del seguro agrícola. Sé que tiene dificultades. Hay que mejorarlo. Es un proceso donde hay una curva de aprendizaje natural. Aquí se ve la importancia de tener un seguro agrícola que debemos mejorarlo en los próximos cuatro años”.



"Ayudaremos al sector agrícola a recuperarse de las secuelas de este fuerte invierno. Vamos otorgar créditos al sector agrícola y comercial. Se tiene prevista una gran minga agropecuaria para los próximos cuatro años. Buscamos el poder no para servirnos, sino para servir a la ciudadanía muchas gracias a todos los compañeros agricultores, a la ruralidad de mi patria. Muchas gracias a los montubios, me siento yo montubio”.



Video: Fuerte invierno en la costa ecuatoriana, un total de 17 524 ha. Sufrieron fuertes inundaciones especialmente las zonas de Manabí, Los Ríos y Guayas.



Intervención Ricardo Zurita, gerente de BanEcuador:



“En Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, estamos otorgando refinanciando deudas y otorgando nuevas operaciones de crédito, solamente en Manabí estamos reestructurando casi 10 millones de dólares en 2 700 operaciones que hemos generado la reestructura correspondiente y vamos a otorgar nuevas operaciones de crédito, vale recalcar que no es solo para el sector agrícola, también es para el sector comercial. En Manabí, Esmeraldas hemos otorgado 125 millones de dólares de crédito para la reactivación y reconstrucción productiva atreves de BanEcuador, con 19 mil operaciones de crédito que son 19 mil familias. En un año hemos dado 650 millones de dólares”.



Jorge Glas:



“Estamos pasando por un invierno muy fuerte que afectó cultivos; los proyectos multipropósitos cumplieron su rol. 51 parroquias de Guayas, Manabí, Los Ríos y Santa Elena fueron atendidas con fumigación para Control Plagas Maíz. 7300 agricultores se beneficiaron con fumigación para Control Plagas Maíz en las 4 provincias afectadas”.



Emergencia por inundaciones e información sobre las afectaciones de las lluvias en productos y provincias.



Proceso de reconstrucción y cierre de albergue



Jorge Glas:



“Luego de estar en Cojimíes, fuimos al cierre simbólico del albergue Divino Niño. Ya dispuse que la empresa eléctrica vaya a visitar todas las casas en las nuevas ciudadelas para que financie a largo plazo, la cocina eléctrica de inducción. Muchas familias no tienen cocina”.



“En Pedernales cerramos el albergue Divino Niño y 100 familias ya cuentan con nuevas viviendas en Ciudad Jardín. Nosotros estamos desde el primer día, caminando con los manabitas y cumpliendo nuestra promesa de reconstruir y dejar mejor que antes. El enorme desafió es recordar sin dolor”.



"Personas con discapacidad de albergue Divino Niño en Pedernales, recibirán casas adecuadas para ellos. Estuvimos en Jipijapa para hacer un recorrido en las zonas afectadas y planificar la reconstrucción".



"Tenemos el desafío de que durante este mes, ninguna persona viva en un albergue".



Video: Entrega de vivienda y retiro de carpas en los albergues.



Hugo Ortiz, beneficiario del albergue: “Fue algo difícil para nosotros, pero ahora es otra época. Ahora es diferente. Gracias a este Gobierno, a las personas que nos han ayudado, mutuamente e incansablemente. Nosotros como albergue Divino Niño, quedamos muy agradecimos porque ya contamos con algo muy hermoso y podemos decir que es nuestro”.



María Pacheco, favorecida: “Nosotras, las personas albergadas, estamos agradecidas por todo lo que han hecho por nosotros. También agradecer a los señores militares, policías, Ministerio de Salud y MIES, que estuvieron durante un año con nosotros, apoyándonos, dándonos las tres comidas”.



Néstor Alcívar, alcalde de Pedernales: “Nos estamos levantando y tenemos la convicción y la seguridad que con nuestro Presidente electo, Lenín Moreno y con usted también, vicepresidente Jorge Glas, vamos a seguir reconstruyendo Pedernales y Manabí”.



