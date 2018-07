ELN dice que mantendrá mesa de negociaciones con Gobierno de Duque

LEA TAMBIÉN

El jefe negociador de paz del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Pablo Beltrán, aseguró el miérciles 4 de julio de 2018 que esa guerrilla se mantendrá en la mesa de negociaciones de La Habana con el Gobierno del presidente electo de Colombia, Iván Duque.

"Puede haber discusiones fuertes y posiciones muy distantes pero la instrucción es mantenernos en la mesa de diálogo", afirmó Beltrán en una entrevista con el Canal Capital.



En reiteradas ocasiones, Duque, del partido uribista Centro Democrático, ha asegurado que para dialogar con el ELN debe darse una suspensión de todas las "actividades criminales" y "una concentración previa con supervisión internacional" por parte de esa guerrilla.



En ese sentido, Beltrán dijo que el uribismo es muy dado a los "ultimátum" y "amenazas", pero señaló que existen "unas reglas de juego, una agenda, unos pactos que se han hecho con el Estado y uno no cambia las reglas en la mitad del partido".



"Nosotros como ELN hemos hecho pactos con un jefe de Estado (Juan Manuel Santos) y se dice en teoría que la paz es una política de Estado, entonces no puede estar cada uno cambiando cada cosa a su arbitrio, ellos han sido duros en las declaraciones", apostilló el jefe negociador de la guerrilla.



En ese sentido invitó al Gobierno entrante a "que mantenga los acuerdos, cumpla los acuerdos" para "avanzar en una solución política del conflicto".



Los diálogos con el ELN comenzaron en febrero de 2017 en Quito pero fueron trasladados en mayo pasado a Cuba después de que el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, apartara a su país de las negociaciones alegando que esa guerrilla mantiene acciones terroristas.



La Habana acogió también durante casi cuatro años las conversaciones entre el Gobierno colombiano y las FARC, que culminaron con la firma de un acuerdo de paz el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá.



Por otra parte, Beltrán reiteró que el ELN no fue el autor de una masacre en el municipio de Argelia, en el departamento del Cauca (suroeste), que dejó siete muertos.



"Lo que nos dicen es que toda la comunidad que habita esa zona descarta que sea el ELN el autor y sabe también de la presencia de múltiples actores armados y de la presencia de patrullas del Ejército y la Policía porque es una zona muy militarizada", concluyó.