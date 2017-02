Las elecciones mueven a unos 103 000 pasajeros desde Guayaquil

Leidy Saldarreaga esperó durante horas en una extensa fila que llegaba hasta la zona de andenes de la Terminal Terrestre de Guayaquil. Madrugó para salir desde Salitre (Guayas), donde reside; y conseguir un pasaje rumbo a Portoviejo (Manabí), donde está empadronada. “Tengo que votar allá. Me toca en un recinto que queda por la vía a Calceta”, contó en medio del alboroto de pasajeros.

Cientos de personas coparon la estación de buses este sábado 18 de febrero del 2017, en la víspera de los comicios electorales. William Cedeño, supervisor de la terminal, explicó solo ayer registraron la salida de 78 000 usuarios. Y hasta las 10:00 de este sábado ya sumaban 25 000 viajeros; otras decenas de usuarios esperaban frente a las ventanillas de las 80 cooperativas habitadas.



Sin embargo, las líneas con rutas a Manabí fueron las más demandadas. José Mera y Rita Matarengo eran los últimos al final de la hilera que conducía a la cooperativa Rutas Portovejenses. Esta pareja planificó trasladarse a Manta, donde deben sufragar. “Recién llegamos. No pensábamos que habría tanta gente; nos tocará esperar”, dijo Matarengo.



Otros pasajeros, como Carolina Romero, aprovecharon el tiempo para consultar en un cyber su sitio de votación. “Me toca en el colegio Nicolás Infante Díaz, en Quevedo”, dijo mientras corría al punto de embarque de los buses que se dirigen a Los Ríos. El suyo saldría a las 11:15.



Y algunos viajeros optaron por sacar su cédula de identidad en una isla del Registro Civil Municipal, instalada en uno de los pasillos. Usualmente, este espacio atiende a unas 80 personas al día. Pero desde la semana anterior reporta hasta 200 diarios.



José Romero viajó desde el cantón Salitre para sacar su documento. Era parte de los 180 usuarios que fueron atendidos hasta la mañana de este sábado. “Se me perdió la cédula. Y como allá en Salitre no atendió el Registro tuve que viajar”, contó.



El vaivén de pasajeros en busca de boletos no cesó hasta el mediodía. Según registros de la Dirección de Operaciones y Seguridad de la Terminal Terrestre, para las elecciones de febrero del 2013 salieron unas 215 000 personas desde Guayaquil, por lo que se espera una cifra similar para este fin de semana. En tanto, desde la terminal satélite de la vía a Daule, se calcula que saldrán unos 25 000 usuarios.



Las medidas de seguridad se redoblaron en la estación. 20 policías y 70 agentes privados se encargaron de la vigilancia interna y externa.



El control además se extiende a las vías y carreteras. La Comisión de Tránsito del Ecuador informó que 4 000 agentes estarán desplegados en las principales vías de las siete provincias bajo su jurisdicción. En tanto que la Agencia de Tránsito Municipal tiene su propio operativo para Guayaquil.



Cerca de las 11:00 de este sábado, las ventanillas de la cooperativa Coactur seguían llenas. Johanna Párraga y su hija Emma esperaban sentadas sobre un saco mientras esperaban que les consigan boletos. Ellas viajarían a Manta por las votaciones. “El costo normal de los pasajes es USD 5, pero no sabemos si subió por estos días", dijo Párraga.