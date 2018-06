Elecciones en Colombia avanzan con alta participación y sin contratiempos

LEA TAMBIÉN

La segunda vuelta electoral en Colombia, en la que se escoge al próximo presidente entre el uribista Iván Duque y el izquierdista Gustavo Petro, se desarrolla este domingo, 17 de junio del 2018, con normalidad, salvo por unos incidentes menores, cuando se ha superado la mitad de la jornada.

"Las elecciones están transcurriendo sin ningún tipo de problema, con una afluencia importante, no ha habido incidentes, no ha habido ningún problema de seguridad", dijo el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en un primer balance.



En total, 36 227 267 colombianos están habilitados para sufragar en 96 724 mesas instaladas en 11 233 puestos de votación en todo el país y elegir entre Duque, del partido Centro Democrático y favorito en todas las encuestas, y Petro, del movimiento Colombia Humana.



En la primera vuelta, celebrada el pasado 27 de mayo, Duque recibió más de 7,5 millones de votos (39,14 %), y Petro obtuvo 4,8 millones (25,08 %).

La tranquilidad de este domingo se ha visto favorecida porque el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que negocia un acuerdo de paz con el Gobierno, inició el pasado viernes, 15 de junio, una tregua de cinco días con motivo de la segunda vuelta presidencial.



En todo caso, para prevenir cualquier alteración del orden público, el Ministerio de Defensa puso en marcha una operación de seguridad en la que participan más de 157 000 efectivos, de los cuales cerca de 66 000 son de las Fuerzas Armadas y 92 000 de la Policía Nacional.



Santos, que entregará el poder el próximo 7 de agosto a quien sea elegido hoy, añadió que la Cancillería colombiana tampoco le ha reportado "ni un solo incidente, ni una sola queja" de las votaciones en los consulados en el exterior, lo que a su juicio es de "resaltar".



El presidente reiteró que espera corroborar al final de la jornada que estas elecciones han sido las más transparentes, seguras, con la más alta participación y "las más observadas en nuestra historia".



Santos agregó que los resultados fortalecerán la democracia que es "la que mejor garantiza los derechos de los ciudadanos".



En vista de que las elecciones coinciden con el Mundial de fútbol, el jefe de Estado pidió a los colombianos no olvidarse de votar para al final del día poder decir: "quedamos 3-0 a favor de la democracia colombiana".



El mandatario votó minutos después de la apertura de los colegios electorales y calificó de "trascendentales" las elecciones porque se celebran en un ambiente de paz.



Por su parte, Duque, de 41 años, votó en un colegio del norte de Bogotá y dijo hacerlo con el anhelo de que en los próximos cuatro años el país sea gobernado por una nueva generación "con todos y para todos".



"Hoy vengo a ratificar un anhelo y es que Colombia pueda ser gobernada por una nueva generación que quiere gobernar con todos y para todos los colombianos, que quiere unir al país, que quiere pasar las páginas de la corrupción, de la politiquería y del clientelismo", aseguró.



El candidato, que acudió a votar en compañía María Juliana y de sus tres pequeños hijos, subrayó que quiere "cimentar en Colombia la cultura de la legalidad donde se le diga al criminal que el que la hace la paga".



Entre tanto, Petro, que votó con en un colegio del sur de Bogotá, manifestó que acudió a las urnas con la esperanza de ganar poder así construir un país que se reconcilie consigo mismo y su historia.



"Hoy será un día histórico, cuando se habla de la historia siempre es de las posibilidades de cambio real del país, un cambio que en el fondo desean todos los colombianos. No creo que haya un colombiano que crea que todo está bien", dijo tras depositar su voto acompañado de una de sus hijas y de su esposa, Verónica Alcocer.



El registrador Nacional de Estado Civil de Colombia, Juan Carlos Galindo, corroboró lo dicho por Santos al afirmar que, por las informaciones de esa entidad, que organiza las elecciones, la jornada transcurre sin inconvenientes.



"La jornada electoral abrió sin ningún inconveniente, salvo dos puestos de votación" que demoraron en abrir en una localidad de que no especificó porque estaba lloviendo.



Detalló que fue necesario trasladar seis puestos de votación equivalentes a 14 mesas en los departamentos de Antioquia, Casanare, Guainía, Magdalena y Valle.



Mientras tanto, la Fiscalía General reportó en un primer balance, que fueron capturadas cinco personas por delitos electorales en Antioquia, Tolima, Cauca y Arauca.



Detalló que en una escuela del barrio Buenos Aires, en Medellín, "la Policía Nacional detuvo a un testigo electoral" identificado como Luis Emilio Vargas Cordero, de la campaña de Petro, quien tenía acceso al puesto de votación y portaba 36 tarjetones marcados".