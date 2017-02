General del Ejército y Ministerio de Defensa desmienten rumores sobre una supuesta sublevación

El general Luis Altamirano, comandante de la Tercera División del Ejército 'Tarqui', difundió la tarde de este lunes 20 de febrero del 2017 un comunicado en el que "desmiente falsos rumores" que circulan en redes sociales sobre una supuesta sublevación militar debido a un presunto fraude electoral.

En el comunicado, el oficial dice lo siguiente: "en mi calidad de comandante y en cumplimiento al principio de subordinación de la autoridad civil, no he emitido ningún tipo de órdenes o declaraciones que atenten contra la estructura constitucional del Estado".



Y luego aclara que las FF.AA. están cumpliendo "la misión encomendada de apoyar a la seguridad del proceso electoral Democracia 2017".



El oficial señaló que estos rumores no contribuyen al orden y la paz social en el país.



Esta tarde, el Ministerio de Defensa también difundió un comunicado y señala que las Fuerzas Armadas "garantizan" la seguridad del proceso electoral y rechazó "enfáticamente" los "falsos rumores" que involucran a militares con una supuesta desestabilización.



Defensa desmiente cinto puntos, que a continuación se citan textualmente:



1) Es absolutamente falso que exista una supuesta sublevación por parte de un grupo de oficiales.



2) Es mentira que militares estuvieran participando en algún tipo de fraude.



3) No es cierto que se haya producido algún tipo de confrontación entre coroneles y generales.



4) Se ha manipulado fotografías y videos para intentar engañar sobre una supuesta movilización de militares con otro propósito distinto a las labores asignadas.



5) Es falso que el Comandante de la Tercera División, General de Brigada, Luis Altamirano se haya sublevado.



El ministro de Defensa, Ricardo Patiño, también se refirió al tema en su cuenta de Twitter y señaló que “inventaron que General Luis Altamirano se sublevó y que Gral. Castro dio “órdenes” sobre elecciones”.