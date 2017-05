EE.UU. destaca la unión regional en la OEA ante situación en Venezuela

Estados Unidos destacó este martes, 9 de mayo del 2017, el trabajo conjunto de la región americana en el seno de la OEA ante la situación en Venezuela y exhortó al Gobierno de Nicolás Maduro a convocar elecciones.

"Nuestro hemisferio se ha unido, particularmente a través de la Organización de Estados Americanos, en defensa de la democracia y los derechos humanos en la región", manifestó hoy Francisco Palmieri, secretario de Estado adjunto en funciones para América Latina.



"Hemos dado pasos formales para abordar la situación en Venezuela convocando una reunión ministerial", indicó en el Departamento de Estado, en el marco de la 47 Conferencia de las Américas.



Justo mañana miércoles, la OEA pondrá fecha a esa reunión de cancilleres. La aprobación de la misma hace dos semanas fue el detonante que llevó al Gobierno de Maduro a anunciar su salida de la organización, donde la presión sobre él fue creciendo en los últimos meses. Inició el proceso el 29 de mayo.



"Abandonar la OEA no solucionará los problemas de Venezuela", dijo Palmieri. "Y un ejercicio vertical autocrático y autoritario disfrazado de asamblea constituyente ahora, perdida ya la legitimidad en el interior y el exterior, tampoco ayudará".



Palmieri expresó la preocupación estadounidense por lo que consideró una violación de la propia Constitución venezolana por parte de Maduro y por que este no permita a la oposición y al pueblo "que su voz sea escuchada".



"Sabemos que la solución a los problemas de Venezuela no es menos democracia, sino más democracia", proclamó Palmieri, el funcionario de mayor rango del Departamento de Estado presente en la reunión anual al no haber asistido Rex Tillerson.



Palmieri llamó al Gobierno de Maduro a convocar elecciones, respetar a la Asamblea Nacional -de mayoría opositora-, liberar "inmediata e incondicionalmente a los presos políticos" y atender a las necesidades humanitarias del pueblo venezolano.