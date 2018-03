Empleados de Gama TV piden una reunión con Lenín Moreno para dialogar sobre la situación del canal

Un grupo de empleados de Gama TVrealizaron un plantón la mañana del jueves, 22 de marzo del 2018, afuera del edificio de los medios públicos, ubicado en la avenida Eloy Alfaro y calle San Salvador, norte de Quito.

Ellos vestían chompas rojas y portaban carteles en los que le pedían una reunión con el presidente Lenín Moreno. "Sr presidente solicitamos audiencia", "Gamavisión, 40 años", indicaban las pancartas.



Mauricio Herrera es secretario del Comité de Empresa de los empleados de Gamavisión. Estaba preocupado porque, hace 28 días, la Superintendencia de Compañías dispuso que Televisión del Pacífico Dos, cuya razón social es Gamavisión, entre a un proceso de disolución.



Así consta en la resolución fechada el jueves, 22 de febrero del 2018 y firmada por Camilo Valdivieso, intendente de Compañías de Quito.



Ante eso, el dirigente y otros empleados convocaron al plantón esta mañana. "Presentamos un proyecto de reactivación económica a gerencia de medios públicos. Nos han dicho que nuestra propuesta debe pasar por la aprobación del directorio de esa dependencia. Lastimosamente, todos estos días, ese directorio no se ha reunido y no ha dado paso a la reactivación del plan".

Con la manifestación, lo que se busca es que el Directorio se reúna, resuelva y de paso al proyecto de reactivación económica.



"Entiendo que el gerente de medios públicos, por más de tres ocasiones, ha convocado al Directorio para que este tome una decisión, pero el directorio definitivamente no tiene la voluntad política", dijo Herrera.



Los empleados aseguran que les deben 11 meses de seguro social. Tampoco les han cancelado los sueldos de febrero, lo cual perjudica a 225 familias de empleados de ese medio de comunicación en Quito y Guayaquil.



Asimismo, ellos indicaron que han cambiado tres veces de gerente y eso les genera inestabilidad. "Los tres gerentes nos han dicho que la solución se va a dar, que tenemos que esperar y ser pacientes, pero la paciencia no ha resultado en nada".



"¡Gama no se muere!", era el grito que se escuchó en los exteriores del edificio de medios públicos.



Gladys Espinoza es maquillista en Gama hace 21 años. Indicó que vive momentos de incertidumbre. "Por los engaños, porque siempre son mentiras (frente a lo que pasa en Gama)".



Herrera indicó que esta mañana se prevé una reunión con Patricio Proaño, gerente de medios públicos para analizar la situación de Gama TV.