EE.UU. está 'totalmente preparado' frente a Corea del Norte, según Trump

Estados Unidos está “totalmente preparado” para responder a las amenazas de Pyongyang, según dijo el presidente Donald Trump en una entrevista divulgada este domingo 22 de octubre del 2017, en la que también destacó su “excepcional relación” con el gobierno de China.

“Estamos tan preparados que no lo creerías”, dijo Trump en un programa matutino de la cadena Fox News, refiriéndose a las tensiones con Corea del Norte, que se han disparado en torno al programa nuclear de Pyongyang.



“Estarías impactado de ver cuan totalmente preparados estamos, si necesitáramos estarlo” , dijo Trump, quien en los últimos meses ha protagonizado un duro intercambio verbal con el líder norcoreano Kim Jong-Un.



“¿Sería agradable no hacerlo? La respuesta es sí. ¿Pasará? Quién sabe”, siguió Trump, aparentemente queriendo alejarse de la opción militar.



En los últimos meses, Corea del Norte ha realizado una serie de lanzamientos de misiles y seis pruebas nucleares, desafiando múltiples sanciones de la ONU.



Preguntado también por su política hacia China, el más viejo aliado de Pyongyang, Trump elogió a Pekín por “ayudar” a Estados Unidos al reforzar las sanciones contra Corea del Norte.



“Él está por China. Yo por Estados Unidos”, dijo sobre el presidente chino Xi Jinping. “Pero tenemos una muy buena, yo diría que excepcional relación. Y China realmente nos está ayudando. Con respecto a Corea del Norte”, agregó.



Este mismo domingo, en entrevista con The New York Times, expresidente estadounidense Jimmy Carter dijo estar dispuesto a ir a Corea del Norte en nombre de la Casa Blanca para tratar de disipar las tensiones con Pyongyang, aunque el gobierno de Trump no se lo ha pedido y a pesar de lo “imprevisible” que es Kim Jong-Un.