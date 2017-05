Empresas lanzan sugerencias ante el temor de ciberataques

Las amenazas no han parado y las empresas de seguridad informática temen que las cibermafias realicen más ataques globales, como el que fue reportado la semana pasada.

Ese día, bandas internacionales liberaronel virus WannaCry, que impactó en 150 países del mundo. Luego apareció Adylkuzz, con una afectación más fuerte en los ordenadores.



Por hechos como este, empresas que cubren plataformas digitales sugieren algo que ellos denominan “básico, pero primordial”: no abrir e-mails sospechosos que llegan de personas desconocidas.



Pero también se sugiere no usar dispositivos USB dudosos, no descargar software de sitios inseguros o verificar que las direcciones de páginas web usadas sean correctas y no clonadas por mafias.



Diego Oviedo de IBM señaló a este Diario que el WannaCry “fue un virus complejo, pues no está hecho como un solo programa, sino es un conjunto de módulos”.



El ataque de este virus se produjo por una vulnerabilidad que presentó las seguridades de Windows.



Oviedo, quien habló telefónicamente desde Perú, dijo que en marzo ya se conocía el problema que reportaba este programa. “Esa era una alerta; por eso se recomendaba usar parches virtuales que se los pueden descargar en la página de Microsoft y que son gratuitos”.



En esta semana, Microsoft fue señalada, porque supuestamente se demoraba en difundir gratuitamente una actualización de seguridad que habría permitido protegerse a todos los ordenadores.



La empresa solo había enviado esta actualización gratuita a los usuarios de la versión más reciente del sistema operativo Windows 10.



En el mundo, los usuarios pidieron que se libere el antivirus para todos, más aún cuando la empresa de seguridad informática Avast advirtió sobre la posibilidad de que se ataque a electrodomésticos que están conectados a la Internet.



Luego del primer ataque, los ciberdelincuentes exigieron que se le pague hasta USD 700, para devolver los archivos que fueron robados.



En Ecuador se calcula que el WannaCry afectó a 15 000 personas y a 27 empresas.



Oviedo asegura que si se paga el rescate se está ayudando a los hackers a que financien más golpes.



Santiago Acurio, juez de la Corte de Pichincha y experto en ciberdelitos, también recomienda no pagar por el rescate de los datos.

En tanto, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) pide que los afectados denuncien a través de la página ecucert.gob.ec. La intención es contabilizar y estudiar los ataques, para evitar que las cibermafias vuelvan a atacar.