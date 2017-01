Empresario es investigado por supuesta defraudación tributaria

Mauro T., empresario cotopaxense de 45 años, quedó con prisión preventiva luego de la audiencia de formulación de cargos que se realizó la noche del viernes 6 de enero del 2017 en la Unidad de Flagrancia, en el norte de Quito.

Momento de la detención de Mauro T. por parte de la Policía Nacional. La Fiscalía informo de la detención por su cuenta Twitter el 6 de enero del 2017 a las 23:00. Foto: @Dato_Certero

El hombre es sospechoso de una presunta defraudación tributaria. Así lo explicó el fiscal Carlos Valdiviezo, de la unidad de Delincuencia Organizada. En su exposición, el Fiscal sostuvo que Mauro T. tuvo altos ingresos económicos entre el 2012 y el 2016, pero en este último periodo no declaró el Impuesto a la Renta y tampoco se establece el origen del dinero, pues no registra ninguna relación laboral de dependencia.



Entre las evidencias que presentó la Fiscalía están dos informes del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en el que se establece un manejo, por transacciones y depósitos, de USD 6,4 millones entre el 2010 y 2016.



En esos informes también se advierte que entre el 2010 y el 2015, Mauro T. hizo inversiones en vehículos por USD 184 000, que aparentemente serían injustificadas. Y del 2012 al 2016 recibe fondos del exterior por USD 928 000.



Mauricio Garrido, abogado del empresario, aseguró que todos los ingresos y movimientos financieros de su cliente están "plenamente" justificados.



Por ejemplo, dijo que los USD 6,4 millones provienen principalmente de la venta de terrenos, más de 300 lotes en Cotopaxi que fue una donación de su padre a sus 12 hijos. E indicó que en abril del 2014, el progenitor le dio un poder para que vendiera el bien y que el dinero de esa venta ingresó a las cuentas del detenido.



Además dijo que como accionista de al menos seis empresas recibe dinero por diferentes conceptos, todos son movimientos lícitos. El abogado también explicó sobre la salida de capitales de su cliente. Según el SRI, en el 2015 pagó USD 3 760,22 por impuesto a la Salida de Divisas. Es decir, se transfirieron al exterior USD 75 205.



"No es que Mauro sacó dinero a los paraísos fiscales. Son pagos de tarjetas por consumos en el exterior. Todo está registrado".

Luego de escuchar estos argumentos, el juez de turno Rodolfo Navarrete, de Garantías Penales de Pichincha, ordenó la prisión preventiva del empresario y la retención de cuentas y prohibición de enajenar sus bienes.



Tras la detención del empresario, la Policía allanó su vivienda la noche del viernes pasado, en donde encontró cheques y documentos que serán analizados en la etapa de instrucción fiscal. Esta fase durará 90 días.