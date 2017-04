Sector privado presentará un proyecto de ley a la nueva Asamblea

Las cámaras presentarán un proyecto de ley a la flamante Asamblea Nacional que se posesiona este 14 de mayo del 2017.

La propuesta buscará fomentar el empleo, el comercio exterior, las inversiones, el desarrollo agroindustrial y agroalimentario y también el apoyo a la microempresa.

Así lo señaló Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), en el evento Consenso Ecuador, que se desarrolló el jueves 27 de abril del 2017.



En el encuentro participaron representantes de las cámaras y asambleístas electos, tanto del oficialismo como de oposición.



Alarcón señaló que se necesitan ideas pragmáticas para salir de la recesión económica que actualmente atraviesa el país, que respeten las funciones del Estado, la dolarización y la propiedad privada.



El asambleísta electo por el Partido Social Cristiano, Luis Fernando Torres, señaló que se debe prevenir el caos y evitar llevar al país a una situación similar como la de Venezuela y añadió que no se debe formar parte de la red bolivariana.



Por su parte, el asambleísta electo por Alianza País, Pabel Muñoz, defendió al Régimen y aseguró que no existe autoritarismo y división en Ecuador, no obstante, aseguró que estarán abiertos a escuchar propuestas desde todos los sectores.



Mientras que Patricio Donoso, de Creo, sostuvo que en el país existe una excesiva carga tributaria que debe ser depurada para incentivar al empresariado y mejorar la productividad del país. Además, sugirió que se debe buscar un acuerdo comercial con Estados Unidos, aunque reconoció que en la actual situación geopolítica esto puede ser más complicado.



El sector empresarial tiene muchos incentivos, sostuvo la asambleísta electa por el oficialismo, Soledad Buendía, pero que no han sido aprovechados al 100%. Además defendió las leyes aprobadas por la Asamblea saliente y dijo que se las ha atacado por falta de conocimiento.



Torres añadió que se debe llamar a un Consejo Consultivo Público-Privado, como lo faculta el Código Monetario y Financiero, para tomar decisiones en materia económica de acuerdo a la coyuntura del país.



Además, se mencionaron otras propuestas de Consenso Ecuador -un documento elaborado por las cámaras productivas- como eliminar o reformar la Ley de Comunicación.



Finalmente, Muñoz señaló que el Gobierno no dejará de invertir en salud y educación y concluyó que estarán dispuestos a tender puentes con todos los sectores.