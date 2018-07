China Railway N°9 busca mediación para continuar contrato de construcción de escuelas

LEA TAMBIÉN

La mañana de este miércoles 18 de julio del 2018, la empresa China Railway N° 9 (Crec9), encargada de la construcción de 200 escuelas, se pronunció tras el anuncio del Ministerio de Educación de la terminación unilateral del contrato, del pasado viernes 13.

En una conferencia de prensa, los directivos de la empresa dijeron que el acto de terminación del contrato les parece injusto y que no darán paso a ningún pago de multas ni anticipos. Aseguraron que se ha cumplido con lo establecido en el contrato.



Los ejecutivos manifestaron que las 200 escuelas no han sido construidas debido a que el Ministerio de Educación solo entregó 57 predios, de los cuales siete no se encuentran en condiciones para la construcción. Por ende, solo 50 planteles han sido instalados, de los cuales 20 ya han sido recibidas por esa Cartera de Estado, con actas de entrega y recepción del bien. De esas 50 unidades educativas, 27 ya han sido ocupadas, aseguraron los directivos.



Wang Dong, representante de la empresa, aseguró que en distintas ocasiones se ha tratado de dar solución a la problemática, sin embargo, no se ha tenido respuesta favorable por parte del Ministerio. Dijo que no se procederá a ningún pago puesto que la empresa ya invertido cerca de USD 78 millones tanto para las escuelas como para la instalación de una fábrica procesadora para los materiales de las infraestructuras en el cantón Rocafuerte, Manabí.



“Lastimosamente, desde el inicio de este año, el Ministerio siempre ha venido rechazando comunicación de nuestra parte, situación que conllevó a que se decrete la terminación unilateral, que cesó imperativamente la ejecución del contrato”, se precisó en un comunicado al que se dio lectura al inicio de la conferencia de prensa.



Entre las acciones propuestas por la empresa, dijeron, está un proceso de mediación ante la Procuraduría General del Estado, por tratarse de una empresa pública de China y de un institución del Estado de Ecuador.



También se solicitó una opinión técnica imparcial para avalar el funcionamiento de las escuelas. Además la empresa indicó que presentaron una medida de protección al Consejo de la Judicatura, tras el anuncio del Ministerio, la cual obtuvo respuesta ayer martes 17 de julio en la que se declaró inconstitucional la resolución de terminar unilateralmente el contrato.



Los directivos aseguraron que buscan continuar con el contrato, incorporando las mejoras arquitectónicas, ensamblando las 150 unidades educativas restantes.



“La empresa desea solucionar los problemas por mecanismos amigables o por mediación de una tercera parte, y no contempla la posibilidad de aceptar la terminación unilateral".



Pero en la rueda de prensa del pasado 13 de julio, la viceministra Mónica Reinoso señaló que "la lamentable terminación unilateral del contrato se produce por incumplimientos establecidos en las especificaciones técnicas determinadas en los términos de referencia, por no cumplir con plazos establecidos, además por superar el valor de las multas, conforme a la normativa legal".



Reinoso dijo que 50 unidades educativas tienen del 80 al 100% del avance, pero no cumplen con especificaciones marcadas. Por ejemplo, el tipo de piso y cubiertas, deficiencias en conexiones, paneles, ya que son ensambladas; además tienen problemas en el sistema de bombeo de agua, desfogue de aguas lluvias, etc.



El Ministerio, detalló Reinoso, espera que se le devuelvan USD 58 millones. USD 29 millones fueron entregados como anticipo y otros 29 millones, por multas.



A través de un comunicado, la Cartera señaló que precautela el buen uso de los recursos públicos e impulsa la transparencia de la información sobre las acciones que lleva adelante. "Mantuvimos más de 40 reuniones durante el proceso contractual con la empresa China Railwal N°9 Engineering Group Co. Ltda., para garantizar la correcta y oportuna ejecución del contrato. Pero no construyó la totalidad de unidades educativas señaladas en el plazo estipulado, lo que originó el incumplimiento y la terminación unilateral del contrato".



El lunes 16, el Embajador de China y el subgerente general de la empresa fueron recibidos en el Ministerio. En la cita se repasó la situación jurídica del contrato y se conoció el pedido de la empresa de asistir a un proceso de mediación.