Embajador de EE.UU. dice que apoyo a Ecuador en seguridad está en marcha

Todd Chapman, embajador de Estados Unidos en Ecuador, señaló que el Gobierno del presidente Lenín Moreno ha dado señales claras de un cambio y de que quiere una nueva relación con la nación norteamericana. Lo dijo este jueves, 22 de junio del 2018, en una entrevista con Miguel Ribadeneira y Gonzalo Ruiz, de la cadena Ecuadoradio.

El diplomático se refirió a las buenas relaciones bilaterales entre ambos países y la cooperación que ha habido en materia de seguridad.



Confirmó que el apoyo en seguridad está en marcha y mencionó varias reuniones que ha mantenido con el ministro del Interior, Mauro Toscanini, y el de Defensa, Oswaldo Jarrín.



“En algunos temas como la seguridad, de información e inteligencia es importante para restablecer la confianza. Entonces, no se puede, de un día para el otro establecer todo eso. Ese es un trabajo que va paso a paso y se tiene que seguir un proceso para realizar más acuerdos. Algunos ya fueron firmados públicamente, otros los estamos trabajando”, dijo.



Sobre el tema del narcotráfico en la frontera norte acotó: “La información de inteligencia es clave, porque la zona es tan grande, el océano pacífico en muy grande, cómo se mueven las drogas, entonces necesitan saber dónde están con inteligencia e información. Lo otro es entrenamiento, que hicimos mucho en el pasado y ahora lo vamos a hacer más, y el tercero es tecnología, que es bastante usada ahora y estamos desarrollando varios programas”.



Chapman admitió que una de las mayores preocupaciones de Estados Unidos es el incremento de ingreso de droga al Ecuador, pero no solamente aquello, sino el aumento de la delincuencia. “Por eso queremos cooperar con el Gobierno de Ecuador, siempre trabajamos en los intereses mutuos y tenemos una responsabilidad compartida de prevenir la entrada de drogas a EE.UU. y también a Ecuador”.

“También tiene mucha relevancia con la estabilidad regional porque el proceso de paz en Colombia necesita continuar. Todos sabemos que el narcotráfico es el que sustenta el terrorismo que está causando tantos problemas, por eso y otros motivos, es importante que esa cooperación siga adelante”.



Para el Embajador, el Gobierno de Ecuador ha tenido más apertura para que Estados Unidos lo apoye en temas de seguridad, sobre todo, luego de lo sucedido en la frontera norte. “Ha habido mayor apertura de trabajar como socios estratégicos, pero además, hay nuevos liderazgos que trabajan en esto, por eso estamos viendo nuevas oportunidades”.



“Estamos en una época bastante interesante, positivo; un tiempo en el que estamos teniendo diálogos que no teníamos por muchos años, hay un ambiente nuevo, hay todas las disposiciones de mejorar esa relación”, comentó sobre las relaciones comerciales entre Ecuador y EE.UU.



El diplomático indicó que todo empieza con diálogo, siendo el mecanismo más importante en la construcción de una relación. “Ese ha sido un principio del presidente Moreno, no solo con los países extranjeros, sino domésticamente. El diálogo se concreta cuando hay visitas de varios tipos, cuando viene gente de Washington y cuando van los ministros a Estados Unidos”.



Sostuvo que las presencias han sido más seguidas y más profundas. En ese marco, indicó que existen visitas protocolarias, y las de trabajo, con las cuales se conoce la intención de cooperar. “Eso es lo que me agrada mucho porque eso es lo que está pasando en varios temas en nuestras relaciones bilaterales”.



Recordó que en la cita que se realizó, del Consejo de las Américas, fue estratégica e importante porque llegaron al país empresarios del sector privado de Estados Unidos, lo que demuestra el interés comercial que tienen en el Ecuador. “Ahora hay un interés nuevo de oportunidades aquí, pero también es importante la respuesta del Gobierno”.

“A mí me gustaría que todos los ecuatorianos puedan escuchar el discurso del presidente Moreno y es que él habló sobre la necesidad de un cambio y fue una señal clara para el sector privado americano, de que este es un tiempo de cambio. Esa es una señal clara de que el Ecuador quiere una nueva relación comercial con mi país”.



Lo más importante, aclaró, es mantener la protección a los inversionistas porque los que son nuevos viralizan la relación para atraer más inversiones. Lamentó, sin embargo, que algunos de ellos continúen teniendo problemas, por lo que es importante solucionarlos antes de pensar en algo más grande. “Vamos a ver algunas soluciones las próximas semanas”.



La visita del vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, a Ecuador en los próximos, días, también es vital dentro de este nuevo marco de relaciones bilaterales. Chapman declaró que es fundamental que haya más presión y mayor acción ante la dictadura en Venezuela y la violación de derechos humanos en Nicaragua. Son temas que se abordarán como parte de su agenda en el Ecuador. “El vicepresidente Pence quiere ver un cambio en Venezuela, la liberación de presos políticos, porque es un gobierno ilegítimo”.