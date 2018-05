Empleados de Gama TV esperan venta de terreno valorado en USD 8 millones  para capitalizar al canal

LEA TAMBIÉN

Los empleados del canal Gama TV están a la expectativa de que la Gerencia de Medios Públicos acepte su proyecto de reactivación económica, presentado hace 15 días.

Lo indicó la tarde de hoy, miércoles 2 de mayo del 2018, Mauricio Herrera, secretario del Comité de Empresa de los empleados de ese medio de comunicación televisivo.



"Se ha demorado (...) Los planes eran que el accionista mayoritario los presente inmediatamente para que nos reactivemos económicamente; es decir, que podamos pautar publicidad, producir, reactivarnos como canal y tener nuestros propios ingresos".



El dirigente espera que el gerente de Medios Públicos, Patricio Proaño, acepte la propuesta presentada por los empleados. También quienes conforman el directorio, pero "eso todavía no ha sucedido".



¿En qué consiste el proyecto de reactivación económica? Herrera explicó la prioridad es salir de las causales que la Superintendencia de Compañías interpuso para entrar en liquidación.



Y para lograrlo -indicó el dirigente- se busca una capitalización con la venta de un terreno en Guayaquil, de propiedad de Gama TV, cuyo valor asciende a cerca de USD 8 millones.



"Tras la venta, al capitalizar el canal, salimos de la causal de la Súper de Compañías que es entrar en liquidación", dijo Herrera.



Otra preocupación del Comité de Empresa es que se cancelen los sueldos adeudados. Según Herrera les deben de la segunda quincena de marzo y abril.



También que se cubra lo que se debe al IESS y BIESS. "Ya es un año de adeudarles".



Los 225 empleados de Gama TV esperan que a más tardar la próxima semana se reúnan los integrantes del directorio de medios públicos para aprobar el plan de reactivación económica y se analice la venta del terreno.



"Si es que no lo hacen, nosotros vamos a tomar otras medidas porque no vamos a soportar esta situación", expresó Herrera. "Estamos en constante movilización (...) nuestra última medida será intentar cambiar al gerente de medios, que es el accionista mayoritario".



Eso ocurrirá si es que se demoran más de dos semanas en aprobar el plan de reactivación. "Ellos saben que esa será nuestra acción. Esperemos no llegar a eso".



Todo esto ocurre luego de que, el 22 de febrero pasado, la Superintendencia de Compañías dispuso que Televisión del Pacífico Dos, cuya razón social es Gamavisión, entre a un proceso de disolución.

El documento fue firmado por Camilo Valdivieso, Intendente de Compañías de Quito.