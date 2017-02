Empresarios piden que se audite al IESS

Representantes de los empleadores, trabajadores y jubilados exigieron este martes 14 de febrero del 2017 una auditoría externa sobre la deuda con el seguro de salud que el Estado mantiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y, en general, con todas las obligaciones estatales con la entidad.

El retiro de USD 2 506 millones de los estados financieros del IESS desde septiembre de 2016 tiene a estos grupos preocupados, según Patricio Alarcón, principal de la Cámara de Comercio de Quito. “Exigimos que se tomen acciones civiles y penales”, dijo Alarcón y añadió que cuando alguien elimina una cuenta de un balance es una falsificación de un documento y se debe penar.



De parte de los trabajadores, Ángel Sánchez, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), señaló que no se puede desconocer la deuda del Estado con el IESS y que tiene que pagar.



“No estamos dispuestos a que de esa forma tan inhumana se quiera quitar estos fondos a los trabajadores”, dijo Sánchez. Rechazó además que la comisión interinstitucional conformada por el Ministerio de Finanzas y el IESS haya determinado que ya no hay deuda.



“Es un atraco al bolsillo del pueblo”, enfatizó y pidió que los autores y encubridores de la eliminación de la deuda sean sometidos a la ley.



Francisco Ortiz, presidente del Frente Nacional de Jubilados del IESS, aseguró que ayer se envió una carta a la Contraloría que se pronuncie sobre el tema que afecta a los afiliados a la seguridad social.



Roberto Aspiazu, director del Comité Empresarial Ecuatoriano, dijo que es “paradójico que el deudor se dé mañas para no pagar”. El tema refleja la falta de autonomía del IESS, enfatizó. “Hacemos un llamado para que el Consejo del IESS se reúna y se pronuncie sobre este particular, porque es su responsabilidad”.



Alarcón recordó que no se conocen los balances del IESS del 2015 y del 2016. El directivo del gremio dijo que es responsabilidad del Consejo Directivo del Seguro Social revisar esos documentos.