Intervención Carlos Bernal, secretario técnico del comité para la reconstrucción:



“Luego del terremoto del 16 de abril logramos cerrar el albergue de Portoviejo, sin embargo por las afectaciones del invierno tuvimos que nuevamente abrir, es un albergue que tiene todos los servicios básicos y un modelo de gestión que garantiza el bienestar y la seguridad de las familias que se encuentran ahí. Estamos buscando un terreno para construir una nueva ciudadela”.



Jorge Glas:



"Cerca de 50 000 empleos se han generado en Manabí y Esmeraldas durante el proceso de reconstrucción. Después del terremoto hicimos una promesa: dejar mejor que antes a Manabí y Esmeraldas. Tenemos que conseguir que el mundo no hable del terremoto de Ecuador sino de Ecuador después del terremoto".



Luego del primer año del terremoto del 16 de abril



Jorge Glas:



"El martes 2 de mayo rendimos cuentas luego del primer año del terremoto del 16 de abril".



Video: Terremoto del 16 de abril, desastre natural más devastador en las últimas décadas, con más de 3 500 réplicas, 671 fallecidos.



El comité de reconstrucción ha trabajado en tres ejes de acción:



Eje de emergencia: 113 personas rescatadas, casi 5 mil atenciones emergentes en las primera 72 horas, 84% de energía restituida en 5 días, telecomunicaciones rehabilitadas en 78 horas, 12 mil personas damnificadas en albergues, 146 unidades educativas afectadas severamente.



Eje de reconstrucción: Más de 20 mil familias recibieron bonos de acogimiento, arrendamiento y alimentación, 55 mil estudiantes retornaron a clases en 79 días, adecuación de 875 unidades educativas, 23 mil 954 viviendas entregadas, 87 km de vías, 25 tramos viales recuperados, 5 nuevas vías, 18 proyectos de saneamiento y agua potable entregado, 12 centros de salud rehabilitados y 5 nuevos, 4 nuevos hospitales en construcción, 1 645 familias han dejado los albergues.



Eje de reactivación productiva: La reconstrucción de zonas afectadas requiere de una inversión de más de 3 300 millones, la Ley de Solidaridad recaudara 1 503 millones de dólares hasta mayo, 1 834 comerciantes reubicados (Nuevo Tarqui), 4 nuevos puertos artesanales en construcción, más de 50 mil empleos directos y más de 126 mil empleos indirectos, más de 266 USD millones en créditos.



Jorge Glas:



"La cuantificación inicial de daños para la reconstrucción es de USD 3 343,8 millones".



“Todo esto ha sido posible al liderazgo claro del Presidente de la República la decisión política, no solo de prometer reconstruir si no de aplacar financieramente con la Ley de Solidaridad, gracias a todos los asambleístas que nos respaldaron”.



Intervención Carlos Bernal, secretario técnico del comité para la reconstrucción:



“En educación son 160 escuelas que se construyen en este momento en Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo, 160 escuelas en tiempo récord”.



Acuerdo con Unión Europea UE



El acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), protege a los productores ecuatorianos garantizando más empleos.



Jorge Glas:



“El acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), que en sus primeros meses de aplicación ha reflejado un incremento notorio en relación al período enero – abril, del año pasado”.



“En términos sencillos las exportaciones de Ecuador a la UE de enero a abril de 2016, pasaron de 898 170 millones y de enero a abril de 2017, ya estamos exportando 1 016 663 millones. Las exportaciones en el sector agrícola pasaron en el mismo período comparativo, de USD 508 634 millones a USD 552 254 millones, con un crecimiento del 9%. Lo mismo ocurrió con la pesca y la industria, que pasó de USD 389 536 millones a USD 464 409 millones, con un aumento del 9%”.



“Por ejemplo el atún, en el mismo período. En las conservas en atún, en la primera línea, pasaron de USD 135 millones a USD 211 millones, con un crecimiento del 55% de las exportaciones. Esto ha sido muy importante también la reactivación productiva de Manta”.



