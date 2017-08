Participación en elección en Venezuela fue 'manipulada', afirma empresa encargada del conteo  de votos

La empresa encargada del recuento de votos en Venezuela, Smartmatic, denunció el miércoles 2 de agosto del 2017 que hubo "manipulación" del dato de participación en las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, celebradas el domingo, indicó su consejero delegado, Antonio Múgica.

Múgica hizo esas declaraciones en una rueda de prensa ofrecida en Londres, después de que las autoridades electorales cifraran el número de votantes en 8,1 millones de personas, el 41,43 % del censo.



Smartmatic explicó el miércoles que gracias a la existencia de un "robusto sistema automatizado de votación" puede saberse que "sin lugar a dudas, en las pasadas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, hubo manipulación del dato de participación".



"Una auditoría permitiría conocer la cifra exacta de participación. Estimamos que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores", agregó la compañía.



Esa firma ha sido la encargada de proporcionar la plataforma tecnológica de votación y servicios para las elecciones en Venezuela desde 2004, incluyendo la polémica elección del domingo para la Asamblea Constituyente.

No obstante, en la última votación no hubo presencia de auditores de la oposición, que se consideran fundamentales como testigos del proceso, según los argumentos de la compañía.



Por su parte, la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) confirmó hoy la convocatoria para mañana, jueves, de una marcha contra la Asamblea Nacional Constituyente.



La MUD ha organizado numerosos actos de desobediencia civil contra una Constituyente que ve como un intento de "consolidar la dictadura" del chavismo gobernante.



Se espera que la manifestación coincida con la instalación el jueves de la Constituyente en el Palacio Federal Legislativo, según el calendario anunciado por medios estatales, que no ha sido confirmado por las autoridades.



La Asamblea Nacional Constituyente fue promovida por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con la intención de renovar la Carta Magna.