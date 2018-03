El procedimiento para elegir un nuevo Presidente de la Asamblea

Si bien la Constitución señala que los vicepresidentes deberán suceder a los presidentes de las instituciones públicas, la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), la contradice, según explica el constitucionalista Juan Francisco Guerrero. Por esto, el Parlamento deberá realizar una nueva elección interna.

Al momento, Carlos Bergmann, segundo vicepresidente, se encuentra dirigiendo el Legislativo, debido a la ausencia de Viviana Bonilla, primera vicepresidenta. Ella debería subrogar la Presidencia, tras la destitución del cargo de José Serrano, el viernes 9 de marzo de 2018. Pero la legisladora se encuentra con licencia por maternidad y retornaría en abril.



El artículo 18 de la LOFL, establece la cesación de funciones de las dignidades de la Asamblea. La cuarta causal es la destitución, “conforme al trámite previsto en esta Ley”. No obstante, dicho trámite no está previsto en ninguna parte.



Por eso aquí se aplicó la eficacia de la norma, explica el legislador del PSC, Luis Fernando Torres. Si la mitad más uno de los legisladores (70) pueden elegir a las dignidades de la Asamblea, según lo establece la Ley, el mismo número puede cesarlas en sus funciones.



Ahora, se seguirá ese mismo procedimiento para nombrar al nuevo titular del Legislativo. Esto implica que cada bancada, previamente creada, puede mocionar un candidato. Oficialmente, como bloques en la Asamblea se crearon cuatro: Alianza País, Creo-SUMA, PSC-MG, y la de Integración Nacional (BIN).



Pero con el transcurso de los meses AP se dividió en dos grupos y Creo y SUMA tomaron rumbos independientes.



Creo, el PSC y SUMA confirmaron que no mocionarán candidatos propios, ya que esa es responsabilidad del oficialismo y que la salida de Serrano no se dio con el fin de ocupar ese cargo o repartirse el poder.

AP lanzó un comunicado de respaldo público a la asambleísta Elizabeth Cabezas, esta mañana, 11 de marzo de 2018. La BIN estaba aún analizando qué candidato mocionar y la Revolución Alfarista (RA), que agrupa a los legisladores correístas, tenían previsto respaldar al mismo Bergmann para que mantenga el cargo. Aunque Franklin Samaniego dijo que si no se da esa posibilidad plantearían un candidato propio.

Está en manos de Bergmann convocar al pleno para definir al nuevo Presidente y titular del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Sin embargo, no se ha concretado una fecha aún.



Ante las propuestas de reestructurar completamente la legislatura, es decir, designar nuevos miembros del CAL y autoridades de las comisiones, Torres explica que no es posible. Respecto al CAL señala que se requeriría primero cesar en funciones a cada uno de los vocales restantes, uno por uno.



Sobre la modificación de las autoridades de las mesas legislativas, en SUMA y el PSC creen que eso se debe solucionar internamente en cada mesa, ya que sus miembros pueden cambiar de igual forma a sus autoridades. Pero no están de acuerdo en que se lo haga en todas, ya que solamente hay cuatro mesas dirigidas por legisladores que se desafiliaron de AP y solo dos de ellas no han podido sesionar desde entonces, la de Soberanía y la de Educación.