Si un elector se lleva la papeleta no se anula toda la Junta Receptora del Voto

El domingo 19 de febrero del 2017 el Ecuador elegirá nuevas dignidades. En las Juntas Receptoras del Voto, cada elector recibirá cinco papeletas para votar por: binomio presidencial, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales, parlamentarios andinos y para la Consulta Popular.

Teodoro Maldonado, director Nacional de Capacitación Electoral, señaló que el elector debe tener claro que en cada papeleta se debe sufragar de distinta manera.



En la de binomio presidencial se debe escoger solo una lista.

En el caso de los asambleístas debe elegir 15 nacionales, el número de asambleístas provinciales depende de casa caso, por ejemplo Azuay 5; Esmeraldas 4; Napo 2, etc… Guayas, Pichincha y Manabí eligen asambleístas por circunscripciones. Además debe elegir 5 miembros al Parlamento Andino. En la Consulta Popular el elector solo puede elegir una opción entre el Sí o el No.



Según el artículo 125 del Código de la Democracia, existen 3 formas de votar: voto válido, voto nulo y el voto en blanco, explicó Maldonado.



Voto válido: cuando el elector expresa claramente su intención de apoyar a un candidato, ya sea marcando con un raya vertical en el casillero de su lista o un visto.



Voto en blanco: si el elector no deja ninguna marca en la papeleta, es decir no hace sin ningún rayón.



Voto nulo: el ciudadano expresa su intención de no apoyar a ningún candidato. Puede rayar toda la papeleta, poner una X grande sobre todos los candidatos, o escribir la palabra nulo o anulado. El elector debe dejar claro que no desea votar por nadie.



Otra forma de anular el voto es cuando el elector escoge más candidatos de los permitidos. Por ejemplo si en la papeleta de binomios presidenciales escoge dos o más listas, automáticamente se anulará el voto, dijo Maldonado.



En el caso de las dignidades pluripersonales como: asambleístas nacionales, provinciales o parlametarios Andinos, de igual forma, se anula el voto cuando se selecciona más candidatos de los permitidos.



En este caso de asambleístas nacionales, provinciales, o parlamentarios andinos, el elector podrá votar por una lista completa, ya sea con una sola raya vertical o marcando el casillero de cada candidato de la misma lista. También puede escoger entre listas, sin exceder el número de dignidades a elegir, caso contrario anulará su voto.



Teodoro Maldonado también señaló que cuando las papeletas están rotas o destrozadas se cuentan como anuladas. Además, indicó que se han dado casos en que los electores se llevan las papeletas. Cuando esto sucede, la Junta Receptora del Voto no se anula sino que se realiza el conteo de los votos con las papeletas existentes. “El mismo artículo 125 dice que si hay menos papeletas del número de sufragantes, la Junta trabaja con el número de papeletas que tenga y con eso emite los resultados”.



“Todas estas directrices se les da a los miembros de las Juntas receptoras del Voto en las capacitaciones”, dijo Maldonado. Al tiempo señaló que hasta el 13 de febrero se han capacitado el 88% de las personas designadas para ser miembros de mesas, que corresponden a 230 229 ciudadanos que se han capacitado en todo el país.



Las personas que han sido designadas como miembros de Juntas Receptoras del Voto y aún no han recibido la capacitación para ejercer su función el domingo 19 de febrero pueden hacerlo hasta un día antes de las elecciones. Las capacitaciones se están impartiendo en todas las delegaciones del país, en diferentes horarios, durante todo el día, concluyó Maldonado.