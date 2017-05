'El Chapo' seguirá en aislamiento pero podrá mandar cartas a su esposa

El narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán no saldrá del régimen de aislamiento en la cárcel de alta seguridad de Nueva York en la que está desde que fue extraditado desde México, pero podrá comunicarse por carta con su mujer, la exreina de belleza Emma Coronel.

Así lo decidió hoy jueves 4 de mayo del 2017 el juez que lleva el caso, al pronunciarse sobre varias peticiones de sus abogados.



'El Chapo', de ahora 60 años, llegó a estar considerado el narcotraficante más poderoso del mundo. También fue, según la revista Forbes, uno de los hombres más ricos del planeta. Las autoridades siguen buscando más de USD 14 000 millones de dólares que Estados Unidos pretende decomisarle como parte de este proceso.



"Seguimos creyendo que las condiciones de detención del señor Guzmán, incluido su confinamiento en solitario, son insostenibles, especialmente por el tiempo que tardará este caso en llegar a juicio", reaccionaron hoy sus abogados al hecho de que tenga que seguir en una situación que, según dijeron en su día al juez, le está causando problemas psicológicos.



La imposibilidad de que vea a su mujer la consideraron "devastadora para ambos", pero admitieron que hay "cierto alivio" por el permiso que ha otorgado el juez Brian M. Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, para que se intercambien cartas.



Estas no podrán ser leídas por la acusación, pero sí serán controladas por agentes en la cárcel. Mañana viernes tiene lugar la segunda vista oral preparatoria del juicio para el que aún no hay fecha y en el que el ex jefe del cártel de Sinaloa, procesado por 17 cargos, podría ser condenado a cadena perpetua. La condición que puso México para su entrega es que no pueda ser condenado a muerte.



"El señor Guzmán no ha sido condenado por ningún crimen y continuaremos peleando por su derecho a un trato justo y humano mientras espera su oportunidad de confrontar las alegaciones de la Fiscalía en la Corte", dijeron hoy los letrados, que son de oficio.



La Fiscalía se opone a toda suavización del régimen de prisión bajo el que 'El Chapo' se encuentra en el Metropolitan Correctional Center, una prisión de máxima seguridad de Nueva York que ha albergado a miembros de Al Qaeda, entre otros presos.



El argumento principal son las dos fugas previas en México que tiene en su historial, junto al temor a que pueda aprovechar para volver a dirigir los negocios del cártel de Sinaloa.



Los abogados del exjefe del cártel de Sinaloa han hecho de sus condiciones de encarcelamiento uno de los caballos de batalla en esta etapa del proceso y han solicitado en varias ocasiones que se suavicen.



'El Chapo' entró en 10 South, el ala más vigilada del penal neoyorquino, tras ser extraditado a Estados Unidos el 19 de enero, último día de la presidencia de Barack Obama. Lleva en la cárcel los mismos días que Donald Trump en la presidencia del país.



De su celda solo sale una hora cada 23 y cuando se reúne con su defensa. A su mujer solo la ha visto en la sala de un tribunal de Brooklyn cuando compareció hace tres meses en su primera vista oral preparatoria del futuro juicio. Es allí donde vuelve mañana viernes.