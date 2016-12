Empleadores proponen alza salarial de USD 6,95 para el 2017

La definición del acuerdo salarial para el 2017 -entre empleadores y trabajadores- aún no llega a un consenso, según Leonardo Berrezueta, ministro de Trabajo.

Hoy, 14 de diciembre del 2016, desde las 8:30 se reunieron en las oficinas de esta Cartera de Estado, centro norte de Quito, los representantes de empleadores, de los trabajadores y del Ministerio.



Tras tres horas y media de reunión, Berrezueta confirmó que pese a que el encuentro de hoy fue "productivo" existen temas como los porcentajes de inflación, productividad entre otros que todavía no se definen entre los sectores.



Pese a esto, el titular del Ministerio de Trabajo insiste en que están cerca de llegar a un acuerdo salarial. La inflación proyectada para el próximo año es del 2,5%, según datos presentados por el Ministerio Coordinador de la Producción, dijo Berrezueta.



Xavier Sisa, representante del sector empleador, sostuvo que la propuesta de la parte empresarial es un aumento del salario considerando una inflación de 1,9%; es decir, de USD 6,95. No obstante, dijo que mantienen en revisión técnica estos valores.



Sisa sostuvo que un "aumento considerable" del salario pondría en riesgo el empleo y "podría afectar sobre todo a las pequeñas y medianas empresas".



Oswaldo Chica, presidente de la Central Única de Trabajadores (CUT), en cambio, dijo que al gremio le preocupa la estabilidad de las plazas de trabajo. Y por eso presentaron algunas propuestas, aunque prefirió no dar cifras. Tienen expectativas de llegar a un acuerdo la próxima semana.



El lunes 19 de diciembre, a las 15:00, en el Ministerio de Trabajo se retomará la reunión para definir el aumento salarial. De no llegar a consensos, la Cartera de Estado definirá la cifra mediante acuerdo ministerial.