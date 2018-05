Encuesta Cedatos: La ciudadanía califica menos eficiente al manejo del desempleo y de la crisis en la frontera norte

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El porcentaje de aprobación de la gestión del presidente Lenin Moreno pasó del 47% al 46% al terminar un año, mientras su credibilidad subió del 39% al 42,3%, según la encuesta nacional de Cedatos, cerrada el pasado 17 de mayo.

En la encuesta de Cedatos se preguntó si el gobierno ha trabajado o no de forma eficiente en al menos 14 temas. El 66% respondió que ha sido eficiente en el respeto a la libertad de expresión; 57% consideró favorable la convocatoria al diálogo, mientras un 54% ve positiva la consulta popular, realizada en febrero pasado. A esto se suma la conformación del Consejo de Participación Transitorio cin un 52% de aceptación.



Muy por debajo con el 33% está el combate a la corrupción; al narcotráfico y drogadicción (30%), la administración gubernamental (28%) y el manejo de la justicia (26%).



Los porcentajes más bajos en cuanto a la eficiencia están en el manejo de la economía con un 17%, en tanto la gestión del endeudamiento externo y de las relaciones exteriores alcanzaron cada una el 16% de aprobación.



La encuesta evidencia que la ciudadanía mantiene reparos en la administración del desempleo y la generación de empleos; manejo de la crisis en la frontera norte y el secuestro de periodistas, pues apenas alcanza el 14%. Un punto más tiene el manejo de la inseguridad, delincuencia y violencia.



En el caso de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, las cifras de la encuesta muestran que su nivel de aprobación cayó del 33%, en febrero del 2018, al 24,3%, en el pasado 17 de mayo. En cuanto a su credibilidad también se evidencia un bajón en igual período, del 31% al 19,6%.



El 74% de ecuatorianos no conocen los nombres de los ministros y secretarios del Ejecutivo, apenas nueve funcionarios fueron identificados por el 24% de los consultados. Entre ellos, el mejor calificado por su gestión fue el de Hidrocarburos, Carlos Pérez, con el 68%.



La peor calificada es la canciller, María Fernanda Espinosa, con el 13%. A su calificación se añade que el 63% de los encuestados no conocían que es candidata a la Presidencia de la Asamblea General de la ONU y el 79% no votaría por ella para esta designación.