Emaseo entregó 150 000 costales para depositar los restos de los monigotes

La Empresa Metropolitana de Aseo (Emaseo) entregó este 29 de diciembre del 2016 150 mil saquillos para recopilar las cenizas de los monigotes que las familias quemarán este fin de año.

Los habitantes de Quito pueden retirar este implemento de forma gratuita, dentro de horas laborables (8:00 a 17:00) en las nueve Administraciones Zonales de la capital. Además se entregaron alrededor de 30 de estos costales en cada puesto de venta de años viejos a lo largo de la ciudad y así quienes compren un monigote también recibirá un saquillo.



Los ciudadanos que acostumbran realizar la tradicional quema de años viejos, podrán depositar las cenizas en el costal y posteriormente dejarlo en los espacios designados para la recolección de basura, junto a un contenedor o al pie del domicilio.



El personal operativo de Emaseo recogerá estas fundas a partir de la madrugada del 1 de enero.

Mario Balanzategui, coordinador general de operaciones de Emaseo, indicó que esta iniciativa tiene dos objetivos: que las personas hagan una buena disposición de los residuos luego de las quemas de los monigotes y precautelar los bienes públicos como los contenedores, las flotas de recolección y que no se colapse el sistema de alcantarillado.



Balanzategui, además, recomendó a la ciudadanía que antes de usar los saquillos se lea las instrucciones del uso correcto de los mismos:



1.- Antes de depositar el monigote en el saquillo, verifique que el los componentes estén totalmente apagados.



2.- Recoja todos los desechos del monigote como: aserrín, cenizas, palos u otros tipos de materiales.



3.- Verifique que el saquillo esté completamente cerrado.



4.- Dentro del costalillo deben ir únicamente los restos del monigote, no mezcle con otros desechos domésticos.



6.- No deposite los saquillos dentro del contenedor, así evitará ser sancionado.