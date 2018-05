Embajadora de EE.UU. en México deja su cargo en una coyuntura compleja

LEA TAMBIÉN

La embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, cumple este viernes 4 de mayo del 2018 su último día al frente de esta misión diplomática en medio de elevadas tensiones por temas comerciales y migratorios, que para la diplomática no constituyen el peor momento de la relación bilateral.

“Hay discrepancias, hay tensiones, no podemos negarlo, pero eso no significa que no haya avances que tenemos que continuar”, afirmó Jacobson a la cadena local Televisa.



“Hemos pasado en la historia... momentos, yo diría, peores que ahora. Estamos trabajando”, agregó en la entrevista divulgada el jueves.



La embajadora renunciante, designada por el expresidente Barack Obama, celebrará este viernes una reunión de despedida con personal de la embajada en la que sirvió durante los últimos dos años y dejará el país el sábado, informó la delegación.



El presidente estadounidense, Donald Trump, aún no ha nombrado un reemplazo para Jacobson, respetada experta en temas del hemisferio occidental, cuyo puesto será cubierto interinamente por su segundo al mando, William Duncan.



Jacobson reconoció que la relación bilateral está en un “momento difícil” debido a la ansiedad generada por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) vigente desde 1994 entre México, Estados Unidos y Canadá, y que el presidente Trump ha calificado como un “desastre” para su país.



Pese a una tensa negociación, que empezó en agosto de 2017 y ha estado matizada por recurrentes amenazas de Trump de abandonar el tratado, la diplomática dijo ser optimista de lograr un acuerdo en mayo, una posibilidad planteada por los propios negociadores.



“Es una cosa de voluntad y creo que todos quieren que tengamos ese nuevo tratado, y sí, yo creo que es posible, difícil pero posible”, afirmó.



Sobre el tema, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, sostuvo una llamada telefónica este viernes con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en la que le reiteró que “la negociación continúa con el propósito compartido de lograr acuerdos satisfactorios para los tres países”, de acuerdo con un comunicado de la presidencia.



Jacobson sostuvo además la necesidad de seguir trabajando y mantener la cooperación en temas de seguridad y migración, un foco de tensión en las últimas semanas a raíz de una publicitada caravana de migrantes que marcharon por México hacia la frontera estadounidense.



La noticia generó una iracunda reacción de Trump, quien ordenó la movilización de miles de militares para reforzar su frontera sur.



En respuesta, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, ordenó la revisión de todos los mecanismos de cooperación existentes con Estados Unidos, incluyendo las vitales áreas de seguridad y comercio.



Jacobson reconoció que el incidente ha hecho que algunos de los temas de la agenda común “no estén avanzando tan rápido como antes” , pero remarcó que la cooperación continuará, a pesar de polémicas pendientes como el gran muro fronterizo que Trump insiste en construir.



“Veo una frontera más segura (en el futuro)... Jamás puedes tener una frontera segura pero eficaz para viajeros y comercio si no cooperamos y estamos cooperando en temas de comercio, de seguridad”, afirmó.



De cara a los comicios presidenciales de México el 1 de julio, un foco de incertidumbre para la relación ante un eventual triunfo del candidato puntero Andrés Manuel López Obrador, considerado un populista de izquierda, la diplomática afirmó que no hay “una preocupación específica” en eso.



“Creo que es la posición de la mayoría de personas en Washington... Realmente la cosa es asegurar que podemos trabajar con cualquier persona electa”, sostuvo Jacobson, quien agregó que el principal interés es que el proceso electoral sea “tranquilo, justo y abierto”.



Reconocida como una de las embajadoras más cercanas y cordiales en tiempos recientes, Jacobson escribió una serie de nostálgicos tuits y un mensaje de despedida en video expresando su amor por México y su gente.

“Este ha sido el puesto de mi vida, gracias a todos por la amistad que me han ofrecido”, dijo la saliente funcionaria en el video difundido por la embajada.