¿Cómo son las elecciones en Cuba? Cinco claves para entenderlas

Más de 8 millones de cubanos están convocados a las urnas el 11 de marzo para elegir a los delegados provinciales y, principalmente, a los 605 diputados para el Parlamento, de entre los cuales saldrá el sucesor del presidente Raúl Castro.

El sistema del Poder Popular, vigente desde 1976, prevé elecciones provinciales-nacionales (generales), cada cinco años. A continuación algunas claves para entender este sistema, único en América Latina.



1. ¿Que se votará el 11 de marzo?

Los cubanos mayores de 16 años, incluyendo los militares, votarán por los candidatos de su municipio para que integren las asambleas provinciales y la Asamblea Nacional (Parlamento), en nóminas cerradas, es decir, el número de candidatos es igual al de escaños. No se escoge entre varios sino que se aprueba o no al candidato.



El voto es voluntario, pero no ir a las urnas es mal visto políticamente. Los opositores suelen dejar la boleta en blanco o la rayan para que sea anulada.





2. ¿Quiénes postulan?

En Cuba, de acuerdo con la constitución, el Partido Comunista (PCC) “organiza y orienta los esfuerzos comunes” para la construcción del socialismo. Es el único autorizado a existir en Cuba y supervisa el proceso electoral.



Pero en las elecciones no participan partidos sino ciudadanos que, en reuniones vecinales, proponen a mano alzada a sus candidatos y luego votan por ellos en comicios directos y secretos.



De los delegados municipales electos sale el 50% de los aspirantes a delegados provinciales y a diputados.



El otro 50% es propuesto directamente por comisiones de candidatura formadas por seis organizaciones gremiales y estudiantiles afines al gobierno.



El sistema está diseñado para que cualquier ciudadano pueda ser electo, sea o no militante del PCC. Pero también para dejar fuera a los opositores, porque los propuestos pasan tanto por la votación vecinal como por el tamiz de las comisiones de candidaturas.



En esta ocasión, los candidatos propuestos para el Parlamento fueron 12 000, de los cuales la comisión escogió a los 605 finales.





3. ¿Cómo se elige al nuevo presidente?

En la votación del 11 de marzo serán ratificados los 605 propuestos como diputados. La nueva Asamblea Nacional (Parlamento, unicameral) se constituirá el próximo 19 de abril.



De ese grupo se eligen 31 aspirantes al Consejo de Estado, que son ratificados por esa asamblea. Una vez constituido, el Consejo de Estado celebra su primera reunión y elige entre sus integrantes al presidente de Cuba, al vicepresidente primero y a otros cinco vicepresidentes, entre otros cargos. El presidente ejerce por 5 años.





4. ¿Por qué Raúl Castro deja la presidencia?

Raúl Castro, de 86 años, cumple dos mandatos presidenciales de cinco años, lapso máximo para un cargo en Cuba, propuesto por él mismo y aprobado por el PCC.



Antes, su hermano Fidel, fallecido el 25 de noviembre de 2016, ocupó el cargo durante seis períodos, reelegido consecutivamente.





5. ¿Quién sucederá a Raúl Castro?

No hay un candidato público a la presidencia, pues será propuesto y elegido a mano alzada por los 31 miembros del Consejo de Estado el 19 de abril. Según especialistas, se espera que el sucesor sea el actual vicepresidente primero, Miguel Díaz-Canel.