EE.UU. suspende proceso para visas de no inmigrantes en Nicaragua

La Embajada de Estados Unidos en Nicaragua suspendió de forma indefinida el proceso de aplicación de rutinas para visas de no migrantes, debido a la crisis que afecta al país, informó la sede diplomática en Managua, este 15 de mayo del 2018.

"La embajada de Estados Unidos en Managua no estará procesando aplicaciones de rutina para visas de no inmigrantes. Las condiciones inestables de seguridad en Nicaragua han reducido las horas en que la embajada está abierta al público", comunicó en una nota de prensa.



La Embajada únicamente dará prioridad a trámites a "ciudadanos estadounidenses, reportes consulares de nacimientos en el extranjero, casos de visa de inmigrante que se encuentren en espera y servicios de vida de no inmigrantes de emergencia", como urgencias médicas, de estudiantes o negocios, indicó la fuente.



El 4 de mayo la sede diplomática ya había recomendado a los ciudadanos estadounidenses salir de Nicaragua si se sienten inseguros, debido a que "continúan los disturbios civiles".



Previamente, el 21 de abril, también había solicitado a sus ciudadanos reconsiderar sus viajes a Nicaragua.



Hoy martes se cumplen 28 días de crisis en Nicaragua que han dejado entre 54 y 65 muertos en manifestaciones en contra y a favor del presidente, Daniel Ortega, que iniciaron para protestar por unas reformas a la seguridad social y que continuaron debido a las víctimas mortales de los actos represivos.