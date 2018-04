Embajador de EE.UU. en Ecuador: El FBI ofreció asistencia en la situación de seguridad actual

LEA TAMBIÉN

El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Todd Chapman, dijo que su país tiene tres áreas de cooperación con Ecuador en temas de seguridad “que vamos a continuar y ampliar en estos meses bajo el liderazgo del presidente Moreno”. Dijo que el FBI ha ofrecido asistencia a Ecuador en la situación de seguridad que se encuentra el país, “así como otros países la han ofrecido”.

Chapman y los embajadores de México, España, Gran Bretaña, China y Francia se reunieron con el presidente Lenín Moreno el martes 17 de abril del 2018 en el Palacio de Carondelet. El Gobierno ecuatoriano acordó con estas delegaciones una cooperación tecnológica.



La mañana de este miércoles 18 de abril, Chapman, en una entrevista en el canal Teleamazonas, detalló las aéreas en las que trabajará con el Gobierno ecuatoriano. La primera, dijo, será en tecnología. “Hay nuevos métodos para combatir a estos criminales”. En referencia al frente disidente de las FARC autodenominado Óliver Sinisterra, a quienes se les atribuye el secuestro y asesinato del equipo periodístico de Diario EL COMERCIO y ahora el secuestro de una pareja. También de explosiones que dejaron militares muertos y heridos.



En la entrevista, Chapman no da mayor detalle del tipo de tecnología que se podría usar para localizar a los disidentes. Pero “por ejemplo, para tener visión desde el cielo, antes se necesitaba un helicóptero que cuesta USD 15 millones, ahora se puede comprar un dron por USD 500 y tener la misma visión”, dijo.



El segundo tema que mencionó el representante de EE.UU. en Ecuador fue la capacitación. “Es un tema importante que tiene que ser constante con fuerzas como la Policía y los militares”.



El tercer punto, dijo, es el intercambio de información de inteligencia. “Es importante porque no es un problema doméstico, es un problema internacional”.



Al final de la entrevista, el Embajador señaló que no es momento para ser ideológico ni nacionalista para evitar la cooperación internacional. “Cuando nosotros (EE.UU.) tenemos este tipo de problemas, también hablamos con nuestros socios internacionales. Nosotros hacemos lo mismo durante tiempos difíciles”.