Intervención Santiago Apunte, subsecretario de Defensa y Normativa Comercial:



“La diferencia que hubiese existido si no había acuerdo, era muy importante. El Ecuador en resumen, hubiera tenido que pagar más de USD 400 millones en aranceles para llegar a la UE. No solo eso, hubiéramos comenzado a perder mercados, en favor de países competidores”.



“Estamos tomando las medidas necesarias para que el acuerdo funcione plenamente. Hay unos procedimientos que había que ajustar. Ya se están ajustando y los resultados se ven claramente. Por eso estamos llegando a la UE”.



Casos de corrupción

​

Jorge Glas:



“El pasado fin de semana, el Presidente Rafael Correa acusó a la Fiscalía de publicar información falsa, esto al vincular la detención de Alecksey Mosquera por el caso Odebrecht con el proyecto de Toachi Pilatón. Sin embargo, varios actores políticos interpretaron que el mandatario estaba en defensa del exministro”.



“Se pretende decir que el Presidente Correa les está defendiendo, eso no es cierto compañeros, lo que ha pedido el Presidente y pedimos todos, es rigor en las noticias que se dan. Que sea exactamente y sobre todo cuando se trata de una persona. El Presidente Correa ha sido muy claro en su mensaje y lo quieren distorsionar, lo que pidió fue rigor y de hecho tuvo que haber una rectificación por parte de la Fiscalía. Porque en una declaración de una abogado, de un detenido en España, mencionaba a este exministro que está detenido, y que tiene que ser investigado, de hecho hay alguna irregularidad”.



“La presunta coima de un millón de dólares que la empresa brasileña habría entregado al exministro, dos años después de haber terminado su función. ¿Cómo así va a recibir tremenda cantidad de dinero y afuera? de esta empresa corrupta, corruptora y corrompida de Odebrecht que pretende señalar a todo el mundo, presidentes de varios países, expresidentes, ellos son los que están presos, son los corruptos”.



“En caso de encontrar un caso de corrupción en su gobierno, aplicarán el peso de la ley. No por eso van a cuestionar nuestro gobierno, es doloroso encontrar casos de corrupción, sobretodo en exministros”.



“Yo pedí a la Fiscalía General de la Nación a pedir que se realicen dos actividad específicas. Primero que tome declaración y segundo que investigue en paraísos fiscales si es que algún funcionario tiene cuentas no declaradas y saben para quien pedí la investigación para todos los ministros, exministro, me incluyo, que declaren si tuvieron algún tipo de ejecución con Odebrecht y la declaración financiera que en mi caso ya empezó por parte de la unidad de delitos financieros. Yo no tengo nada que ocultar”.



“Yo he leído en la prensa que ya van 12 o 13 países que certifican que Glas no tiene un centavo ni un tornillo en ninguna parte. Yo no tengo nada que ocultar, yo quiero que judicialmente se solicite esa información”.



“Como dicen que todo es culpa mía. Atropellan un perro en la esquina, es culpa de Glas. Llueve mucho en Quito, es culpa de Glas. Hay inundaciones, es culpa de Glas. A un policía lo encuentran con dinero escondido en el piso, que ha sido de mi seguridad, así lo haya sido, qué tengo que ver. A mí me han virado como bolsillo de payaso y estoy contento de que sigan revisando e investigando porque no tengo nada que esconder”.



Y yo defiendo la gestión un gobierno honesto, que ha luchado siempre en contra de la corrupción. “Casos puntuales, tienen que investigarse y recordemos compañeros, que esto fue parte de la agenda política de la oposición”, esto al recordar el caso de Carlos P. Y. y de Pedro Delgado.



“Todo me nombraban, soy culpable de todo. ¿Saben de qué soy culpable? del cambio de la matriz energética, del cambio de la matriz productiva, de que haya Internet en el último rincón de la patria, de que seamos exportadores de energía, de que produzcamos más arroz, trigo, maíz y cacao”.



Video: Publicación de una columna de la Estrella De Panamá y de otros medios de comunicación nacionales.



