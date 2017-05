Macron: uso de armas químicas en Siria 'recibirá respuesta inmediata'

El "uso de armas químicas en Siria recibirá una respuesta inmediata" de Francia, aseguró este lunes 29 de mayo de 2017 el presidente francés Emmanuel Macron, en conferencia de prensa conjunta con su homólogo ruso Vladimir Putin en París.

"Existe por nuestra parte una línea roja muy clara, la utilización de armas químicas, por quien quiera que sea", advirtió, al término de un encuentro entre ambos en el Palacio de Versalles.



"Cualquier utilización de armas químicas será objeto de represalias y de una respuesta inmediata, en todo caso por parte de los franceses", afirmó.



Frente al presidente ruso, Macron fustigó también a dos medios de comunicación afines al Kremlin, el canal de televisión Russia Today y la agencia de noticias Sputnik, acusándolos de haber actuado como "órganos de influencia y propaganda" en su contra.



Durante la campaña para la segunda vuelta de las presidenciales francesas, el 7 de mayo, colaboradores de Macron acusaron al Kremlin de orquestar una "campaña de difamación" contra él a través de los medios.



Pese a todo, Macron expresó su deseo de reforzar "la colaboración con Rusia", especialmente en materia de lucha antiterrorista en Siria.



"Nuestra prioridad absoluta es la lucha contra el terrorismo y la erradicación de grupos terroristas y en particular Daesh" , agregó, refiriéndose al grupo yihadista Estado Islámico por su acrónimo en árabe.



El presidente francés se pronunció asimismo a favor de "una transición democrática" en Siria.



Por su parte, Putin aseguró, en respuesta a un periodista, que las "sanciones" contra su país no contribuyen en absoluto a solucionar la crisis ucraniana.



"Me ha preguntado cómo podrán ayudar las sanciones contra Rusia a solucionar la crisis en el este de Ucrania. Y ésta es la respuesta: ¡de ninguna manera!", lanzó.



Según Macron, "en los próximos días o semanas" se organizará un diálogo entre Rusia, Alemania, Francia y Ucrania para evitar "una escalada" de tensiones en este último país.