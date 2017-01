Elaboración de banco de preguntas para escoger al Defensor del Pueblo, en espera por falta de profesores

La cantidad de catedráticos que aceptó realizar el banco de preguntas para los postulantes a la Defensoría del Pueblo es insuficiente. El comité encargado de la designación de esta autoridad indicó, este jueves 12 de enero del 2017, que necesitan realizar otro sorteo para completar la nómina.

Juan Sebastián Medina, presidente de la comisión de selección, señaló que del total de profesores sorteados para elaborar el banco de preguntas, el 40% rechazó la nominación o no contestó las llamadas o correos electrónicos de la comisión.



El comité no completó los 14 profesores universitarios titulares y 18 suplentes que se requieren para la elaboración de un cuestionario con 1 000 preguntas, que es la base para las pruebas del concurso de oposición y méritos.



El artículo 35 del Reglamento de los concursos para designar a diversas autoridades señala que las universidades con categoría A, B y C deben remitir una lista de los catedráticos pedagogos y catedráticos especializados en Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derecho Administrativo, de Justicia Indígena, de Género, etc. para realizar el banco de preguntas.



Medina compareció este jueves ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) para informar sobre este problema. La comisión de selección pidió que se catalogue al caso como “no previsto”.



El Consejo aprobó hacer un nuevo sorteo para completar el cupo. Se pedirá a las universidades enviar información de profesores de Derecho Constitucional para que puedan realizar las 100 preguntas que corresponderían a Derecho Procesal. Los nuevos catedráticos deben escogerse hasta el 16 de enero próximo.



Edwin Jarrín, vicepresidente del Cpccs, pidió que se publique la información de los profesores que no hayan respondido o no hayan aceptado estar en el proceso. “Esto no solo es una acción ciudadana; además se reconoce los honorarios del académico”.



Se prevé que la prueba de oposición para los candidatos a Defensor Público se realice el 27 de enero, a las 08:30.