El gobierno de la Revolución Ciudadana es el más transparente de la historia y el que ha luchado contra la corrupción.



Video: Entrevista a asambleísta Christian Viteri, en Ecuavisa.



Jorge Glas:



Rechazó las declaraciones realizadas esta semana por parte del asambleísta Christian Viteri, por lo que Glas pidió que el supuesto documento que el legislador tiene presenta la respectiva denuncia. "La manipulación, ¿qué gobierno de la historia ha hecho un proceso de fiscalización tan extremo?".



“Yo tengo conciencia de que me van a seguir atacando ya me han investigado, venga lo que venga, me seguirán investigando y el que tenga algo que esconder saldrá a la luz y este es un gobierno decente y yo lo defenderé siempre, nuestra gestión y trabajo y si hay corrupción, le caemos con el látigo de la justicia”.



Elecciones 2021



Jorge Glas:



"Sigo esperando que Lasso vaya a una notaría para que declare juramentadamente cómo se compró el banco, se enriqueció durante el feriado bancario, cómo es que multiplicó por 30 el patrimonio en paraísos fiscales, durante el feriado bancario y los años posteriores”.



“Yo ya no seré candidato, yo ya me retiro, no me tenga miedo, públicamente le invito a un debate, yo ya no seré candidato en el 2021 lo emplazo a un debate, no solamente de estos temas, usted deberá exponer la compra de CDR, las empresas en paraísos fiscales, tendrá que decir si evadió impuestos y yo le debato de cualquier tema”.



“Pido a usted transparentar sus cuentas va a la notaria y yo me someto los próximos 30 años que me audite la Contraloría mi patrimonio, ya me han revisado desde el 2007, le invito a un debate de cualquier tema, la sociedad necesita saber de dónde viene su capital”.



Caso Frecuencias



Jorge Glas:



“Sé que soy un objetivo político, el caso de corrupción, de un supuesto tráfico de influencias para la asignación frecuencias, en donde el acusado fue un exasesor suyo. Fueron ellos, quienes denunciaron el hecho en la fiscalía, yo también puse la denuncia con Paola Pabón”.



Video: Lucha contra la corrupción, en caso Frecuencias



Paola Córdova, fiscal de Pichincha, parte del desarrollo, explicó: “Fiscalía toma la versión del señor Gerardo Morán y él inicialmente indica que él le piden la cantidad de USD 200 mil para ser beneficiado en una asignación de frecuencias. Él cancela la cantidad de USD 80 mil por lo mismo y que precisamente se trataba de unos funcionarios de la Vicepresidencia”.



“En este sentido se llama a que rinda el testimonio y el cambia todo lo que inicialmente dijo en su versión, en su testimonio se retracta e indica que los 80 mil que el canceló eran para estudios y análisis conceptuales del proyecto que concursaría”.



Jorge Glas:



“Les digo con mucha fuerza, quien sea, látigo en contra de la corrupción. Ni mi nombre, ni el de nadie se toman para traficar influencias. De donde venga, de donde haya trabajado, ¡qué pena! Aquí no hay cálculo político, sencillamente actuamos con la ley, aplicando la justicia”.



“Este, avanzó como lo dispone el estado de derecho, con la Fiscalía. Se emitieron medidas cautelares contra los acusados y se llamó a la audiencia de juzgamiento. Se dictó sobreseimiento definitivo porque la Fiscalía en la audiencia de juzgamiento no logró su objetivo de denunciar porque el denunciante cambio su testimonio contradiciéndose”.



“En un Estado de derecho es únicamente la justicia la encargada de juzgar. El Gobierno nacional demostró que el combate a la corrupción es frontal venga de donde venga. Yo lucharé contra la corrupción de forma permanente. No permitiré que manchen mi honra ni la gestión de un gobierno honesto”.



"No permitiré que manchen mi honra ni la gestión de un gobierno honesto. Dedicaré mi vida a limpiar mi honra. Soy un guerrero y seguiré luchando junto a mi pueblo".





