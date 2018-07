El Ejecutivo plantea 0% de ICE para cocinas a gas locales e importadas

LEA TAMBIÉN

El Ejecutivo propuso que las cocinas a gas, tanto nacionales como importadas mantengan una tarifa del 0% del impuesto a los consumos especiales (ICE) en el veto enviado de la Ley de Fomento Productivo enviado ayer, 18 de julio del 2018, a la Asamblea.

La Asamblea había aprobado que el beneficio sea solo para las cocinas a gas producidas en el país y que, además, el Presidente de la República podía revisar en diciembre del 2018 esa tarifa.



Sin embargo, en la objeción parcial enviada por el presidente de la República se anota que si se busca una reactivación del sector el beneficio debe ser permanente. Además señala que el incentivo debe ser para productos nacionales y extranjeros debido al principio de no discriminación.



En tanto, la Comisión del Desarrollo Económico inició hoy, 19 de julio del 2018, el tratamiento del veto parcial al proyecto de Ley para el Fomento Productivo. Aprobó un cronograma de trabajo y los parlamentarios tendrán este fin de semana para analizarlo.



El lunes por la mañana invitarán a los miembros del Frente Económico para que expliquen el alcance de las observaciones realizadas por el Ejecutivo y en la tarde analizarán el texto, mientras que el informe no vinculante estaría listo el martes 24 de julio.



Frente a las objeciones, los parlamentarios tiene dos opciones: allanarse, es decir, dar paso a la alternativa que planteó el Ejecutivo, o ratificarse en el texto que aprobó la Asamblea, el pasado 21 de junio.



El proyecto aprobado por la Asamblea contiene 103 artículos. De estos, el Ejecutivo observó a 66. El presidente de la Comisión, Esteban Albornoz, explicó que, de una primera revisión, se determinó que el 80% del veto corresponde a reparos de forma, que ayudan a mejorar el texto.



Sin embargo, aclaró que la esencia de la propuesta se mantiene, por ejemplo, las remisiones para generar mayor liquidez al Estado y quitar presión sobre los contribuyentes que, por varias circunstancias, no han podido honrar sus deudas. Y se conserva los incentivos para fomentar la producción y empleo, así como los mecanismos para la estabilidad fiscal.



Según Albornoz, el sector agrícola, de la economía popular y solidaria, pequeñas y medianas empresas, entre otros sectores productivos del país, continúan recibiendo los beneficios propuestos por la Asamblea.

Al tratarse de una objeción parcial, el Legislativo cuenta con 30 días, a partir de la fecha de la entrega, para resolverlo en un solo debate: en este caso el límite será el 17 de agosto próximo.