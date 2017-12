Embajador Ecuador buscará puntos de encuentro con EE.UU. y atenuar desencuentros

El embajador designado de Ecuador en Estados Unidos, Francisco Carrión, aseguró el martes 26 de diciembre del 2017 que en la misión diplomática, que asumirá el próximo año, buscará profundizar los puntos de encuentro así como atenuar aquellos de desencuentro.

Entre los puntos de encuentro en el área comercial, el diplomático mencionó, por ejemplo, el definir cuáles serán los nuevos productos ecuatorianos que Estados Unidos aspira a importar para asegurar el mercado.



Quien fuera canciller entre 2005 y 2007, destacó la reciente decisión de EE.UU. de renovar el Sistema General de Preferencias arancelarias (SGP) en favor de las exportaciones provenientes de Ecuador.



La Cancillería indicó la semana pasada, que el presidente Donald Trump, por recomendación de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR), firmó una "Proclama Presidencial referida a varios temas comerciales", entre ellos el SGP que confirma que Ecuador se mantiene en este esquema.



"Esta acción confirma que el Ecuador cumple con los llamados criterios de elegibilidad, que son de carácter político, social y económico-comercial, para beneficiarse de este sistema, tal como ha sido planteado por el Gobierno" ecuatoriano, señaló entonces el Ministerio de Exteriores en un comunicado.



Para el embajador designado y quien ya ha recibido el beneplácito de Washington, la renovación "ya es una muestra de la voluntad positiva de Estados Unidos al Ecuador", pues se trata de una decisión unilateral, señaló.



Carrión, quien fue embajador de Ecuador en España entre 2000 y 2005, y que ha ocupado cargos diplomáticos en las embajadas de Francia e Inglaterra, también buscará puntos de encuentro en asuntos de inversión y en la lucha contra el narcotráfico.



Indicó que en Ecuador el combate al narcotráfico "ha sido muy eficiente, no por imposición de Estados Unidos sino por propia convicción y por el cumplimiento de convenciones internacionales".

Carrión, académico y quien ha trabajado en temas de regionalización en América Latina, destacó también la importancia de luchar contra el terrorismo y de que se sume esfuerzos para ello desde Ecuador, país que no ha sufrido atentados directos de ese tipo, pero algunos de cuyos ciudadanos sí se han visto afectados en hechos ocurridos en otras naciones.



Recordó, por ejemplo, que en los ataques a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, también fallecieron ecuatorianos, así como en el atentado en la estación de Atocha cuando él presidía la legación diplomática en Madrid.



"El terrorismo no tiene barreras y, no porque no se hayan producido actos de terrorismo en Ecuador, el país no ha sufrido", dijo al subrayar que la Nación está obligada a contribuir para la lucha contra el terrorismo, uno de los temas fundamentales también en la política de EE.UU.



Entre los puntos de encuentro, Carrión también mencionó la lucha contra la delincuencia internacional organizada y señalo que en los temas donde no hay coincidencias, se deben buscar mecanismos "para atenuar el impacto negativo para uno u otro país".



Comentó que asuntos relacionados con la migración es un "punto de desencuentro" donde Ecuador tiene una posición y Estados Unidos y el presidente Donald Trump otra "totalmente distinta".



Por ello, subrayó en la entrevista con Efe que una de sus funciones será buscar mecanismos, fórmulas que permitan proteger a los ecuatorianos que se encuentran en Estados Unidos, el principal socio comercial de Ecuador.



Carrión, que fue también vicecanciller de Ecuador, se mostró optimista de las gestiones que desarrollará en Estados Unidos donde, aplicará un objetivo macro de "coadyuvar al desarrollo", que abarca promover el comercio, las inversiones, la transferencia de tecnología, el conocimiento, entre otros, dijo.



El diplomático insistió en que se deben buscar "puntos de encuentro" dentro de la "enorme asimetría" que existe entre los dos países, sobre la "base, indudablemente, del respeto absoluto y la no injerencia en asuntos internos de los otros Estados".