Planificación en la industrialización



Video: Ecuador avanza en el cambio la matriz productiva, Durante la Década Ganada la industria género 165 mil plazas de trabajo desde el 2006 y se espera que se incremente a 251 empleos más.



Intervención Santiago León, ministro de industrias y productividad



“Hoy nos podemos plantear esta agenda agresiva por industrialización gracias a todo lo que hemos hecho estos últimos diez años, también en una fuerte agroindustria por los multipropósitos, estamos más conectados a la capacidad de desarrollo. Lo que nos hemos planteado por dos ahora nos estamos multiplicando por tres”.



Jorge Glas:



“Estamos cambiando la matriz productiva, pronto tendremos 16 millones de emprendedores pero el desafío que gran parte de esos emprendedores sean innovadores”. Esta es la Década Ganada, para todos los ecuatorianos e incluyendo los empresarios”.



Década Ganada



Jorge Glas:



“Tanto respaldo del sector rural a la Revolución Ciudadana. 650 millones en créditos para pequeños agricultores, incluidos los del terremoto, después del terremoto lograron dar crédito después de tres días”.



Video: 10 años en el sector del agro del 2006 al 2016 pasó la pobreza rural del 61% al 38%

​

Intervención Xavier Ponce, ministro de agricultura, ganadería, acuicultura y pesca:



“Están señalados los tres campos que con más claridad hemos trabajado, con un objetivo, siempre con un objetivo central, era transferir a los campesinos a los más pobres del campo, poder real sobre la producción y sobre la comercialización. La perspectiva con el compañero Lenón Moreno es llegar a 120 millones de dólares mensuales, vamos arrancar con la universalización del seguro”.



Jorge Glas:



“El desafío tal cual, es ser autosuficiente, y esto nos va a permitir ahorrar como 160 millones de dólares en divisas, en dólares”.



“Esta es una muestra que hay una profunda planificación de largo plazo que tiene que ser actualizada e innovada con nuevos actores con el nuevo gobierno, vamos por el desarrollo, vamos que sientan que no están solos”.



“Gran minga agropecuaria” para los próximos cuatro años. Al tiempo que reconoció el respaldo masivo que tuvieron en las recientes elecciones del sector rural como resultado del trabajo desarrollado en la última década a favor del campo”.



Aclaración: Código de la Niñez y Adolescencia



Intervención Karla Benítez, viceministra de Justicia:



“Las declaraciones hechas por Ernesto Pazmiño, están contextualizadas, para empezar el Código de la niñez y adolescencia es una normativa del año 2003. Que difiere totalmente en conceptos con la Constitución del 2008, existen figuras como corresponsabilidad, tenencia compartida, y patria potestad que están previstas en la Constitución de la República que no constan en este cuerpo normativo actual. Es por eso que esta reforma al tema de los apremios está en contexto diferente a lo dicho por el defensor público, Ernesto Pazmiño”.



“Es completamente falso, no queda a la voluntad de los padres la fijación de la pensión si no a los jueces y a los mediadores. Otra de las declaraciones que hizo el Defensor público que la eliminación de la tabla, sin embargo esto seguirá vigente lo que se ara es un análisis de la situación real de los padres al fin de determinar el monto real a la pensión alimenticia del niño o niña o adolescente al interés del menor.



Adicionalmente habla sobre el tema de la eliminación de prisión de libertad, lo cual es completamente equivocado y desinformando a la ciudadanía. La eliminación de prisión de libertad está contenida en la Constitución, si la Constitución prevé que se de prisión a aquellos padres que han incumplido con las pensiones alimenticias”.



“Lo que nosotros estamos proponiendo dentro de las reformas es que se module la forma analizando la situación real de los padre, para que no sea la primera opción la prisión de libertad, hay otras alternativas, como apremio nocturno, como compromisos de obligaciones”.



Jorge Glas:



“Lo dicho por el Defensor público es que los padres van a fijar la pensión, esto es completamente falso”.



“Si un padre o madre no tiene empleo, no puede cumplir con la pensión y se le detiene no va a poder conseguir empleo”.



“Lo que dijo el Defensor público no es cierto y queda aclarado”.