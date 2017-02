El candidato Washington Pesántez expone su propuesta en el Diálogo Presidencial 2017

El aspirante presidencial Washington Pesántez, que participa en las elecciones por el Movimiento Unión Ecuatoriana, de la lista 3, asiste este domingo 5 de febrero del 2017 al Diálogo Presidencial 2017. Este será el primer encuentro de los ocho postulantes en una cita del Grupo EL COMERCIO. El programa, conducido por Gonzalo Ruiz, se transmite desde las 20:00 por la señal de Televicentro, radios Quito y Platinum y el portal de elcomercio.com.



Pesántez llegó acompañado de su esposa, Aliz Borja, al Diálogo Presidencial.

El programa será la oportunidad en la que Pesántez hablará de sus propuestas presidenciales frente a los siete candidatos en la carrera a la Presidencial. La información del ambiente previo a la llegada, así como la preparación del encuentro puede encontrarla en tiempo real en las cuentas de redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat como @elcomerciocom.

“La incipiente institucionalidad dejada por los partidos tradicionales hasta el 2007 fue devastada por el régimen de la revolución ciudadana. No hay institución pública, inclusive privada, que no haya sido tocada por este gobierno concentrador del poder.



Pero yo les he escuchado a los candidatos con mucha atención y me extraña que nadie de ustedes diga que el problema fundamental esta acá, en la Constitución del 2008. La única forma de cambiar el país esa través de una asamblea constituyente.



Los demás cambios son de maquillaje, son cambios superficiales. ¿Ustedes quieren gobernar con estos instrumentos constitucionales y legales? Yo no, definitivamente no. Esta Constitución hay que cambiar. Aquí depende de la función ejecutiva todos los poderes que están subordinales.



Aquí están maniatados los organismos de control, un Consejo Nacional Electoral donde no existe representación de ningún partido que no sea Alianza País. Nosotros vamos a institucionalizar porque conocemos la justicia. La Corte Suprema de Justicia volverá a ser Corte Suprema de Justicia. Vamos a velar por la autonomía del IESS, de las universidades.



Hemos llevado toda esta campaña con altura, con respeto. No confrontaciones personales. Aquí la confrontación es de ideas y pensamientos ciertos. Coincidimos en el diagnóstico con los candidatos, pero la solución solo lo ponemos nosotros con el cambio constitucional.



Nueva constituyente. La vigésima primera Constitución porque aquí se derivan todas las leyes concentradoras del poder y que restringen y burlan nuestros derechos: Ley de Comunicación Social, Ley Orgánica de Educación Superior, que dejan al margen de la educación a más de 800 000 ecuatorianos. Hay que volver a la racionalidad jurídica de tres poderes.



Eliminar esa novelería del quinto poder copiado de la constitución venezolana. Pero, ¿cómo lo vamos a eliminar si el poder constituido, si esta misma constitución lo dice: no hay como cambiar la estructura del Estado si es que no se va a una nueva Constituyente. Ecuatorianos en la nueva Constitución debemos hacer constar la prohibición de la reelección, perniciosa y nociva en el país, a ninguna dignidad.



Esa es la constatación histórica que nosotros podemos decirles a los ecuatorianos. Yo ya presente hace ocho años ante la Asamblea Nacional esta ley de extinción de dominio. Hoy tiene recomendación de las Naciones Unidas”.