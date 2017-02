Cuatro cosas que debe conocer para evitar contratiempos en las elecciones

Las elecciones generales del 19 de febrero, modificarán la cotidianidad en la ciudad. Las personas que tienen derecho a sufragar deberán acudir desde temprano y pronunciarse sobre: binomio presidencial, asambleístas nacionales y provinciales (137), cinco parlamentarios andinos y responder la pregunta sobre la ­consulta popular.

Solo en Quito se espera que se movilicen 2 295 093 personas, quienes constan en el padrón electoral. En toda la provincia de Pichincha este número asciende a 2 576 287, según la Delegación Electoral Provincial de Pichincha.



Para cumplir con esta obligación, la atención en las juntas receptoras del voto será desde las 07:00 hasta las 17:00. En toda Pichincha se contará con 7 055 juntas receptoras del voto, dividas en 377 recintos electorales. Estas funcionarán, principalmente, en instituciones educativas.



Pero antes de dirigirse a esos lugares para ejercer su derecho al voto, funcionarios del Registro Civil, de la Delegación Electoral Provincial de Pichincha y de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) sugireren tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: tener los documentos en regla, consultar el lugar de votación, priorizar la atención para las personas con discapacidad y tomar en cuenta las restricciones vehiculares.

1. Porte su cédula de ­identidad o pasaporte



El requisito principal para ejercer el voto es presentar la cédula de ciudadanía o el pasaporte. No importa que la cédula sea de papel, de aquellas que suelen emplasticarse. También sirve la cédula de menor de edad, la que está caducada o aquella donde consta en la fecha de vencimiento la frase “hasta la muerte del titular”. Lo importante es que la información y la fotografía sean legibles, explicó Cristian Vallejo, coordinador zonal 9 del Registro Civil.



En el caso de no tener la cédula, las personas tienen todavía una salida. El Registro Civil atenderá el sábado 18 de febrero en horario extendido, de 08:00 a 18:00 y el domingo, el mismo día de las elecciones, de 08:00 a 15:00.



Para obtener este documento no se requiere ningún requisito. El proceso es simple. Incluso los pagos del valor de la especie se realizan en las ventanillas de recaudación ubicadas de las agencias del Registro Civil que atenderán normalmente durante este fin de semana.



2. ¿Dónde debe sufragar?



Para conocer el sitio exacto donde debe votar ingrese a la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE). Acceda al enlace Consulta tu lugar de votación y digite sus datos: número de cédula, apellidos y nombres.



Si su fuerte no es la tecnología acuda a las mesas de información ubicadas en supermercados, estación La Y del Trole, estación La Ofelia, centros comerciales, Hospital Militar, Mercado Mayorista… En total se cuenta con 112 de estos puntos, cuenta Patricio Domínguez, director de la Delegación Electoral de Pichincha.



En el momento de hacer compras en farmacias, supermercados y jugueterías revise también los comprobantes de pago. Ahí, al final, constará su lugar de votación.



3. Prioridad para las personas con discapacidad



Las personas con discapacidad que decidan ejercer su voto facultativo pueden solicitar ayuda para movilizarse en un vehículo, dentro del Distrito Metropolitano de Quito.



La Unión de Cooperativas de Taxis de Pichincha pondrá a disposición, este domingo, alrededor de 200 unidades para que estos electores vayan desde sus casas al recinto electoral y de allí retornen al domicilio.

Para solicitar un taxi, los interesados se pueden registrar, hasta hoy, en la sede ubicada en la avenida Teniente Hugo Ortiz e Iturralde, en el sur.



Otra opción es solicitar este servicio mediante la aplicación Móvil Unitaxi. Este servicio es gratuito y está dirigido, exclusivamente, a este grupo vulnerable de la sociedad.



En los recintos electorales, las personas con discapacidad podrán ejercer el voto en las mesas preferenciales que se encuentran cerca de la puerta principal. Y en el caso de que requieran el apoyo de una persona de confianza, estas ejercerán un voto asistido.



En esas mesas preferenciales también podrán sufragar las mujeres embarazadas.



4. Use transporte público



Debido a la afluencia masiva de personas, en los alrededores de los recintos electorales se dará prioridad a los peatones. Se recomienda no acudir en auto particular.



El día de las votaciones está previsto que haya limitaciones para acceder a una plaza de estacionamiento. Además se harán controles para sancionar a quienes hagan, con sus vehículos, un mal uso del espacio público. En estos casos la multa es USD 37,5, informó Julio Puga, director de Operaciones de la AMT.



Para evitar estos contratiempos se recomienda usar transporte público. En la Empresa Metropolitana de Transporte de Pasajeros (Trole, Ecovía y Corredores) se operará normalmente de 06:00 a 22:00.