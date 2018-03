60 emprendimientos de mujeres que salieron de cuadros de violencia se presentaron en el sur de Quito

Una feria que se llevó a cabo la tarde y noche de hoy, viernes 9 de marzo del 2018, en la Plaza Cívica Quitumbe, en el sur de Quito, reunió a más de 60 microemprendimientos generados por mujeres que decidieron romper el círculo de violencia que vivían en sus hogares.

A través del programa SOS Mujeres Pichincha, impulsado por la viceprefecta de la provincia, Marcela Costales, estas mujeres recibieron ayuda legal y psicológica para salir del maltrato del que fueron víctimas.



Karina Yagual, beneficiaria de este programa, comenta que vivió violencia intrafamiliar durante varios años. Sin embargo, asegura que no podía tomar la decisión de separarse de su esposo, por miedo.



"Cuando uno tiene hijos siente temor de no poder conseguir un sustento diario. Además, hay muchos factores que a uno le impiden acabar con la violencia", indicó la mujer.



Al conversar con personas conocidas sobre lo que estaba viviendo le comentaron que podía solicitar ayuda gratuita a través de la línea 1700 767685 y decidió hacer la primera llamada.



En esa ocasión recibió el acompañamiento psicológico que necesitaba y, posteriormente, tomó la decisión de terminar con el miedo y acceder a la ayuda legal.



Pero el proceso no finalizó ahí, pues el programa busca capacitar a las mujeres en diferentes áreas como gastronomía, chocolatería, floristería, costura, belleza, entre otras.



Karina decidió explotar su habilidad en la costura y hoy tiene una microempresa de peluches, en la que ha podido dar empleo a otras mujeres víctimas de violencia.



Costales explica que esta iniciativa que empezó hace tres años con 200 mujeres hoy suma más de 22 000 socias.



"La principal causa que hace que la mujer se quede con un violentador es la dependencia económica, de allí la importancia de empoderarlas. El segundo motivo es el miedo, pues en muchos casos son amenazadas", indicó la funcionaria.



Durante la feria, artistas como Jaime Enrique Aymara y las agrupaciones musicales Tierra Canela, Banda 24 de Mayo, Grupo Escala, entre otras, que son los padrinos de este proyecto, deleitaron a los asistentes con sus interpretaciones y se unieron para decir "no más violencia contra la mujer".