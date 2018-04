Elizabeth Cabezas: ‘Hay que destacar el rol que han tenido las bancadas opositoras’

LEA TAMBIÉN

Elizabeth Cabezas asumió la presidencia de la Asamblea el 14 de marzo del 2018. Explica cómo se prepara el trabajo para el resto del período.

La reestructuración de la Asamblea no se dio. ¿Cuáles fueron los motivos?

Decidí que no era el momento oportuno. El país vivía momentos complejos. La concentración en la seguridad en la frontera era un tema superior en comparación con tratar de reestructurar las comisiones de manera interna.



¿Se va a insistir en una reestructuración general?

Hay conflictos visibles en dos comisiones. La de Educación, en la que ya renunció su titular, y la de Soberanía. Hemos ventilado varios escenarios y finalmente la idea sería buscar, en un momento determinado, el cambio.



¿Este cambio se puede pedir desde el Consejo de Administración Legislativa (CAL)?



Lo que hemos tratado es que sea dentro de la comisión. Yo creo que los distintos miembros podrían llegar a decisiones.



¿Cómo coordinan el trabajo con las cuatro comisiones presididas por el ala correísta?



He procurado tener un diálogo con las bancadas. Estos consensos no pasan ni por tronchas ni por negociaciones. He tenido reuniones con Pabel Muñoz, Doris Soliz y Liliana Durán. El lunes he pedido que nos acompañe la asambleísta Marcela Aguiñaga.



¿Cómo está la situación en la Comisión de Régimen Económico?



Hemos conversado sobre las posibles reformas que mande el Ejecutivo.

Todavía no las tenemos y aspiramos a que lleguen esta semana. La Secretaría de la Presidencia me informó que una fecha tentativa era hoy. Sin embargo, ayer estuve en Presidencia y sé que se están realizando unos ajustes. Tenemos que esperar. Lo que hemos buscado es un mecanismo para procesar esto dentro de los tiempos que requieren las leyes.



¿Los proyectos econó­micos podrían pasar por esa mesa?



Es totalmente viable. Encuentro en ellos la mejor disposición porque, más allá de las diferencias políticas que puedan existir, hay claridad en la necesidad de unirnos para promulgar leyes.



¿Va a seguir siendo una constante trabajar con comisiones ocasionales?

No las veo como una válvula de escape, por no poder procesar leyes en las comisiones constituidas. Una de las dos que constituimos es por los temas de la frontera, para tratar la Ley de Seguridad Pública con la prontitud que amerita.



En concreto, ¿qué debe cambiarse en la Ley de Seguridad Pública?

Hay dos propuestas. Una presentada por René Yandún y otra por la bancada de Alianza País. Sobre esas dos hemos planteado varias reformas para chequear con detalle.



Hay 48 proyectos de ley que se plantean aprobar en un año. ¿No es una cifra sobreestimada?



Hay que destacar el rol que las bancadas opositoras han tenido en este tema. Se han sumado realmente de manera responsable para conformar la agenda. Este trabajo lo hicimos con cada comisión.



¿No teme que no existan los acuerdos suficientes y no se cumpla la agenda?

Se pueda dar, sobre todo cuando estamos en un escenario político, cuando estamos en un año electoral y, posiblemente, la Asamblea se convierta en el escenario perfecto para una plataforma.



En el tema administrativo, ¿qué problemas encontró en la Asamblea?



Encontré varios contratos de trabajo que fueron suscritos el 13 de marzo y yo me posesioné el 14. Y estos no contaban con las partidas presupuestarias aprobadas. No era un manejo adecuado de recursos humanos. Tomé una decisión dura (la salida de varios funcionarios) y entiendo las implicaciones.



¿Se investigarán los contratos de sus antecesores?



Estoy haciendo una revisión. No tengo un afán de persecución contra nadie. He pedido a la Contraloría que haga una revisión, como corresponde cuando hay un cambio.



¿Cuándo van a estar listas las reformas a la Ley de Comunicación?



La pusimos a finales de este año, pero hemos recibido algunas alertas para que salga hasta el primer trimestre del siguiente año.



Creo pide que se elimine la Superintendencia de Comunicación, ¿está usted de acuerdo?



Debe salir del debate de la Comisión. Personalmente, creo que la Superintendencia debería existir, pero las atribuciones deben revisarse. Un ente no puede regular, sancionar y cumplir otras funciones a la vez.



Datos:



Perfil. Es economista por la Universidad Católica de Guayaquil y tiene un MBA por la Universidad Internacional de Cataluña, así como otros cursos de capacitación.



Trayectoria. Fue directora de varias entidades del Municipio. Consiguió la concejalía de la ciudad en el 2009 y luego fue elegida asambleísta en los comicios del 2017.