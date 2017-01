La nueva embajadora ecuatoriana ante Israel presentará credenciales

El embajador israelí en Quito, Edwin Yabo, confirmó que la nueva embajadora ecuatoriana llegó a Tel Aviv y presentará sus cartas credenciales en los próximos días.

María Gabriela Troya Rodríguez fue nombrada vía Decreto Presidencial, el 25 de noviembre del 2016, justo cuatro días antes de que el embajador ecuatoriano ante la ONU, Horacio Sevilla diera un controversial discurso a favor de Palestina, en la Asamblea General del organismo internacional.



Yabo recordó esta mañana, 25 de enero de 2017, en el programa Ecuadoradio que se transmite por Radio Quito y Radio Platinum, que esas expresiones afectaron a muchísima gente, especialmente a los judíos en Ecuador y el mundo.



Sevilla citó, el 29 de noviembre, a Fidel Castro, quien había fallecido cinco días antes: "repudiamos con todos nuestras fuerzas la persecución y el genocidio que en su tiempo desató el nazismo contra el pueblo hebreo. Pero no puedo recordar nada más parecido en nuestra historia contemporánea que el desalojo, persecución y genocidio que hoy realizan el imperialismo y el sionismo contra el pueblo palestino”.

Esto provocó que el Gobierno de Israel exija unas disculpas a la comunidad internacional y a las víctimas del Holocausto. El director general para América Latina, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Efraim Modi, dijo que se requería una aclaración fuerte y precisa de la Cancillería ecuatoriana sobre el tema. Hasta el momento Ecuador no ha dado una respuesta pública a este pedido.



Sin embargo, el embajador Yabo calificó las declaraciones como “algo exótico y fuera de lo normal”, dada la larga relación bilateral entre ambos países. Pero aclaró que estas declaraciones no han logrado afectar dicha relación, “continuamos en diálogos sobre todos los temas y sobre ese también”.



Yabo agregó que las relaciones entre ambos países son importantes por lo que continuarán cooperando y que “esas declaraciones no van a desestabilizar ese diálogo”, porque tienen nuevos proyectos para 2017. Precisamente este 27 de enero se conmemora el Día Internacional del Holocausto, que recuerda la liberación en 1945 por las tropas soviéticas del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau.